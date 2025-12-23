Ez derült ki az Otthon Start első 100 napjáról: nem erre számítottak a bankok

Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot: a frissen közzétett részletes statisztikákból jól látszik, kik élnek a lehetőséggel, és milyen feltételek mellett vállalják a hitelfelvételt.

A Bankmonitor szerint a program indulása óta eltelt időszakban mintegy 15 ezer hitelszerződést kötöttek, miközben hasonló nagyságrendű kérelem elbírálása még folyamatban van. A már megkötött szerződések összértéke megközelíti az 500 milliárd forintot – derül ki Panyi Miklós értékeléséből.

A statisztikák szerint az igénylők átlagosan 34 millió forintos kölcsönt vesznek fel, jellemzően 21,5 éves futamidőre. A kedvezményes, évi 3 százalékos kamatszint mellett ez 178 979 forintos havi törlesztőrészletet jelent.

Összehasonlításképpen: a piaci alapú hiteleknél augusztusban a használt lakás vásárlására felvett átlagos hitelösszeg 19,8 millió forint volt, 19,4 éves futamidővel. A feltételezett 7 százalékos piaci kamat mellett ez 155 701 forintos havi törlesztést eredményezett.

Figyelemre méltó, hogy az Otthon Startot választó ügyfelek átlagosan magasabb törlesztőrészletet vállalnak, mint amekkora terhet piaci konstrukció esetén viselnének. Ahhoz, hogy a kisebb összegű piaci hitel havi törlesztése elérje az Otthon Start átlagos törlesztőjét, körülbelül 8,9–9 százalékos kamatszintre lenne szükség – ennél azonban jelenleg még a kevésbé kedvező piaci ajánlatok is olcsóbbak.

A jelenség mögött két fő magyarázat állhat. Egyrészt sok igénylő hajlandó jövedelme nagyobb hányadát lakáscélra fordítani, különösen akkor, ha úgy látja: ez lehet az egyetlen reális esély saját otthon megszerzésére. Másrészt elképzelhető, hogy a program kezdeti szakaszában főként a magasabb jövedelműek jelentek meg, akik a kedvező feltételeket akár befektetési célú ingatlanvásárlásra is felhasználják.

A 30–39 éves korosztály esetében – amely 2025 első kilenc hónapjában átlagosan nettó 492 474 forintot keresett – a korábbi piaci hitelek a jövedelem nagyjából 31,6 százalékát kötötték le. Az Otthon Start konstrukciónál ezzel szemben a törlesztés a jövedelem átlagosan 36,3 százalékát viszi el. A csaknem 5 százalékpontos különbség jelentős, ugyanakkor még így is messze elmarad a jogszabályban rögzített terhelhetőségi korlátoktól.

Fontos körülmény, hogy a kérelmezők közel felénél házastársak közösen igénylik a hitelt, további 8 százalékuknál pedig a szülők is adóstársként szerepelnek. Ilyen esetekben több személy összevont jövedelme biztosít fedezetet a törlesztésre.

Az életkori megoszlásban markáns eltérések láthatók a piaci és a támogatott hitelek között. Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora 34 év, és 80 százalékuk még nem töltötte be a 40. életévét. Ez összhangban van azzal, hogy az első lakásszerzésre vonatkozó feltételek döntően a fiatalabb korosztály számára teljesíthetők.

Az MNB adatai szerint 2025 első félévében a hagyományos lakáshitelt felvevők medián életkora 38 év volt, és mindössze 71 százalékuk volt 44 évesnél fiatalabb. Ezzel szemben az Otthon Start program látványosan nagyobb arányban mozgatja meg a fiatal vásárlókat.

A számok összességében azt mutatják, hogy a támogatott konstrukció elsősorban a fiatal korosztályt aktivizálta a lakáspiacon, és az igénylők hajlandók akár magasabb havi terheket is vállalni a kedvező feltételekért cserébe.

A Bankmonitor szakértői szerint a program valóban komoly lehetőséget kínál az otthonteremtésre, ugyanakkor hangsúlyozzák: kulcskérdés, hogy mindenki csak akkora hitelterhet vállaljon, amelyet a jövedelme hosszú távon is biztonsággal elbír.