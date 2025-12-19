2025. december 19. péntek Viola
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fotó: Facebook
HelloVidék

Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!

HelloVidék
2025. december 19. 17:15

Próbák, közelgő premier és ünnepi készülődés egyszerre – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzés is a vasi megyeszékhelyen intézte.

Alföldi Róbert az elmúlt hetekben rendszeresen ingázik Budapest és Szombathely között, hiszen javában zajlanak a próbák a Weöres Sándor Színházban. Január 16-án mutatják be a Vadászjelenetek a határ mellett című darabot, amelyet a színész-rendező állít színpadra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A feszes időbeosztás az ünnepi készülődést sem könnyíti meg. Alföldi Róbert erről egy Facebook-bejegyzésben is írt, megjegyezve: karácsonyig már csak néhány nap maradt, miközben a szombathelyi próbák és a budapesti előadások között alig jut idő másra. Ennek ellenére egy fontos feladatot sikerült kipipálnia: Szombathelyen vásárolta meg a karácsonyfáját.

„Szerencsére Szombathelyen sikerült beszerezni az egyik fő kelléket!” – írta bejegyzésében, amelyhez fotót is mellékelt. A poszt gyorsan már 1,2 ezer lájkot kapott, a hozzászólók közül többen is örömüket fejezték ki, hogy a színész-rendező a vasi megyeszékhelyen intézte ünnepi beszerzését.

 
Címlap: Facebook/Alföldi Róbert 
 
 
#karacsony #facebook #karácsonyfa #színész #színház #szombathely #hellovidék #vas #Alföldi Róbert #rendező

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:34
17:32
17:15
17:00
Pénzcentrum
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Ezt sokan elhibázzák: a hazai sztárkertész elárulta, ezek lesznek a 2026-os kertek nagy nyertesei
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 19. péntek
Viola
51. hét
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
2 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 napja
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
3 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
5
6 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Degresszív
Jelentése egyenletesen vagy fokozatosan csökkenő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 17:56
Kvíz: Ismered a katolikus védőszenteket? Lássuk, tudod-e, hogy ki kiknek a patrónusa!
Pénzcentrum  |  2025. december 19. 16:03
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Agrárszektor  |  2025. december 19. 17:32
Súlyos gondok Oroszországban: rengeteg gazda mehet csődbe jövőre