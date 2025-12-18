Megható karácsony a vidéki állatkertben: nézzétek, mivel lepték meg a makikat +videó

Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát. A program különlegessége idén a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportos óvodásai voltak, akik meglepetéscsomagokat készítettek a Majomház lakóinak.

A gyerekek saját kezűleg csomagolták a dobozokat, melyeket különböző gyümölcsökkel töltöttek meg – a gyűrűsfarkú makik és a vörös varik kedvenceivel. A kis ajándékokat a majmok kifutójában helyezték el, majd az üvegfal mögül figyelhették a szőrös lakók izgatott felfedező útját, akik kíváncsian bontogatták az ünnepi finomságokat - írta a Veol.hu.

„Nagyon örültünk a meghívásnak, hiszen óvodánk állatbarát óvoda, és idén elnyertük az Állatbarát Bázisintézmény címet is. Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek az állatokkal” – mondta Petrikné Viszt Ildikó, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Hozzátette, hogy a gyerekek rendszeresen látogatnak farmokat, baromfiudvarokat, valamint a Veszprémi Állatkertet, és a cél mindig az, hogy megszerettessék velük az állatokat, valamint megtanítsák őket azok védelmére.

A Veszprémi Állatkert médiakapcsolati munkatársa, Horváth Lili elmondta, hogy az Állatok karácsonya rendezvénynek már több mint egy évtizedes hagyománya van. „Az ünnepek előtt a gyermekek örömszerzése mellett az állatkertek, az állatvédelem és az állatok szeretetének fontosságát is szeretnénk hangsúlyozni. Minél korábban kezdjük ezt a nevelést, annál inkább alakíthatjuk a gyerekek szemléletét az állatvilágról” – tette hozzá.