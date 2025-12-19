Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Milliárdos vízmentő terv készült Debrecenben: új tavak, Ökopark és feltöltött Vekeri-tó jöhet
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az aszályokra, a hirtelen lezúduló esőkre és a klímaváltozás kihívásaira.
Debrecen önkormányzata benyújtja pályázatát a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretében egy átfogó vízgazdálkodási és ökológiai fejlesztési csomagra. A városi közgyűlés egyhangú döntése értelmében a Civaqua Plusz elnevezésű beruházás a már futó Civaqua-program második üteméhez kapcsolódva valósulhat meg, amennyiben az uniós forrásokat elnyeri a város - írta a Dehir.hu.
A tervek szerint a projekt célja a csapadékvíz helyben tartása, a termálvizek hasznosítása, valamint egy összefüggő, tavakból és csatornákból álló úgynevezett „kék gyűrű” kialakítása Debrecen körül. A rendszer nemcsak az aszályos időszakok hatásait enyhítené, hanem a hirtelen, nagy mennyiségű csapadék okozta terhelést is csökkentené a város csapadékvíz-elvezető hálózatán.
A pályázat sikeressége esetén létrejöhet a Tócóvölgy Ökopark, ahol egy négy tóból álló, mintegy háromhektáros vízfelületű rendszer alakítaná át a területet. Ezek a tavak a környező városrészekből érkező csapadékvizet tartanák vissza, miközben a vízminőséget és a vízszintet korszerű online monitoringrendszer figyelné. Az adatok a városirányítási rendszerekhez, a Zöld Őrszemhez és a Civaqua vezérlőközpontjába is befutnának.
A Civaqua Plusz egyik legfontosabb eleme a Vekeri-tó rehabilitációja
A tó az elmúlt években többször teljesen kiszáradt, mivel vízutánpótlása kizárólag a csapadéktól függ. A tervek szerint az északi mederben eltávolítják a nád gyökérzetével átszőtt felső talajréteget, így visszaállhat a korábbi, 7,2 hektáros vízfelület. Mély kotrás helyett természetes anyagokkal javítanák a vízmegtartást, miközben a déli részen a természetes vegetáció megmaradna. A feltöltés után összesen mintegy 2,5 hektárnyi nyílt vízfelület alakulna ki.
A fejlesztések nemcsak környezetvédelmi, hanem rekreációs célokat is szolgálnának. A Vekeri-tó környezetében közel tízhektáros zöldinfrastruktúra-fejlesztés valósulna meg, valamint mintegy nyolcezer négyzetméteren jóléti elemeket alakítanának ki. Felújított stég, természetes anyagokból készült játszótér és kalandpark, fa szerkezetű piknikezőhelyek, valamint biodiverz virágos gyep tenné vonzóbbá a területet a lakók és a kirándulók számára.
A Civaqua Plusz teljes tervezett költsége megközelíti az 5 milliárd forintot. A program illeszkedik azokhoz az uniós célkitűzésekhez, amelyek a természetalapú megoldásokat, a vízvisszatartást, a vízfolyások revitalizációját és a fenntartható csapadékgazdálkodást helyezik előtérbe.
