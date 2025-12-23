Ennyi borravalót adnak a magyarok: érdekes számok derültek ki

A bankkártyás fizetések adatai alapján 2025-ben a magyar fogyasztók átlagosan 8,12 százalék borravalót adtak a vendéglátóhelyeken. A borravaló mértéke átalakulóban van, szektoronként eltér, és az évszakok is érezhetően befolyásolják. A kártyaelfogadási szolgáltató Teya Magyarország először tett közzé kifejezetten a vendéglátáshoz kapcsolódó borravalóadatokat.

A Teya Magyarország mintegy húszezer hazai vállalkozás termináljainak adatait elemezte a 2025-ös, karácsonyi időszakot megelőző teljes naptári évre vonatkozóan. Az adatok szerint a magyarok átlagosan 8,12 százalék borravalót hagynak a kereskedelmi egységekben.

A borravaló mértéke üzlettípusonként is eltér. Szórakozóhelyeken, klubokban és kocsmákban átlagosan 9,45 százalékot adnak a vendégek, míg éttermekben és kávézókban ez az arány 8,5 százalék körül alakul.

Az év során jelentős szezonális különbségek jelentek meg. Júliusban mérték a legmagasabb borravalót, amely meghaladta a 11 százalékot. Az év többi részében a havi átlag jellemzően 6 és 10 százalék között mozgott. A legalacsonyabb borravalót az év elején és végén adták, jellemzően január és február, valamint október és december hónapokban, ekkor az arány körülbelül 7 százalék volt. A nyári időszakban, júniusban, júliusban és augusztusban a borravaló átlagosan 9 százalék körül alakult.

A fizetési technológiák gyors terjedésével a borravaló kezelése egyre fontosabb kérdéssé vált a vendéglátóhelyek számára. A digitális fizetések elterjedése átláthatóbbá tette a borravalóadás szokásait is.

A Teya tapasztalatai szerint Magyarországon a vendégek többsége 5 és 10 százalék közötti borravalót hagy. Ez összhangban áll a közép kelet európai gyakorlattal, ugyanakkor jóval elmarad az Egyesült Államokban jellemző, 15 és 20 százalék közötti iparági átlagtól.