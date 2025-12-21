2025. december 21. vasárnap Tamás
6 °C Budapest
Kézzel karácsonyi ajándékot csomagoló kézműves papír és fenyőágak, tobozok, mézeskalács sütik, cérna, fahéj vidéki fa asztalon. Stílusos karácsonyi ajándékok csomagolása koncepció
Szórakozás

Itt a matematikus titkos trükkje: így lehet a legtökéletesebben becsomagolni a karácsonyi ajándékot - nem csak dobozokkal működik

Pénzcentrum
2025. december 21. 14:01

A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább küzdelem, mint öröm, különösen a szokatlan formájú meglepetések esetében. Néhány egyszerű matematikai szabály segíthet abban, hogy kevesebb papírral, kevesebb ragasztószalaggal és látványosan szebb csomagolást készítsünk. A módszerek nemcsak praktikusak, hanem meglepően elegánsak is.

A karácsonyi ajándékcsomagolás sokak számára inkább stresszforrás, mint ünnepi öröm – különösen akkor, ha az ajándék formája minden, csak nem szabályos. A BBC összeállítása szerint azonban a matematika meglepően hatékony segítséget nyújthat: néhány egyszerű képlettel nemcsak szebb, hanem takarékosabb csomagolás is elérhető.

A kocka alakú dobozok tűnnek a legegyszerűbbnek, mégis gyakran túl sok vagy éppen túl kevés papírt vágunk. Sara Santos, a londoni King’s College matematikusa erre dolgozott ki egy praktikus módszert. A doboz magasságát 1,5-tel kell megszorozni, majd ehhez hozzáadni a legnagyobb oldal átlóját. Az így kapott érték adja meg azt a négyzet alakú papírméretet, amely minimális hulladékkal elegendő a csomagoláshoz. A trükk lényege, hogy az ajándékot átlósan kell a papír közepére helyezni, így akár három darab ragasztószalag is elegendő lehet a rögzítéshez.

Kapcsolódó cikkeink:

A módszer sok esetben téglatesteknél is működik, de nem mindig ez a legjobb megoldás. Holly Krieger, a Cambridge-i Egyetem professzora szerint bizonyos dobozformáknál a hagyományos csomagolás kevesebb papírt igényel. Két hasonló méretű ajándék együttes becsomagolása viszont szinte mindig hatékonyabb, mint külön-külön dolgozni velük.

Így csomagold be tökéletesen a dobozos ajándékokat. Forrás: BBCÍgy csomagold be tökéletesen a dobozos ajándékokat. Forrás: BBC

A hengeres ajándékok – például édességek vagy palackok – esetében is segít a matematika. A kör átmérőjét π-vel (3,14) megszorozva megkapjuk a szükséges papírszélességet, a hossz kiszámításához pedig elegendő hozzáadni az átmérőt a henger hosszához. Ideális esetben a papír pontosan a körlapok közepén találkozik.

A legnagyobb kihívást továbbra is a gömb alakú ajándékok jelentik. A matematikában ismert „szőrös labda tétel” szerint lehetetlen egy gömb felületét teljesen simán lefedni, így mindig marad egy gyűrődés vagy dudor. Sophie Maclean, a King’s College London doktorandusza szerint ilyenkor érdemes inkább kreatívnak lenni: masnival, csavart papírral vagy „cukorkaformájú” csomagolással elrejteni a tökéletlenségeket.

Így csomagold be tökéletesen a nem szögletes ajándékokat. Forrás: BBCÍgy csomagold be tökéletesen a nem szögletes ajándékokat. Forrás: BBC

A BBC cikke szerint a kutatók még az olyan apróságoknál is vizsgálták a hatékonyságot, mint a Mozart-golyók csomagolása, ahol akár 20 százalékkal is csökkenthető az anyagfelhasználás megfelelő formaválasztással. Ugyanakkor vannak olyan „csomagolási problémák”, amelyek annyira bonyolultak, hogy még a legerősebb számítógépek sem tudják könnyen megoldani őket.

A tanulság egyszerű: egy kis számolással papírt, időt és bosszúságot spórolhatunk meg. De még a matematikusok is elismerik, hogy bizonyos esetekben a legegyszerűbb megoldás továbbra is az, ha az ajándékot inkább betesszük egy dobozba.
Címlapkép: Getty Images
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 47. játékhéten
2
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 48. játékhéten
3
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 49. játékhéten
4
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai az 50. játékhéten
5
2 hete
Less be Frei Tamás ritkán látott firenzei otthonába: így él 300 éves házában a legendás magyar tévés + videó
