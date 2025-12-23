Az érintett árucikkek forgalomból történő kivonása folyamatban van.
Ennyi borravalót adnak a magyarok: érdekes számok derültek ki
A bankkártyás fizetések adatai alapján 2025-ben a magyar fogyasztók átlagosan 8,12 százalék borravalót adtak a vendéglátóhelyeken. A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják. A kártyaelfogadási szolgáltató Teya Magyarország először tett közzé kifejezetten a vendéglátáshoz kapcsolódó borravalóadatokat.
A Teya Magyarország mintegy húszezer hazai vállalkozás termináljainak adatait elemezte a 2025-ös, karácsonyi időszakot megelőző teljes naptári évre vonatkozóan. Az adatok szerint a magyarok átlagosan 8,12 százalék borravalót hagynak a kereskedelmi egységekben.
A borravaló mértéke üzlettípusonként is eltér. Szórakozóhelyeken, klubokban és kocsmákban átlagosan 9,45 százalékot adnak a vendégek, míg éttermekben és kávézókban ez az arány 8,5 százalék körül alakul.
Az év során jelentős szezonális különbségek jelentek meg. Júliusban mérték a legmagasabb borravalót, amely meghaladta a 11 százalékot. Az év többi részében a havi átlag jellemzően 6 és 10 százalék között mozgott. A legalacsonyabb borravalót az év elején és végén adták, jellemzően január és február, valamint október és december hónapokban, ekkor az arány körülbelül 7 százalék volt. A nyári időszakban, júniusban, júliusban és augusztusban a borravaló átlagosan 9 százalék körül alakult.
A fizetési technológiák gyors terjedésével a borravaló kezelése egyre fontosabb kérdéssé vált a vendéglátóhelyek számára. A digitális fizetések elterjedése átláthatóbbá tette a borravalóadás szokásait is.
A Teya tapasztalatai szerint Magyarországon a vendégek többsége 5 és 10 százalék közötti borravalót hagy. Ez összhangban áll a közép kelet európai gyakorlattal, ugyanakkor jóval elmarad az Egyesült Államokban jellemző, 15 és 20 százalék közötti iparági átlagtól.
Te is vásároltál ilyen gyümölcsöt a SPAR-ban? Meg ne edd, most közölték, növényvédőszerrel szennyezett!
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve a SPAR azonnal intézkedett a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról.
Bár 2025-ben a kakaó ára korrigált a korábbi csúcsokhoz képest, még mindig kétszerese a néhány évvel ezelőtti szintnek.
Itt a hatósági feketelista: irtó veszélyesek lehetnek ezek a karácsonyi ajándékok, égősorok - Labubuk is vannak a listán
Számos Labubu, most népszerű kapibara-plüss és Stitch-figura került fel a hatósági listára, mint kémiai veszélyt hordozó, vagy fulladásveszélyes játék.
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
A választék részét képezik a SPAR saját márkás termékei.
A betétdíjas palackvisszaváltási rendszer bevezetése óta a palackgyűjtés sokak számára vált létfontosságú jövedelemforrássá.
Hivatalos, tényleg megszünteti a levélkézbesítést a posta: december végétől már nem érkeznek küldemények
A levélforgalom drasztikus visszaesése világszerte kényszeríti átalakulásra a postaszolgáltatókat. Egyes országok már radikális lépéseket tettek, máshol óvatosabb a tempó.
A magyar sörpiac 2025-ben komoly törést szenvedett el, a sörfogyasztás bezuhant.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat...
A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Nagyon fájni fog, ha egyszer ki kell józanodni az árrésstopból: érik a katasztrófa a hazai boltokban
Nagy Ádám, a Nádudvari Élelmiszer ügyvezetője szerint az árrésstop miatt elmaradtak az indokolt áremelések, miközben a költségek érdemben nőttek.
Ilyen nincs, már ezek a termékek is kisebbek lettek a magyar boltokban: sokak kedvencét érte el a zsugorfláció
A fogyasztóvédelmi hatóság legfrissebb adatai szerint decemberben ismét csökkent számos termék kiszerelése a magyarországi üzletekben.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán
Az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon 2025-ben. A fő ok: mikrobiológiai szennyeződés.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
