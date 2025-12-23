Szélesi Zoltán veszi át az Újpest labdarúgócsapatának irányítását. Az egykori jobbhátvéd mellett német szakember is érkezik a lila-fehér klubhoz.
Újra megműtötték a brazil szupersztárt: még egy hónapig nincs foci, mi lesz így a vébével?
A brazil futballsztár, Neymar újabb térdműtéten esett át, így legalább egy hónapig nem léphet pályára. A 33 éves támadó szerződése a Santos FC-vel december végén lejár, a klub vezetői azonban bíznak a hosszabbításban.
A Santos FC hivatalosan megerősítette, hogy játékosuk, Neymar sikeres műtéti beavatkozáson esett át bal térdén, a meniszkusz sérülése miatt. Az operációt a brazil válogatott egészségügyi stábjának vezetője, dr. Rodrigo Lasmar végezte el Belo Horizontéban.
A 33 éves támadó a kórház elhagyása után azonnal megkezdheti rehabilitációs programját. A klub tájékoztatása szerint körülbelül négy hétre lesz szükség ahhoz, hogy ismét pályára léphessen.
A sérülés miatti kényszerpihenő mellett Neymar pályafutása szempontjából is sorsdöntő időszak következik, mivel jelenlegi szerződése a Santosszal december 31-én lejár. A klub illetékesei remélik, hogy a Bajnokok Ligája-győztes futballista velük hosszabbít, legalább a jövő nyári labdarúgó-világbajnokság befejezéséig.
A vb-szereplés továbbra is kiemelt cél a támadó számára, aki korábban a Barcelonában, a Paris Saint-Germainben és az al-Hilalban is futballozott. A brazil válogatott szövetségi kapitánya, az idén májusban kinevezett Carlo Ancelotti azonban eddig még egyszer sem számított rá a válogatott keret kijelölésekor.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
Egyre nagyobb szorzókra is nagy pénzeket raknak a Tippmixen a fogadók, és volt pár egészen hihetetlen nyeremény 2025-ben.
A Milan és az Inter új stadionjukkal jelentősen növelnék meccsnapi bevételeiket, és erre jó esélyük is lenne, amikor majd megépül az új aréna
A Nemzetközi Tenisz Integritás Ügynökség (ITIA) tizenkét éves eltiltással sújtotta Pan Zsen-lung kínai teniszezőt.
DK Metcalf vélhetően súlyos büntetést kap majd tettéért, csapatát pedig nehéz helyzete hozná ezzel.
Macauley Bonne zimbabwei labdarúgó jelenleg az angol nyolcadosztályú Maldon & Tiptree csapatában játszik, és nagy tervei vannak az afrikai kontinensviadalra.
Gyakorlatilag szétverte youtuber ellenfele arcát Anthony Joshua: lehet, hogy nem léphet többet szorítóba
A kiütéses vereséggel végződött mérkőzése után megoperálták Jake Pault, akinek nagy eséllyel így véget ért profi ökölvívó-pályafutása.
A City mestere Barcelonában tölti a karácsonyt a családjával, de az ünnepi szünet alatt is szigorúan ellenőrzi játékosai fizikai állapotát.
Súlyos dologra kérte a szurkolókat a szövetségi kapitány: erre kevesen voltak felkészülve a 2026-os vb előtt
Skócia szövetségi kapitánya, Steve Clarke arra kérte a szurkolókat, hogy ne adósodjanak el azért, hogy kiutazhassanak a jövő évi vb-re.
Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.
Költségvetési csalási ügybe keveredett a neves sportolók tulajdonában lévő Champs Sziget Kft., amely a Margit-szigeti szabadtéri pubot üzemelteti.
Joan Laporta, az FC Barcelona elnöke tanúként jelent meg a Negreira-ügyben - 7 millió eurós kifizetéseket viszgálnak.
Eddie Hearn, Anthony Joshua menedzsere elismerte, hogy a Jake Paul elleni meccs szakmai szempontból szinte védhetetlen, és ő maga is őrültségnek tartja az összecsapást.
Enzo Maresca, a Chelsea vezetőedzője azt hangsúlyozza: boldog a csapatnál, és egyre szorosabban kötődik a játékosaihoz.
Carlos Alcaraz váratlan bejelentéssel sokkolta a teniszvilágot: a hatszoros Grand Slam-győztes spanyol játékos és edzője, Juan Carlos Ferrero útjai különváltak.
Kovács Patrik csütörtökön kezdi meg szereplését az Alexandra Palace-ban rendezett darts vb-n, 2008 óta először lesz ott magyar versenyző.
Terence Crawford kedden bejelentette visszavonulását az ökölvívástól, alig néhány hónappal azután, hogy megszerezte a világbajnoki címet.
A FIFA új, legfeljebb 60 dollárba kerülő belépőszintű jegykategóriát vezet be a részt vevő csapatok szurkolói számára.
Az Újpest FC megállapodott Dárdai Pállal, aki új szakmai vezetőként a klub teljes szakmai struktúrájának kialakításáért és irányításáért felelhet.
