Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
Egy kulthellyel megint kevesebb: eladó a Balaton-Felvidék legendás étterme - mi lesz így Olgával?
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a régió gasztrotérképének. Bár a tulajdonosok szerint nincs ok pánikra, a „Eladó” felirat sokak számára mégis egy korszak végét vetíti előre.
A különleges MOZI étterem Kővágóörsön, a Jókai Mór utca 63. szám alatt működik, egy olyan épületben, amely eredetileg valóban moziteremként szolgált – innen ered a hely neve is. Az évek során a vetítővásznat felváltották az asztalok, a filmszalagok helyét pedig házias fogások és ismerős ízek vették át. A családias hangulatú vendéglő hosszú időn keresztül megbízható, szerethető állomása volt a Káli-medencének, ahová nem trendekért, hanem élményért jártak vissza a vendégek - írta a welovebalato.hu.
A MOZI étterem december 11-én egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy télre bezár, mivel ebben az időszakban kisvállalkozásként nehéz fenntartani a nyitvatartást. Ugyanakkor igyekeztek megnyugtatni a vendégeket: „Aggodalomra semmi ok, tavasszal (várhatóan márciusban) visszatérünk.” Ez a bejegyzés azonban még azelőtt született, hogy nyilvánosságra került volna az eladás ténye.
Közben megjelent a hirdetés: eladó az ingatlan
Az Ingatlan.hu-n megjelent hirdetés szerint az étterem egyéb üzleti vállalkozások számára is ideális. Az ingatlan 327 négyzetméteres, egy 1062 négyzetméteres telken helyezkedik el, és nemcsak vendéglátóipari egységként, hanem más célokra is remek lehet.
A 199 millió forintért kínált ingatlan egyik legnagyobb értéke a 60 négyzetméteres terasz, ahonnan zavartalan, panorámás kilátás nyílik a környékre – ideális helyszínt teremtve a vendégek számára a szabadban eltöltött időhöz. Az épület világos, tágas nappalival és vendégtérrel rendelkezik, amely közösségi események, találkozók vagy akár kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas.
Ahogy a hirdetésben is szerepel: a jelenlegi üzemeltetési forma lehetővé teszi, hogy személyzeti vagy tulajdonosi szállás is kialakítható legyen az étterem területén, akár egy kisebb család számára. Az óriási alapterületű, állómagasságú padlástér további bővítési potenciált rejt: beépítésével szálláshelyek, vendégszobák vagy más funkcionális helyiségek is létrehozhatók, tovább erősítve az ingatlan sokoldalú hasznosíthatóságát.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Az elmúlt években a Káli-medence gasztrokínálata jelentősen átalakult
Új helyek nyíltak, régiek zártak be, a hangsúly egyre inkább a szezonalitásra és a prémium irányra tolódott. Ebben a környezetben egy olyan, hagyományos, házias konyhát képviselő étterem eladása sokak számára túlmutat önmagán.
Egyelőre nem tudni, mi lesz a MOZI étterem sorsa. A We Love Balaton megkereste az üzemeltetőket e-mailben, válaszuk esetén a cikk is frissül. Addig azonban marad a kérdés: vajon megint egy kulthellyel kevesebb lesz a Káli-medencében is?
