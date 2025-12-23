Újra megműtötték a brazil szupersztárt: még egy hónapig nincs foci, mi lesz így a vébével?

A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára. A 33 éves támadó szerződése a Santos FC-vel december végén lejár, a klub vezetői azonban bíznak a hosszabbításban.

A Santos FC hivatalosan megerősítette, hogy játékosuk, Neymar sikeres műtéti beavatkozáson esett át bal térdén, a meniszkusz sérülése miatt. Az operációt a brazil válogatott egészségügyi stábjának vezetője, dr. Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.

A 33 éves támadó a kórház elhagyása után azonnal megkezdheti rehabilitációs programját. A klub tájékoztatása szerint körülbelül négy hétre lesz szükség ahhoz, hogy ismét pályára léphessen.

A sérülés miatti kényszerpihenő mellett Neymar pályafutása szempontjából is sorsdöntő időszak következik, mivel jelenlegi szerződése a Santosszal december 31-én lejár. A klub illetékesei remélik, hogy a Bajnokok Ligája-győztes futballista velük hosszabbít, legalább a jövő nyári labdarúgó-világbajnokság befejezéséig.

A vb-szereplés továbbra is kiemelt cél a támadó számára, aki korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainben és az al-Hilalban is futballozott. A brazil válogatott szövetségi kapitánya, az idén májusban kinevezett Carlo Ancelotti azonban eddig még egyszer sem számított rá a válogatott keret kijelölésekor.