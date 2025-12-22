2025. december 22. hétfő Zénó
Közvetlenül fölött lövés fűszeres indiai hal curry fehér faháttéren. Másolás helye
HelloVidék

Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!

HelloVidék
2025. december 22. 11:45

Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka annak a halászlének, amely a színművészt is újra és újra a Tisza partjára csábítja – és simán otthon is elkészíthető.

A tiszacsegei halászlé nemcsak a térségben, hanem országszerte is fogalom. A Tiszacsegei Halászcsárdában számos ismert vendég megfordult már, köztük Bodrogi Gyula is, aki köztudottan nagy rajongója a hagyományos, passzírozott halászlének. A Kossuth-díjas művész 2023-ban még születésnapját is a Tisza partján ünnepelte, nem titkolva: számára ez az étel az ünnep elengedhetetlen része - jegyezte meg cikkében a Haon.hu.

A csárda konyhafőnöke, Nagy Péter szerint a tiszacsegei halászlé lelke az alapanyagokban rejlik. Jó minőségű, friss vegyes halra van szükség – jellemzően pontyra, keszegre, kárászra, süllőnyesedékre –, valamint kiváló pirospaprikára. Utóbbi esetében különösen fontos, hogy termelőtől származzon, hiszen ez adja meg a leves karakterét és színét.

Az elkészítés során az apróra vágott vöröshagymát sertészsíron üvegesre dinsztelik, majd lehúzva a tűzről pirospaprikát szórnak rá. Ezután kerül bele a hal, a víz, majd az ízesítés: só és bors. Forrástól számítva körülbelül egy órán át főzik, majd következik a kézi passzírozás, amely otthon egy sűrű szűrő segítségével is megoldható.

A passzírozott alaplébe ezután kerül a halbetét, amely lehet pontypatkó, harcsa vagy más, szálkamentes halfilé. A mennyiség ízlés kérdése: egy ötfős család esetében általában két kilogramm halból készül az alap, és hasonló mennyiség kerül vissza betétként is. Néhány perc főzés után már csak kóstolni kell, és beállítani a végső ízt.

Aki könnyedebb változatra vágyik, annak a korhely halászlé lehet a befutó. Ennek alapja a teljesen zsírtalanított halászlé, amelyet tejföl, mustár, babérlevél és egy kevés citrom hozzáadásával selymesebbé tesznek, majd újra felforralnak.

Nem csoda, hogy Bodrogi Gyula szerint a tiszacsegei halászlé több mint egy étel: hagyomány, élmény és ünnep egyszerre – különösen karácsonykor.
Címlapkép: Getty Images
#recept #gasztronómia #hal #paprika #halászlé #ponty #hellovidék #karácsonyi étel #hagyomány #bodrogi gyula

