Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.
Megható karácsony a vidéki állatkertben: nézzétek, mivel lepték meg a makikat +videó
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát. A program különlegessége idén a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda nagycsoportos óvodásai voltak, akik meglepetéscsomagokat készítettek a Majomház lakóinak.
A gyerekek saját kezűleg csomagolták a dobozokat, melyeket különböző gyümölcsökkel töltöttek meg – a gyűrűsfarkú makik és a vörös varik kedvenceivel. A kis ajándékokat a majmok kifutójában helyezték el, majd az üvegfal mögül figyelhették a szőrös lakók izgatott felfedező útját, akik kíváncsian bontogatták az ünnepi finomságokat - írta a Veol.hu.
„Nagyon örültünk a meghívásnak, hiszen óvodánk állatbarát óvoda, és idén elnyertük az Állatbarát Bázisintézmény címet is. Minden lehetőséget megragadunk, hogy a gyerekek testközelből ismerkedhessenek az állatokkal” – mondta Petrikné Viszt Ildikó, a Márkói Német Nemzetiségi Óvoda vezetője. Hozzátette, hogy a gyerekek rendszeresen látogatnak farmokat, baromfiudvarokat, valamint a Veszprémi Állatkertet, és a cél mindig az, hogy megszerettessék velük az állatokat, valamint megtanítsák őket azok védelmére.
A Veszprémi Állatkert médiakapcsolati munkatársa, Horváth Lili elmondta, hogy az Állatok karácsonya rendezvénynek már több mint egy évtizedes hagyománya van. „Az ünnepek előtt a gyermekek örömszerzése mellett az állatkertek, az állatvédelem és az állatok szeretetének fontosságát is szeretnénk hangsúlyozni. Minél korábban kezdjük ezt a nevelést, annál inkább alakíthatjuk a gyerekek szemléletét az állatvilágról” – tette hozzá.
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy igazi vízirigót!
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki az ikonikus Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán.
A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el.
Az Eger külterületén, a K2-es út mentén azonosított egyedülálló sziklaalakzat tovább növeli a térség kultúrtörténeti jelentőségét.
Ne hagyd, hogy hulljon a tűlevél! Így maradhat sokáig zöld a karácsonyfa: 5+1 tipp a bakonyi termelőtől
A bakonyi fenyőültetvényes, Jandala Attila tanácsaival most megtudhatjuk, hogyan tarthatjuk hosszabb ideig frissen a fákat, és mire érdemes figyelni a vásárláskor.
Vértes Ildikó népi iparművész mesélt arról, mitől lesz szeretettel teli és igazán finom a mézeskalács, hogyan készül az a fajta, amely akár évekig is eláll.
Mogyorósbányán súlyos elhanyagolás miatt beavatkozásra volt szükség: több bullmastiff és cane corso jellegű kutyát borzalmas körülmények közül mentettek ki az állatvédők.
Vége a klasszikus magyaros helyeknek? Újabb ikonikus éttermek zártak be - ezúttal Kelet-Magyarországon
Nyíregyházán az elmúlt években több hosszú ideje működő étterem, kávézó és vendéglátóegység kényszerült végleg bezárni, ezzel jelentős átalakulást hozva a város vendéglátási térképén.
Makó mostantól a pisztáciáról is híres lehet! A pisztácia különleges növény: külön porzós és termős fákból áll, így az ültetvényen Gábor és édesanyja kézzel porozták...
A különleges halfaj kövületei a világhírű iharkúti dinoszauruszlelőhely késő kréta korú, nagyjából 85 millió éves üledékéből kerültek elő.
Hihetetlen felfedezés az Alföldön: honfoglaló elit harcosok sírjának titkai tárultak fel Akasztón – nemzetközi jelentőségű leletegyüttes mesél őseinkről.
Egy különleges figyelmeztető tábla bukkant fel Alsóvároson, amely nem az autósokat, hanem a környék macskáit védi. A kezdeményezés egyszerű üzenetet közvetít!
Nem semmi jelentnek lehetnek szemtanúi azok, akik megnézik a vasárnap reggel készült felvételt a Rábáról. Egy horgász videón örökítette meg, ahogy egy teljes szarvascsorda kel...
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.