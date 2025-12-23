A 2025-ös év a magyar állampapírpiac egyik legmozgalmasabb időszaka volt - rekordméretű kamatfizetés vándorolt a befektetők zsebébe.
Ez derült ki az Otthon Start első 100 napjáról: nem erre számítottak a bankok
Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot: a frissen közzétett részletes statisztikákból jól látszik, kik élnek a lehetőséggel, és milyen feltételek mellett vállalják a hitelfelvételt.
A Bankmonitor szerint a program indulása óta eltelt időszakban mintegy 15 ezer hitelszerződést kötöttek, miközben hasonló nagyságrendű kérelem elbírálása még folyamatban van. A már megkötött szerződések összértéke megközelíti az 500 milliárd forintot – derül ki Panyi Miklós értékeléséből.
A statisztikák szerint az igénylők átlagosan 34 millió forintos kölcsönt vesznek fel, jellemzően 21,5 éves futamidőre. A kedvezményes, évi 3 százalékos kamatszint mellett ez 178 979 forintos havi törlesztőrészletet jelent.
Összehasonlításképpen: a piaci alapú hiteleknél augusztusban a használt lakás vásárlására felvett átlagos hitelösszeg 19,8 millió forint volt, 19,4 éves futamidővel. A feltételezett 7 százalékos piaci kamat mellett ez 155 701 forintos havi törlesztést eredményezett.
Figyelemre méltó, hogy az Otthon Startot választó ügyfelek átlagosan magasabb törlesztőrészletet vállalnak, mint amekkora terhet piaci konstrukció esetén viselnének. Ahhoz, hogy a kisebb összegű piaci hitel havi törlesztése elérje az Otthon Start átlagos törlesztőjét, körülbelül 8,9–9 százalékos kamatszintre lenne szükség – ennél azonban jelenleg még a kevésbé kedvező piaci ajánlatok is olcsóbbak.
A jelenség mögött két fő magyarázat állhat. Egyrészt sok igénylő hajlandó jövedelme nagyobb hányadát lakáscélra fordítani, különösen akkor, ha úgy látja: ez lehet az egyetlen reális esély saját otthon megszerzésére. Másrészt elképzelhető, hogy a program kezdeti szakaszában főként a magasabb jövedelműek jelentek meg, akik a kedvező feltételeket akár befektetési célú ingatlanvásárlásra is felhasználják.
A 30–39 éves korosztály esetében – amely 2025 első kilenc hónapjában átlagosan nettó 492 474 forintot keresett – a korábbi piaci hitelek a jövedelem nagyjából 31,6 százalékát kötötték le. Az Otthon Start konstrukciónál ezzel szemben a törlesztés a jövedelem átlagosan 36,3 százalékát viszi el. A csaknem 5 százalékpontos különbség jelentős, ugyanakkor még így is messze elmarad a jogszabályban rögzített terhelhetőségi korlátoktól.
Fontos körülmény, hogy a kérelmezők közel felénél házastársak közösen igénylik a hitelt, további 8 százalékuknál pedig a szülők is adóstársként szerepelnek. Ilyen esetekben több személy összevont jövedelme biztosít fedezetet a törlesztésre.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az életkori megoszlásban markáns eltérések láthatók a piaci és a támogatott hitelek között. Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év, és 80 százalékuk még nem töltötte be a 40. életévét. Ez összhangban van azzal, hogy az első lakásszerzésre vonatkozó feltételek döntően a fiatalabb korosztály számára teljesíthetők.
Az MNB adatai szerint 2025 első félévében a hagyományos lakáshitelt felvevők medián életkora 38 év volt, és mindössze 71 százalékuk volt 44 évesnél fiatalabb. Ezzel szemben az Otthon Start program látványosan nagyobb arányban mozgatja meg a fiatal vásárlókat.
A számok összességében azt mutatják, hogy a támogatott konstrukció elsősorban a fiatal korosztályt aktivizálta a lakáspiacon, és az igénylők hajlandók akár magasabb havi terheket is vállalni a kedvező feltételekért cserébe.
A Bankmonitor szakértői szerint a program valóban komoly lehetőséget kínál az otthonteremtésre, ugyanakkor hangsúlyozzák: kulcskérdés, hogy mindenki csak akkora hitelterhet vállaljon, amelyet a jövedelme hosszú távon is biztonsággal elbír.
Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.
Mit ünneplünk karácsonykor és szenteste? Ez a karácsony szó jelentése, a karácsonyfa állítás eredete
A karácsonyfa-állítás a 17. századtól német területekről terjedt el.
Akadozik a napelemes inverterek kötelező adatszolgáltatási rendszerének bevezetése, amelyet júliustól terveznek elindítani.
Óriási leállást jelentettek be az államigazgatásban: erről mindenki tudjon, aki ügyeket akar intézni
Az év végi időszakban szűkített nyitvatartással és korlátozott ügyintézési lehetőséggel működnek a kormányablakok és kormányhivatalok.
Hogyan lehet ekkora különbség abban, mennyit költ egy ország a gyerekekre? Vajon miért szerepel Magyarország a középmezőnyben? Mutatjuk!
Hamarosan itt a téli napforduló napja, kezdődhet a csillagászati tél.
A kedvezményes hitelprogram hatására eddig főként a használt lakások iránti kereslet nőtt.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége ezekben a városokban.
Magyarország élen járt az elmúlt években az ingatlanárak emelkedését tekintve, azonban csak a középmezőnyben vagyunk a teljes lakhatási költségeket illetően.
Karácsonyi menü ötletek: hagyományos, egyszerű, bonyolult és diétás karácsonyi ételek mindenkinek, aki még nem tudja, mit főzzön karácsonyra. Nálatok mi lesz a menü?
Az Otthon Start program elindulása látványosan felhajtotta az ingatlanárakat, miközben a kevésbé ismert alternatív ingatlanpiacon továbbra is komoly árkülönbségek maradtak.
10+1 hagyományos ünnepi sütemény: elronthatatlan karácsonyi süti receptek a fa alá - Ezekkel biztos a siker
Karácsonyi sütemények az ünnepekre: ezek a legjobb karácsonyi receptek, így készülnek a legfinomabb karácsonyi sütik, köztük karácsonyi sütés nélküli sütik és karácsonyi aprósütik.
Elképesztő, mennyiért kelt el Magyarország egyik legdrágább ingatlana 2025-ben: ilyen villákat vesz a magyar elit
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közölte, hogy két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat.
Most bárki szomszédja lehet a miniszterelnöknek, ugyanis eladó egy 170 négyzetméter alapterületű ingatlan a Cinege úton.
Az Otthon Start Program jelentősen átrajzolja a hazai lakáspiac hagyományos árviszonyait, különösen a panellakások és az új építésű ingatlanok között.
Az év első hónapjaiban még egyértelműen a befektetők diktálták az ütemet a lakáspiacon, akik között a kisebb alapterületű, gyorsan kiadható lakásokért folyt a legnagyobb verseny.
Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.