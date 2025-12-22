Az eredmények alapján minden tizedik ellenőrzött termék esetében találtak valamilyen hiányosságot.
Karácsonyi meglepetés-videó készült a kertbarátoknak: Borbás Marcsi, Szomoru Miklós, Udvaros Dorottya mellett sok hazai sztár üzent
A népszerű pilisszentkereszti kertész és blogger, Szomoru Miklós karácsonyi videóval lepte meg követőit: hazai színészek, zenészek és ismert bloggerek üzennek benne a kertbarátoknak, miközben mesélnek arról, mit jelent számukra a kert és a természet szeretete. Mert a kert - hallhatjuk majd - nemcsak zöldséget és gyümölcsöt, hanem bizony boldogságot is terem!
Szomoru Miklós pilisszentkereszti biokertje az elmúlt tíz évben igazi kis ökoszisztémává vált: igazán különleges, közel 10 ezer egyeddel gazdagított arborétumot alakított ki - de erről korábban itt mesélt a HelloVidéknek. A népszerű kertész és blogger most egy különleges karácsonyi videóval lepte meg követőit, amelyben hazai sztárok és ismert kertész-bloggerek üzennek a kertbarátoknak, és mesélnek arról, mit jelent számukra a kert és a természet szeretete.
A videóban olyan nevek szólaltak meg, mint Borbás Marcsi, Udvaros Dorottya, Gyulai Iván, McMenemy Márk, Falusi Mariann és Ivancsics Ilona. A felvételeken az ünnepi hangulat mellett bepillantást nyerhetünk abba, hogyan élnek a hírességek a kert körül, milyen növényeket, fákat ültetnek, és miért fontos számukra a természet közelsége.
Szomoru Miklós a videó elején kiemelte: „Az évek során verbuválódott egy fantasztikus közösség – kertészek, zenészek, művészek, laikus kertszeretők –, akiket megkértem, hogy üzenjenek nektek. Ez a kis szeretetbomba a közösség összetartását és a természet iránti szeretetet hivatott közvetíteni.”
A kertész hozzátette, mennyire fontos, hogy a közösség összefogjon a közös célokért: „Nagyon büszke vagyok erre a kis csapatra. Mindannyian szeretjük az országot, a természetet, a növényeket, és együtt dolgozunk azért, hogy kertjeink szépüljenek, és ne sivatagosodjon tovább az ország. Ez a szeretet és együttműködés most különösen fontos Magyarországon.”
Mit üzennek 2026-ra a színészek, zenészek és hazai kertész-bloggerek?
Gyulai Iván tanár úr egy hatalmasra nőtt céklával a kézben mutatta meg, milyen csodára képes a természet és a saját kis hobbikert. A szakember szerint ugyanakkor a kertészkedés nem csak a zöldségek és gyümölcsök termesztéséről szól: „Amikor elvetünk egy magot, és figyeljük, ahogy kinő, nem csak ételt, hanem boldogságot is teremtünk. Ezt kívánom mindenkinek a következő évekre.”
Borbás Marcsi szívből jövő tanácsa, hogy mindenkinek olyan legyen a kertje, amilyet megálmodott magának: „Ültessetek sok fát, gyümölcsfát és virágot, főként évelőket. Legyen mit enni, és legyen szép a kertetek! Boldog és esőben gazdag 2026-ot kívánok mindenkinek!”
Udvaros Dorottya arról beszélt, mennyire elhivatott környezetvédővé vált: „Most egyre inkább azt érzem, hogy adni kell a Földnek, amit eddig tőle kaptunk. A kertben és a természetben látjuk meg igazán, milyen fontos ez a kapcsolat.”
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
McMenemy Márk és Ivancsics Ilona is személyes gondolataikkal tették még ünnepibbé az üzenetet. Ivancsics Ilona például elárulta, hogy nála a kert és a haszonkert mellett a díszkert is helyet kap: „Hortenziák, gyümölcsfák, minden egyben van nálam. A kert a mindennapok nyugalma és öröme.”
Megyeri Szabolcs kiemelte: Magyarország büszkeségei a kertbarát csoportok, ahol valóban ugyanazokért a dolgokért dolgozunk – ezek a közösségek segítenek beszélgetni az örömökről és a kudarcokról a klímaváltozás kihívásai közepette.”
„A természet megtanít minket a türelemre, a várakozásra és a jelen pillanat élvezetére” – üzenték a hazai bloggerek, akik közül többen is kiemelték, hogy a kertészkedés segít lelassulni a rohanó hétköznapokban, és igazi örömet ad, amikor saját kezűleg ültetett növényeink kihajtanak.
A videó nemcsak karácsonyi jókívánságokat közvetít, hanem ötleteket és inspirációt is ad mindenkinek, aki saját kertjét fenntarthatóan és örömmel szeretné művelni. Az üzenet egyszerű: a kert öröme és a természet szeretete kéz a kézben jár, és a zöld oázis nemcsak élelemforrás, hanem lelki feltöltődést is ad. Vigyázzunk tehát rá!
Fotó: Szomorú Miklós
Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni.
Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket
Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása.
Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.
Unod a bejglit, mégis hagyományos ízekre éhezel? A pozsonyi kifli receptje lesz a tökéletes választás: ezt az omlós tésztát gazdag diós és mákos töltelék teszi...
Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!
Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Varsóból futott be a Szegedi Vadaspark legújabb lakója. A karantén után végre elfoglalhatta helyét a fiatal kea.
Miközben sok vidéki településen csak a rászorulók kapnak segítséget az ünnepek előtt, van egy tolnai falu, ahol minden háztartásra gondolnak. Mórágyon senki sem marad ajándék...
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.
Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta...
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.