Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent

A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak, miközben mesélnek arról, mit jelent számukra a kert és a természet szeretete. Mert a kert - hallhatjuk majd - nemcsak zöldséget és gyümölcsöt, hanem bizony boldogságot is terem!

Szomoru Miklós pilisszentkereszti biokertje az elmúlt tíz évben igazi kis ökoszisztémává vált: igazán különleges, közel 10 ezer egyeddel gazdagított arborétumot alakított ki - de erről korábban itt mesélt a HelloVidéknek. A népszerű kertész és blogger most egy különleges karácsonyi videóval lepte meg követőit, amelyben hazai sztárok és ismert kertész-bloggerek üzennek a kertbarátoknak, és mesélnek arról, mit jelent számukra a kert és a természet szeretete.

A videóban olyan nevek szólaltak meg, mint Borbás Marcsi, Udvaros Dorottya, Gyulai Iván, McMenemy Márk, Falusi Mariann és Ivancsics Ilona. A felvételeken az ünnepi hangulat mellett bepillantást nyerhetünk abba, hogyan élnek a hírességek a kert körül, milyen növényeket, fákat ültetnek, és miért fontos számukra a természet közelsége.

Szomoru Miklós a videó elején kiemelte: „Az évek során verbuválódott egy fantasztikus közösség – kertészek, zenészek, művészek, laikus kertszeretők –, akiket megkértem, hogy üzenjenek nektek. Ez a kis szeretetbomba a közösség összetartását és a természet iránti szeretetet hivatott közvetíteni.”

A kertész hozzátette, mennyire fontos, hogy a közösség összefogjon a közös célokért: „Nagyon büszke vagyok erre a kis csapatra. Mindannyian szeretjük az országot, a természetet, a növényeket, és együtt dolgozunk azért, hogy kertjeink szépüljenek, és ne sivatagosodjon tovább az ország. Ez a szeretet és együttműködés most különösen fontos Magyarországon.”

Mit üzennek 2026-ra a színészek, zenészek és hazai kertész-bloggerek?

Gyulai Iván tanár úr egy hatalmasra nőtt céklával a kézben mutatta meg, milyen csodára képes a természet és a saját kis hobbikert. A szakember szerint ugyanakkor a kertészkedés nem csak a zöldségek és gyümölcsök termesztéséről szól: „Amikor elvetünk egy magot, és figyeljük, ahogy kinő, nem csak ételt, hanem boldogságot is teremtünk. Ezt kívánom mindenkinek a következő évekre.”

Borbás Marcsi szívből jövő tanácsa, hogy mindenkinek olyan legyen a kertje, amilyet megálmodott magának: „Ültessetek sok fát, gyümölcsfát és virágot, főként évelőket. Legyen mit enni, és legyen szép a kertetek! Boldog és esőben gazdag 2026-ot kívánok mindenkinek!”

Udvaros Dorottya arról beszélt, mennyire elhivatott környezetvédővé vált: „Most egyre inkább azt érzem, hogy adni kell a Földnek, amit eddig tőle kaptunk. A kertben és a természetben látjuk meg igazán, milyen fontos ez a kapcsolat.”

McMenemy Márk és Ivancsics Ilona is személyes gondolataikkal tették még ünnepibbé az üzenetet. Ivancsics Ilona például elárulta, hogy nála a kert és a haszonkert mellett a díszkert is helyet kap: „Hortenziák, gyümölcsfák, minden egyben van nálam. A kert a mindennapok nyugalma és öröme.”

Megyeri Szabolcs kiemelte: Magyarország büszkeségei a kertbarát csoportok, ahol valóban ugyanazokért a dolgokért dolgozunk – ezek a közösségek segítenek beszélgetni az örömökről és a kudarcokról a klímaváltozás kihívásai közepette.”

„A természet megtanít minket a türelemre, a várakozásra és a jelen pillanat élvezetére” – üzenték a hazai bloggerek, akik közül többen is kiemelték, hogy a kertészkedés segít lelassulni a rohanó hétköznapokban, és igazi örömet ad, amikor saját kezűleg ültetett növényeink kihajtanak.

A videó nemcsak karácsonyi jókívánságokat közvetít, hanem ötleteket és inspirációt is ad mindenkinek, aki saját kertjét fenntarthatóan és örömmel szeretné művelni. Az üzenet egyszerű: a kert öröme és a természet szeretete kéz a kézben jár, és a zöld oázis nemcsak élelemforrás, hanem lelki feltöltődést is ad. Vigyázzunk tehát rá!

Fotó: Szomorú Miklós