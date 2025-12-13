Ez ám az őrült biznisz: ekkora összeget terveznek a magyarok költeni karácsonykor, lesz itt ám ajándéközön

A 19–29 évesek idén átlagosan 51 ezer forintot költenének karácsonyi ajándékokra – derül ki friss adatokból. A férfiak 63 ezer, a nők 40 ezer forintos kiadással terveznek. Bár az ajándékokra szánt összeg tovább emelkedett, a fiatalok 57 százaléka inkább több, kisebb értékű ajándékot vásárolna idén.

Az idei ünnepi szezonban a fiatalok 85 százaléka tervez valamilyen karácsonyi ajándékot adni a szeretteinek. Ez az arány évek óta változatlan, 2018 óta mindig szinte százalékra pontosan ilyen arányban terveztek ajándékozni a fiatalok. Közben folytatódott az utóbbi években látott emelkedés, ami az ajándékozásra fordított összeget illeti.

Az ajándékozó fiatalok az idén átlagosan 51 ezer forintért vásárolnának ajándékokat karácsonyra – derül ki a K&H ifjúsági index legfrissebb adataiból, amely a 19-29 évesek ajándékozási szokásait ismerteti.

Egyre nagyobb összeg megy ajándékokra

Az 51 ezres forintos összeg ugyan csak enyhe növekedés a tavalyi 49 ezer forinthoz képest, mégis folytatja az évek óta megfigyelhető emelkedő trendet. Összehasonlításként: tíz évvel ezelőtt, 2014-ben átlagosan mindössze 20 ezer forintot költöttek a fiatalok karácsonyra, míg 2020-ban már 29 ezer forintos átlagnál tartottak a fiatalok, 2023 óta pedig átlépték a 40 ezer forintos küszöböt is.

A részletes adatokból kiderül, hogy a férfiak jóval nagyobb összeget terveznek ajándékra fordítani, átlagosan 63 ezer forintot, míg a nők 40 ezer forintos átlagot említettek. A szélsőségesen magas összegek kiszűrésével más számok adódnak: a korrigált eredmény szerint így a fiatalok átlagos költése 39 ezer forintot tesz ki. A mediánérték pedig az idén 31 ezer forint, vagyis az ajándékozást tervező fiatalok fele ennél többet, a másik fele ennél kevesebbet költene a meglepetésekre.

Több ajándék, de kisebb értékben

A fiatalok ajándékozási szokásai is változóban vannak a kutatás szerint. A megkérdezettek 57 százaléka azt tervezi, hogy idén több, de kisebb értékű ajándékot vásárol. Mindössze a fiatalok 33 százalék gondolkodik abban, hogy kevesebb, de nagyobb értékű meglepetéssel készül. Ez utóbbi arány tavaly még 43 százalék volt, tehát láthatóan csökkent a nagyobb kiadással járó ajándékok aránya.

A megajándékozottak köre is átalakul. A fiatalok 25 százaléka idén kevesebb embert lep meg, mint tavaly – ez jelentős csökkenés a 2023-as 39 százalékhoz képest. Ugyanakkor 35 százalék arról számolt be, hogy több közeli ismerősnek szerezne ajándékot az idén. Tízből három fiatalnak lesz olyan ismerőse, akinek idén már nem tud ajándékot venni, bár tavaly még vásárolt neki; ez az arány nem változott érdemben tavaly óta.

Hogyan alakulnak a karácsonyi kiadások?

A fiatalok továbbra is jelentősnek érzik az ünnepi időszak költségeinek növekedését, de a drágulás mértéke stabilizálódni látszik. Szerintük az idei karácsony átlagosan 18 százalékkal kerülhet majd többe ugyanolyan színvonalon, mint egy évvel ezelőtt. Ez nagyon hasonló a tavalyi adatokhoz, miközben a 2022-es év végén még 37 százalékos költségnövekedést érzékeltek a fiatalok. Jó hír tehát, hogy a növekedés üteme azóta jelentősen mérséklődött.

Érdekesség, hogy a fiatalok több mint ötöde, egész pontosan 22 százaléka úgy érzi, idén nem kerül többe a karácsony, mint tavaly – ez pontosan megegyezik a 2024-ben mért aránnyal. Ez inkább a nőkre igaz, a körükben 28 százalékos eredményt hozott a kutatás. Az index adatai alapján jól látható, hogy a fiatalok pénzügyi helyzete és biztonságérzete közvetlenül tükröződik abban, hogyan készülnek az ünnepekre. A költések évek óta lassan emelkednek, miközben az érzékelt infláció már jóval visszafogottabb, mint két évvel ezelőtt. A több, de kisebb értékű ajándékok felé mozdulás arra utal, hogy a fiatalok egyre tudatosabban tervezik meg decemberi kiadásaikat.