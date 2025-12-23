2025. december 23. kedd Viktória
Ingatlanközvetítő ügynök, hogy az elemzés és a döntés a lakáshitel az ügyfél, ügynök ember használja számológép bemutatása részletesen és várja a választ, hogy befejezze.
Hitel

Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után

Nagy Béla Ádám
2025. december 23. 10:01

Az Otthon Start megjelenése alapjaiban rajzolta át a lakáshitelezési piacot. Miközben a támogatott konstrukció vált a meghatározó finanszírozási formává, a banki tapasztalatok szerint a piaci hitelek nem tűntek el, hanem kiegészítő szerepbe szorultak. Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak. A keresletet a szigorúbb jogosultsági feltételek sem törték meg, az ügyfelek inkább tudatosabban terveznek és egyre összetettebb finanszírozási megoldásokat keresnek.

2025 második felében a hazai ingatlanpiac egyik legfontosabb mozgatórugója az Otthon Start Program volt. A szeptember 1-jén elindított, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel látványosan felpörgette a keresletet, különösen az első lakást vásárlók körében. A támogatott hitel konstrukciója egyszerűbb és szélesebb kör számára elérhető, mint a korábbi lakáshitel-támogatások, és mind új, mind használt lakásra igényelhető volt.

Az Otthon Start indulását követően az ingatlanpiaci kereslet robbanásszerűen nőtt. Több ezer új hitelszerződés született, és az ingatlanok iránti érdeklődés messze felülmúlta a korábbi időszakok szintjét. Szakértők szerint a program részben sikeresen bevonzotta azokat, akik eddig kiszorultak a hitelpiacról a magas kamatok miatt, így a fiatal vásárlók, különösen a 20-40 éves korosztály egyre nagyobb arányban jelentek meg a tranzakciókban.

Több piaci szereplő jelezte, hogy az Otthon Start árnövelő hatással volt a lakáspiacon, különösen a használt lakások szegmensében. A kedvezményes hitelnek köszönhetően a vevők pénzügyi mozgástere nőtt, ami intenzív versenyt gerjesztett, és gyors áremelkedéshez vezetett – különösen a budapesti kerületekben.

Mit mondanak a bankok?

A Pénzcentrum arra volt kíváncsi, hogy az Otthon Start bevezetése óta milyen arányban vesznek fel sima lakossági hitelt és milyen arányban a hazai pénzintézeteknél.

A K&H tapasztalatai szerint az Otthon Start bevezetése óta érezhetően átalakult a lakáshitelezési piac szerkezete. A piaci lakáshitelek átlagos hitelösszege mérséklődött, a korábbi mintegy 30 millió forintról 28–29 millió forint közé csúszott vissza, ami arra utal, hogy a támogatott konstrukciók részben kiváltják a nagyobb összegű piaci hiteleket.

Még látványosabb változás történt az arányokban. Szeptember előtt darabszám alapján a lakásvásárlási célú hitelek körülbelül 75 százaléka piaci hitel volt, ez az arány azonban 25 százalékra esett vissza. Gyakorlatilag megfordult a piaci és a támogatott hitelek súlya, ami egyértelműen az Otthon Start erős elszívó hatását mutatja.

A hitelcélok szerkezete is tovább tolódott a használt lakások irányába. Bár korábban is ez volt a legjellemzőbb cél, bő 70 százalékos aránnyal, az Otthon Start megjelenése után ez 87 százalékra emelkedett. Ez összhangban van azzal, hogy a támogatás a meglévő lakásállomány jelentős részénél azonnal és egyszerűen kihasználható.

A K&H szerint az Otthon Start feltételrendszere a korábbi támogatott konstrukcióknál rugalmasabb, így szélesebb ügyfélkör számára vált elérhetővé. Ez rövid távon visszafogta a piaci lakáshitelek iránti keresletet, ugyanakkor hosszabb távon élénkítő hatása is lehet, mivel több háztartás léphet be egyáltalán a hitelpiacra. Az ügyfélprofilok között ugyanakkor nincs érdemi különbség. A piaci lakáshitelt felvevők és az Otthon Start igénylők nagyon hasonlóak, utóbbiak átlagosan valamivel fiatalabbak, és emiatt kissé alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, de a hitelbírálati eredményekben nem mutatható ki szignifikáns eltérés.

Markáns átrendeződés történt

Az OTP tapasztalatai szerint az Otthon Start bevezetése nem hozott érdemi változást a piaci lakáshitelek átlagos hitelösszegében. Az ügyfelek által igényelt piaci feltételű lakáshitelek összege továbbra is jellemzően 22–23 millió forint között alakul, vagyis ezen a téren nem látható elmozdulás a program indulása óta.

A hitelkereslet szerkezetében ugyanakkor markáns átrendeződés történt. Szeptember óta a piaci feltételű, valamint a korábban is létező támogatott lakáshitelek iránti igénybefogadás közel egyharmadával esett vissza a korábbi szintekhez képest. Ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program jelentős többletkeresletet generált, ami összességében élénkítette a lakáshitelezési piacot. A hitelcélok tekintetében az OTP is a használt lakások irányába történő elmozdulást érzékel. Az Otthon Start indulásával nőtt a használt lakás vásárlására felvett hitelek aránya, ami jól illeszkedik ahhoz, hogy a támogatott konstrukció ebben a szegmensben a legkönnyebben és legszélesebb körben alkalmazható.

Az OTP szerint a jogosultsági feltételek egyértelműen befolyásolják az ügyfelek döntését. Akik megfelelnek az Otthon Start feltételeinek, jellemzően ezt a konstrukciót választják, ugyanakkor a piaci lakáshitelek iránt sem szűnt meg a kereslet, továbbra is van egy olyan ügyfélkör, amely ezekre a termékekre támaszkodik.

A hitelbírálati tapasztalatok alapján nincs jelentős különbség a két konstrukció ügyfelei között. Az elutasítási arány egyik hiteltípusnál sem kiugró, ugyanakkor a hitelfedezeti mutatóban van eltérés. Az Otthon Start esetében az ügyfelek jellemzően alacsonyabb önerővel vásárolják meg az ingatlant, míg a piaci lakáshiteleknél magasabb saját forrás bevonása a jellemző.

Egyértelmű piaci szerep

A Gránit Bank tapasztalatai szerint az Otthon Start megjelenése tovább erősítette az amúgy is magasabb átlagos hitelösszegeket. A banknál már a program indulása előtt is a piaci átlag felett alakult az igényelt lakáshitelek összege, az Otthon Start bevezetése óta pedig ez az átlag tovább emelkedett, ami arra utal, hogy a konstrukció nagyobb értékű tranzakciók finanszírozásában is aktívan megjelenik.

A lakáshitelezési piacon egyértelműen az Otthon Start vált meghatározóvá. Bár a piaci kamatozású lakáshitelek aránya csökkent az igényléseken belül, ezek továbbra sem tűntek el. Több esetben kiegészítő hitelként jelennek meg az Otthon Start mellett, ami rugalmas finanszírozási struktúrákra utal. A Gránit Banknál ezt az ügyfelek digitális kalkulátorokkal is meg tudják tervezni, akár több lakáscélú hitel, illetve babaváró hitel kombinálásával.

A hitelcélok szerkezete érdemben nem változott. Továbbra is a használt lakás vásárlása a leggyakoribb cél, míg az új építésű lakások esetében a kínálati korlátok fékezik a hitelkeresletet. A felújítási és korszerűsítési célú hitelek iránt jelenleg alacsony az érdeklődés, az ügyfelek ezeknél inkább vissza nem térítendő támogatásokban gondolkodnak.

A jogosultsági feltételek szigorúsága a Gránit Bank tapasztalatai szerint nem fogja vissza érdemben a keresletet. Ugyanakkor sok ügyfél kér segítséget a megfelelés ellenőrzésében, amit a bank digitális csatornáin elérhető, generatív és agentic AI alapú Gránit GURU asszisztens is támogat. Ez jól mutatja, hogy a program iránti érdeklődés erős maradt, miközben az ügyfelek egyre tudatosabban készülnek a hitelfelvételre.

Finom elmozdulások a piaci lakáshiteleknél

A CIB Bank tapasztalatai szerint az Otthon Start bevezetése óta a piaci lakáshitelek átlagos hitelösszege enyhén csökkent. Ennek oka, hogy sok esetben az ügyfelek elsődlegesen az Otthon Start kamattámogatott hitelt veszik igénybe, és ehhez csak kiegészítő finanszírozásként választanak piaci kamatozású jelzáloghitelt.

A támogatott konstrukció megjelenésével a lakásvásárlási célú hitelezésen belül nőtt a kamattámogatott hitelek aránya, miközben a piaci kamatozású lakáshitelek súlya mérséklődött. Ez egyértelműen jelzi, hogy az Otthon Start lett a meghatározó finanszírozási forma az érintett ügyfélkörben. A CIB Bank szerint a hitelcélok szerkezete érdemben nem változott a program indulása óta. Továbbra is hasonló arányban jelenik meg a használt és az új építésű lakások vásárlása, illetve nem történt elmozdulás a felújítási célú hitelek irányába sem.

A jogosultsági feltételrendszer szigorúsága nem gyakorolt számottevő hatást a piaci lakáshitelek iránti keresletre. Azok az ügyfelek, akik nem felelnek meg az Otthon Start feltételeinek, továbbra is a piaci konstrukciók közül választanak. A hitelbírálati tapasztalatok alapján nincs lényeges különbség a piaci lakáshitelt felvevők és az Otthon Start igénylők között. Az elutasítási arányok és az ügyfélprofilok tekintetében sem mutatható ki szignifikáns eltérés.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlanpiac #bankok #használt lakás #hitelezés #gránit bank #otp bank #k&h bank #otthon start

10:22
10:15
10:01
09:44
09:15
