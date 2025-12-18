2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szegény, kislány szomorúan áll a karácsonyi vásárban
HelloVidék

Megható karácsony a vidéki állatkertben: nézzétek, mivel lepték meg a makikat +videó

HelloVidék
2025. december 18. 17:15

Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát. A program különlegessége idén a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportos óvodásai voltak, akik meglepetéscsomagokat készítettek a Majomház lakóinak.

A gyerekek saját kezűleg csomagolták a dobozokat, melyeket különböző gyümölcsökkel töltöttek meg – a gyűrűsfarkú makik és a vörös varik kedvenceivel. A kis ajándékokat a majmok kifutójában helyezték el, majd az üvegfal mögül figyelhették a szőrös lakók izgatott felfedező útját, akik kíváncsian bontogatták az ünnepi finomságokat - írta a Veol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„Nagyon örültünk a meghívásnak, hiszen óvodánk állatbarát óvoda, és idén elnyertük az Állatbarát Bázisintézmény címet is. Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek az állatokkal” – mondta Petrikné Viszt Ildikó, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Hozzátette, hogy a gyerekek rendszeresen látogatnak farmokat, baromfiudvarokat, valamint a Veszprémi Állatkertet, és a cél mindig az, hogy megszerettessék velük az állatokat, valamint megtanítsák őket azok védelmére.

A Veszprémi Állatkert médiakapcsolati munkatársa, Horváth Lili elmondta, hogy az Állatok karácsonya rendezvénynek már több mint egy évtizedes hagyománya van. „Az ünnepek előtt a gyermekek örömszerzése mellett az állatkertek, az állatvédelem és az állatok szeretetének fontosságát is szeretnénk hangsúlyozni. Minél korábban kezdjük ezt a nevelést, annál inkább alakíthatjuk a gyerekek szemléletét az állatvilágról” – tette hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#karacsony #óvoda #gyerek #oktatás #gyümölcs #állatkert #rendezvény #állatvédelem #hellovidék #veszprém #hagyomány #állatok #majom

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:15
17:01
16:46
16:33
Pénzcentrum
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
4
2 hete
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor
5
5 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 16:03
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 13:03
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Agrárszektor  |  2025. december 18. 16:32
Meglepő számok jöttek a magyar földekről: sok termelő foghatja a fejét