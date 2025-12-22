Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!

Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka annak a halászlének, amely a színművészt is újra és újra a Tisza partjára csábítja – és simán otthon is elkészíthető.

A tiszacsegei halászlé nemcsak a térségben, hanem országszerte is fogalom. A Tiszacsegei Halászcsárdában számos ismert vendég megfordult már, köztük Bodrogi Gyula is, aki köztudottan nagy rajongója a hagyományos, passzírozott halászlének. A Kossuth-díjas művész 2023-ban még születésnapját is a Tisza partján ünnepelte, nem titkolva: számára ez az étel az ünnep elengedhetetlen része - jegyezte meg cikkében a Haon.hu.

A csárda konyhafőnöke, Nagy Péter szerint a tiszacsegei halászlé lelke az alapanyagokban rejlik. Jó minőségű, friss vegyes halra van szükség – jellemzően pontyra, keszegre, kárászra, süllőnyesedékre –, valamint kiváló pirospaprikára. Utóbbi esetében különösen fontos, hogy termelőtől származzon, hiszen ez adja meg a leves karakterét és színét.

Az elkészítés során az apróra vágott vöröshagymát sertészsíron üvegesre dinsztelik, majd lehúzva a tűzről pirospaprikát szórnak rá. Ezután kerül bele a hal, a víz, majd az ízesítés: só és bors. Forrástól számítva körülbelül egy órán át főzik, majd következik a kézi passzírozás, amely otthon egy sűrű szűrő segítségével is megoldható.

A passzírozott alaplébe ezután kerül a halbetét, amely lehet pontypatkó, harcsa vagy más, szálkamentes halfilé. A mennyiség ízlés kérdése: egy ötfős család esetében általában két kilogramm halból készül az alap, és hasonló mennyiség kerül vissza betétként is. Néhány perc főzés után már csak kóstolni kell, és beállítani a végső ízt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Aki könnyedebb változatra vágyik, annak a korhely halászlé lehet a befutó. Ennek alapja a teljesen zsírtalanított halászlé, amelyet tejföl, mustár, babérlevél és egy kevés citrom hozzáadásával selymesebbé tesznek, majd újra felforralnak.

Nem csoda, hogy Bodrogi Gyula szerint a tiszacsegei halászlé több mint egy étel: hagyomány, élmény és ünnep egyszerre – különösen karácsonykor.