2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
View from Óház kilátó on Kszeg hills Hungary view of the city above
Egy éve zárva tart, most új fordulat jöhet: kiderült, mi vár az ikonikus kőszegi Óház-kilátóra

2025. december 21. 09:30

Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a kirándulók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál. A balesetveszélyessé vált építmény tetejét egy nemzetközi pályázat segítségével állítják helyre.

Végre történhet valami a kőszegi Óház-kilátó ügyében, amelyet tavaly balesetvédelmi okokból zárt le az önkormányzat. A harmincéves múltra visszatekintő kilátó tetőszerkezete az elmúlt években jelentősen leromlott, a városvezetés pedig a látogatók biztonsága érdekében döntött az ideiglenes lezárás mellett.

Most azonban megnyílt az út a felújítás előtt: Kőszeg önkormányzata sikeresen pályázott az osztrák–magyar határon átnyúló Interreg AT–HU programban. A „Common Medieval History Rediscovered” című, hároméves futamidejű projekt egyik első elemeként az Óház-kilátó tetejének helyreállítása valósulhat meg, várhatóan 2026 első félévében - írta a Vaol.hu.

Básthy Béla polgármester tájékoztatása szerint a program célja a határtérség középkori örökségének közös bemutatása és turisztikai hasznosítása. A projektben a Szombathelyi Savaria Múzeum, Vasvár önkormányzata, valamint több burgenlandi település – köztük Kemeten, Wolfau és Litzelsdorf – is részt vesz.

A tervek szerint a felújítás nemcsak a kilátó újbóli megnyitását teszi lehetővé, hanem tágabb kulturális célokat is szolgál. Kőszeg számára kiemelt jelentőségű a 13. században meghatározó szerepet játszó Kőszegi család történetének bemutatása, valamint a középkori erődítmény eddig feltáratlan részeinek jobb megismerése. Mindez múzeumpedagógiai eszközökkel és tematikus útvonalakkal egészülhet ki.

A projekt zárása 2028-ra esik, amely egybeesik Kőszeg városi rangra emelésének 700. évfordulójával. A városvezetés bízik benne, hogy addigra az Óház-kilátó ismét biztonságosan látogatható lesz, és újra az egyik legkedveltebb kiránduló- és panorámaponttá válhat a térségben.

Tudjátok, miről is híres az Óház-kilátó?

A 609 méter magas Óház-tetőn a 13. században épült fel Kőszeg első vára, a Felsővár – más néven Óvár. Jelentősége a 14. században kezdett csökkenni, amikor megépült az Alsóvár, a mai Jurisics-vár, és a felső erődítmény fokozatosan háttérbe szorult. Az idővel romossá vált vár helyén először egy fa kilátó állt, majd 1896-ban kőből épült kilátót emeltek. Az 1991-ben megkezdett régészeti feltárások során előkerült lakótorony alapjaira 1996-ban építették fel a ma is látható kilátót.

Az Óház-kilátóból páratlan panoráma tárul a látogatók elé: tiszta időben jól látható Kőszeg és Szombathely városa, a környező tanúhegyek – köztük a Ság és a Somló –, a Fertő-tó, valamint a szomszédos Ausztria tájai is.
Címlapkép: Getty Images
