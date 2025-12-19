2025. december 19. péntek Viola
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
HelloVidék

Milliárdos vízmentő terv készült Debrecenben: új tavak, Ökopark és feltöltött Vekeri-tó jöhet

HelloVidék
2025. december 19. 10:45

Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az aszályokra, a hirtelen lezúduló esőkre és a klímaváltozás kihívásaira.

Debrecen önkormányzata benyújtja pályázatát a Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretében egy átfogó vízgazdálkodási és ökológiai fejlesztési csomagra. A városi közgyűlés egyhangú döntése értelmében a Civaqua Plusz elnevezésű beruházás a már futó Civaqua-program második üteméhez kapcsolódva valósulhat meg, amennyiben az uniós forrásokat elnyeri a város - írta a Dehir.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervek szerint a projekt célja a csapadékvíz helyben tartása, a termálvizek hasznosítása, valamint egy összefüggő, tavakból és csatornákból álló úgynevezett „kék gyűrű” kialakítása Debrecen körül. A rendszer nemcsak az aszályos időszakok hatásait enyhítené, hanem a hirtelen, nagy mennyiségű csapadék okozta terhelést is csökkentené a város csapadékvíz-elvezető hálózatán.

A pályázat sikeressége esetén létrejöhet a Tócóvölgy Ökopark, ahol egy négy tóból álló, mintegy háromhektáros vízfelületű rendszer alakítaná át a területet. Ezek a tavak a környező városrészekből érkező csapadékvizet tartanák vissza, miközben a vízminőséget és a vízszintet korszerű online monitoringrendszer figyelné. Az adatok a városirányítási rendszerekhez, a Zöld Őrszemhez és a Civaqua vezérlőközpontjába is befutnának.

A Civaqua Plusz egyik legfontosabb eleme a Vekeri-tó rehabilitációja

A tó az elmúlt években többször teljesen kiszáradt, mivel vízutánpótlása kizárólag a csapadéktól függ. A tervek szerint az északi mederben eltávolítják a nád gyökérzetével átszőtt felső talajréteget, így visszaállhat a korábbi, 7,2 hektáros vízfelület. Mély kotrás helyett természetes anyagokkal javítanák a vízmegtartást, miközben a déli részen a természetes vegetáció megmaradna. A feltöltés után összesen mintegy 2,5 hektárnyi nyílt vízfelület alakulna ki.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A fejlesztések nemcsak környezetvédelmi, hanem rekreációs célokat is szolgálnának. A Vekeri-tó környezetében közel tízhektáros zöldinfrastruktúra-fejlesztés valósulna meg, valamint mintegy nyolcezer négyzetméteren jóléti elemeket alakítanának ki. Felújított stég, természetes anyagokból készült játszótér és kalandpark, fa szerkezetű piknikezőhelyek, valamint biodiverz virágos gyep tenné vonzóbbá a területet a lakók és a kirándulók számára.

A Civaqua Plusz teljes tervezett költsége megközelíti az 5 milliárd forintot. A program illeszkedik azokhoz az uniós célkitűzésekhez, amelyek a természetalapú megoldásokat, a vízvisszatartást, a vízfolyások revitalizációját és a fenntartható csapadékgazdálkodást helyezik előtérbe.
Címlapkép: Getty Images
#pályázat #beruházás #debrecen #környezetvédelem #klímaváltozás #csapadék #uniós támogatás #tó #aszály #hellovidék #vízgazdálkodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:45
10:33
10:15
10:03
09:45
Pénzcentrum
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
Leesik az állad: döbbenetes a védőnők fizetése 2025-ben Magyarországon, ezt te sem gondoltad volna
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
3 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
4
2 napja
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
5
6 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
ÁKK Zrt.
Az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezelésével és fizetőképességének fenntartásával foglalkozó szervezet. Az ÁKK tervezi meg az államadósság finanszírozását és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat. Természetesen az ÁKK gondoskodik az állam terheinek kifizetéséről is, tehát az államkötvények kamatait is innen kapjuk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 10:03
Leesik az állad: döbbenetes a védőnők fizetése 2025-ben Magyarországon, ezt te sem gondoltad volna
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 08:35
Nincs mit szépíteni, népességkatasztrófa felé robog Magyarország: döbbenet, milyen kevés gyerek születik
Agrárszektor  |  2025. december 19. 10:32
Megjött a jelentés: ez most rendesen felfogathatja a gabonapiacot