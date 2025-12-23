A tárgyalások során szó esett azokról a biztonsági garanciákról is, amelyeket Ukrajna kér egy esetleges jövőbeli orosz katonai akció ellen a harcok befejezése után.
Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia
Donald Trump különleges megbízottat nevezett ki Grönlandra, ami újabb diplomáciai feszültséget okozott Dánia és az Egyesült Államok között. Az amerikai elnök szerint a szigetre nemzetbiztonsági okokból van szükségük - írja a BBC.
Trump Jeff Landry-t, Louisiana republikánus kormányzóját bízta meg a grönlandi különmegbízotti feladatokkal.
Az elnök a BBC kérdésére válaszolva kijelentette, hogy az USA-nak "nemzetvédelmi okokból" szüksége van Grönlandra, és "meg kell szerezniük".
A lépés felháborodást váltott ki Koppenhágában, amely bejelentette, hogy magyarázatot kér az amerikai nagykövettől. Grönland miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a szigetnek "joga van saját jövőjéről dönteni", és "területi integritását tiszteletben kell tartani".
Landry kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy "önkéntes pozícióban szolgálhat, hogy Grönlandot az USA részévé tegye". Trump a Fehér Házba való visszatérése óta újra felélesztette a sziget iránti régóta fennálló érdeklődését, annak stratégiai elhelyezkedésére és ásványkincs-gazdagságára hivatkozva.
Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében, ami sokkolta Dániát, amely hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Washingtonnal. Trump konkrétan a kínai és orosz hajókat említette potenciális fenyegetésként a környező vizeken.
Dánia külügyminisztere, Lars Lokke Rasmussen "mélyen felkavarónak" nevezte Landry kinevezését, és figyelmeztette Washingtont, hogy tartsa tiszteletben a dán szuverenitást. Az EU Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönland népét.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Grönland, ahol mintegy 57 000 ember él, 1979 óta kiterjedt önkormányzattal rendelkezik, bár a védelmi és külpolitika továbbra is dán kézben van. Bár a legtöbb grönlandi a Dániától való esetleges függetlenséget támogatja, a közvélemény-kutatások szerint elsöprő többségük ellenzi, hogy az USA részévé váljanak.
Trump már első elnöki ciklusa alatt megpróbálta megvásárolni Grönlandot. Mind Dánia, mind a grönlandi kormány elutasította a 2019-es javaslatot, kijelentve: "Grönland nem eladó".
A vita Landry kinevezése körül akkor zajlik, amikor az Arktiszon fokozódik a stratégiai verseny, mivel az olvadó jég új hajózási útvonalakat nyit meg és növeli az értékes ásványi erőforrásokhoz való hozzáférést. Grönland az Arktiszon, Észak-Amerika és Európa között helyezkedik el, ami az amerikai és a NATO biztonsági tervezésében is központi szerepet játszik.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
A Kreml álláspontja változatlanul merev, miközben az Egyesült Államok egyre intenzívebben próbál diplomáciai megoldást találni a konfliktusra.
Emmanuel Macron francia elnök úgy véli, hogy "hasznos lenne", ha Európa újra párbeszédet kezdene Putyinnal.
Korlátozták a teherautók közlekedését, leállították a kültéri munkálatokat , repülőgépjáratokat mondtak le, és azt tanácsolták, hogy a gyerekek ne menjenek az utcára.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.