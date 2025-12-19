Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!

Próbák, közelgő premier és ünnepi készülődés egyszerre – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzés is a vasi megyeszékhelyen intézte.

Alföldi Róbert az elmúlt hetekben rendszeresen ingázik Budapest és Szombathely között, hiszen javában zajlanak a próbák a Weöres Sándor Színházban. Január 16-án mutatják be a Vadászjelenetek a határ mellett című darabot, amelyet a színész-rendező állít színpadra.

A feszes időbeosztás az ünnepi készülődést sem könnyíti meg. Alföldi Róbert erről egy Facebook-bejegyzésben is írt, megjegyezve: karácsonyig már csak néhány nap maradt, miközben a szombathelyi próbák és a budapesti előadások között alig jut idő másra. Ennek ellenére egy fontos feladatot sikerült kipipálnia: Szombathelyen vásárolta meg a karácsonyfáját.

„Szerencsére Szombathelyen sikerült beszerezni az egyik fő kelléket!” – írta bejegyzésében, amelyhez fotót is mellékelt. A poszt gyorsan már 1,2 ezer lájkot kapott, a hozzászólók közül többen is örömüket fejezték ki, hogy a színész-rendező a vasi megyeszékhelyen intézte ünnepi beszerzését.



Címlap: Facebook/Alföldi Róbert



