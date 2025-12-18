2025. december 18. csütörtök Auguszta
Nagykörös, 2025. április 15.Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján, Nagykörös közelében 2025. április 15-én.MTI/Koszticsák Szilárd
HelloVidék

Végre elkészült az M5-ös új lehajtója: mutatjuk, mikortól használhatják az autósok

HelloVidék
2025. december 18. 09:45

Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely új korszakot hozhat a település életében. Bár a beruházás műszaki átadása már megtörtént, az autósoknak még néhány hetet várniuk kell: az új lehajtó várhatóan csak 2026 januárjában válik használhatóvá.

A beruházás befejezéséről Kunszállás Község Önkormányzata adott hírt közösségi oldalán. Almási Roland Márk polgármester tájékoztatása szerint lezárult a több mint 15 hónapon át tartó, összetett kivitelezési folyamat, ám a műszaki átadás nem azonos a megnyitással. A lehajtót csak a forgalomba helyezési eljárás lezárása után vehetik birtokba az autósok. „Türelem, már csak néhány hét” – fogalmazott a településvezető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Több évtizedes terv vált valóra

A kunszállási autópálya-lehajtó története egészen 1991-ig nyúlik vissza, amikor az első tervek megszülettek - írta a Baon.hu. A megvalósítás azonban hosszú időn át váratott magára. A döntő fordulat 2017-ben következett be, amikor a kormány 525 millió forintot biztosított a projekt megvalósítására. Az engedélyezési folyamatok lezárása után 2022 elején megszületett az építési engedély, a tényleges kivitelezés pedig 2024 őszén indulhatott el.

A munkálatok 2025 elején kezdődtek meg, és az év során az ütemtervnek megfelelően haladtak, több szakág összehangolt munkájával. A beruházás politikai és szakmai támogatást is kapott: Lezsák Sándor országgyűlési képviselő korábban úgy fogalmazott, hogy a csomópont jó példája annak, hogyan válhat valóra egy sokáig lehetetlennek tűnő fejlesztés.

Új lehetőségek a település számára

Az új lehajtó nem csupán közlekedési fejlesztés, hanem komoly gazdasági és életminőségi előrelépést is jelenthet Kunszállás számára. A település tíz percen belül elérhetővé válik Kecskemét és a Mercedes-gyár felől, ami vonzóbbá teheti a községet a befektetők és a letelepedni vágyók számára.

Emellett a helyiek egyik régi problémájára is megoldást hozhat a beruházás: a teherforgalom jelentős része elkerülheti a belterületet, csökkentve a zajt, a balesetveszélyt és a környezeti terhelést.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd
