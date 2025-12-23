2025. december 23. kedd Viktória
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Detail closeup shot of a residential housing flat rental apartment building, blue sky pink wall windows balconies housing crisis Budapest, Hungary
Otthon

Ez derült ki az Otthon Start első 100 napjáról: nem erre számítottak a bankok

Pénzcentrum
2025. december 23. 12:00

Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot: a frissen közzétett részletes statisztikákból jól látszik, kik élnek a lehetőséggel, és milyen feltételek mellett vállalják a hitelfelvételt.

A Bankmonitor szerint a program indulása óta eltelt időszakban mintegy 15 ezer hitelszerződést kötöttek, miközben hasonló nagyságrendű kérelem elbírálása még folyamatban van. A már megkötött szerződések összértéke megközelíti az 500 milliárd forintot – derül ki Panyi Miklós értékeléséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák szerint az igénylők átlagosan 34 millió forintos kölcsönt vesznek fel, jellemzően 21,5 éves futamidőre. A kedvezményes, évi 3 százalékos kamatszint mellett ez 178 979 forintos havi törlesztőrészletet jelent.

Összehasonlításképpen: a piaci alapú hiteleknél augusztusban a használt lakás vásárlására felvett átlagos hitelösszeg 19,8 millió forint volt, 19,4 éves futamidővel. A feltételezett 7 százalékos piaci kamat mellett ez 155 701 forintos havi törlesztést eredményezett.

Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
EZ IS ÉRDEKELHET
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
Az átlagos hitelösszegek több pénzintézetnél emelkedtek vagy stabilan magas szinten maradtak, a hitelcélok pedig továbbra is a használt lakások irányába koncentrálódnak.

Figyelemre méltó, hogy az Otthon Startot választó ügyfelek átlagosan magasabb törlesztőrészletet vállalnak, mint amekkora terhet piaci konstrukció esetén viselnének. Ahhoz, hogy a kisebb összegű piaci hitel havi törlesztése elérje az Otthon Start átlagos törlesztőjét, körülbelül 8,9–9 százalékos kamatszintre lenne szükség – ennél azonban jelenleg még a kevésbé kedvező piaci ajánlatok is olcsóbbak.

A jelenség mögött két fő magyarázat állhat. Egyrészt sok igénylő hajlandó jövedelme nagyobb hányadát lakáscélra fordítani, különösen akkor, ha úgy látja: ez lehet az egyetlen reális esély saját otthon megszerzésére. Másrészt elképzelhető, hogy a program kezdeti szakaszában főként a magasabb jövedelműek jelentek meg, akik a kedvező feltételeket akár befektetési célú ingatlanvásárlásra is felhasználják.

A 30–39 éves korosztály esetében – amely 2025 első kilenc hónapjában átlagosan nettó 492 474 forintot keresett – a korábbi piaci hitelek a jövedelem nagyjából 31,6 százalékát kötötték le. Az Otthon Start konstrukciónál ezzel szemben a törlesztés a jövedelem átlagosan 36,3 százalékát viszi el. A csaknem 5 százalékpontos különbség jelentős, ugyanakkor még így is messze elmarad a jogszabályban rögzített terhelhetőségi korlátoktól.

Fontos körülmény, hogy a kérelmezők közel felénél házastársak közösen igénylik a hitelt, további 8 százalékuknál pedig a szülők is adóstársként szerepelnek. Ilyen esetekben több személy összevont jövedelme biztosít fedezetet a törlesztésre.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az életkori megoszlásban markáns eltérések láthatók a piaci és a támogatott hitelek között. Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év, és 80 százalékuk még nem töltötte be a 40. életévét. Ez összhangban van azzal, hogy az első lakásszerzésre vonatkozó feltételek döntően a fiatalabb korosztály számára teljesíthetők.

Az MNB adatai szerint 2025 első félévében a hagyományos lakáshitelt felvevők medián életkora 38 év volt, és mindössze 71 százalékuk volt 44 évesnél fiatalabb. Ezzel szemben az Otthon Start program látványosan nagyobb arányban mozgatja meg a fiatal vásárlókat.

A számok összességében azt mutatják, hogy a támogatott konstrukció elsősorban a fiatal korosztályt aktivizálta a lakáspiacon, és az igénylők hajlandók akár magasabb havi terheket is vállalni a kedvező feltételekért cserébe.

A Bankmonitor szakértői szerint a program valóban komoly lehetőséget kínál az otthonteremtésre, ugyanakkor hangsúlyozzák: kulcskérdés, hogy mindenki csak akkora hitelterhet vállaljon, amelyet a jövedelme hosszú távon is biztonsággal elbír.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #mnb #lakáshitel #lakásvásárlás #kamat #lakáspiac #otthonteremtés #fiatalok #törlesztés #bankmonitor #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:03
12:26
12:00
11:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
2025. december 23.
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
2025. december 22.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
4 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
4 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
4
4 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
3 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció lehívása
A jövőbeli időpontra szóló vételi vagy eladási jog tulajdonosa dönt arról, hogy kíván-e adott áron venni vagy eladni. Vételi joggal akkor indokolt élni, ha a piaci árfolyam a szerződésben rögzített árfolyamhoz képest magasabb. Ezzel szemben az eladási joggal akkor célszerű élni, ha a jövőbeli időpontban a piaci árfolyam alacsonyabb, mint a szerződésben megállapodott árfolyam.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 13:03
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 10:01
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
Agrárszektor  |  2025. december 23. 12:26
Olyan fagy jön, amilyen rég volt Magyarországon: mutatjuk, hova, mikor ér