Ez lett 2026 év rovara Magyarországon: ritka hangyaleső, komoly bírság járhat érte.
Bodrogi Gyula titkos kedvence: így készül a tökéletes tiszacsegei karácsonyi halászlé – íme a titka!
Nem lehet véletlen, hogy Bodrogi Gyula rajong a tiszacsegei halászléért: ez az étel évtizedek óta az egyik legnagyobb magyar gasztroklasszikus. Most megmutatjuk, mi a titka annak a halászlének, amely a színművészt is újra és újra a Tisza partjára csábítja – és simán otthon is elkészíthető.
A tiszacsegei halászlé nemcsak a térségben, hanem országszerte is fogalom. A Tiszacsegei Halászcsárdában számos ismert vendég megfordult már, köztük Bodrogi Gyula is, aki köztudottan nagy rajongója a hagyományos, passzírozott halászlének. A Kossuth-díjas művész 2023-ban még születésnapját is a Tisza partján ünnepelte, nem titkolva: számára ez az étel az ünnep elengedhetetlen része - jegyezte meg cikkében a Haon.hu.
A csárda konyhafőnöke, Nagy Péter szerint a tiszacsegei halászlé lelke az alapanyagokban rejlik. Jó minőségű, friss vegyes halra van szükség – jellemzően pontyra, keszegre, kárászra, süllőnyesedékre –, valamint kiváló pirospaprikára. Utóbbi esetében különösen fontos, hogy termelőtől származzon, hiszen ez adja meg a leves karakterét és színét.
Az elkészítés során az apróra vágott vöröshagymát sertészsíron üvegesre dinsztelik, majd lehúzva a tűzről pirospaprikát szórnak rá. Ezután kerül bele a hal, a víz, majd az ízesítés: só és bors. Forrástól számítva körülbelül egy órán át főzik, majd következik a kézi passzírozás, amely otthon egy sűrű szűrő segítségével is megoldható.
A passzírozott alaplébe ezután kerül a halbetét, amely lehet pontypatkó, harcsa vagy más, szálkamentes halfilé. A mennyiség ízlés kérdése: egy ötfős család esetében általában két kilogramm halból készül az alap, és hasonló mennyiség kerül vissza betétként is. Néhány perc főzés után már csak kóstolni kell, és beállítani a végső ízt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Aki könnyedebb változatra vágyik, annak a korhely halászlé lehet a befutó. Ennek alapja a teljesen zsírtalanított halászlé, amelyet tejföl, mustár, babérlevél és egy kevés citrom hozzáadásával selymesebbé tesznek, majd újra felforralnak.
Nem csoda, hogy Bodrogi Gyula szerint a tiszacsegei halászlé több mint egy étel: hagyomány, élmény és ünnep egyszerre – különösen karácsonykor.
Unod a bejglit, mégis hagyományos ízekre éhezel? A pozsonyi kifli receptje lesz a tökéletes választás: ezt az omlós tésztát gazdag diós és mákos töltelék teszi...
Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!
Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Varsóból futott be a Szegedi Vadaspark legújabb lakója. A karantén után végre elfoglalhatta helyét a fiatal kea.
Miközben sok vidéki településen csak a rászorulók kapnak segítséget az ünnepek előtt, van egy tolnai falu, ahol minden háztartásra gondolnak. Mórágyon senki sem marad ajándék...
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.
Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta...
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy igazi vízirigót!
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki az ikonikus Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán.
A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el.
Az Eger külterületén, a K2-es út mentén azonosított egyedülálló sziklaalakzat tovább növeli a térség kultúrtörténeti jelentőségét.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.