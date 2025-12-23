Ismét megszólalt Donald Trump Grönland bekebelezéséről: "ha kell, erővel vesszük át" - sokkban teljes Dánia

Donald Trump különleges megbízottat nevezett ki Grönlandra, ami újabb diplomáciai feszültséget okozott Dánia és az Egyesült Államok között. Az amerikai elnök szerint a szigetre nemzetbiztonsági okokból van szükségük - írja a BBC.

Trump Jeff Landry-t, Louisiana republikánus kormányzóját bízta meg a grönlandi különmegbízotti feladatokkal.

Az elnök a BBC kérdésére válaszolva kijelentette, hogy az USA-nak "nemzetvédelmi okokból" szüksége van Grönlandra, és "meg kell szerezniük".

A lépés felháborodást váltott ki Koppenhágában, amely bejelentette, hogy magyarázatot kér az amerikai nagykövettől. Grönland miniszterelnöke hangsúlyozta, hogy a szigetnek "joga van saját jövőjéről dönteni", és "területi integritását tiszteletben kell tartani".

Landry kormányzó az X-en közzétett bejegyzésében megtiszteltetésnek nevezte, hogy "önkéntes pozícióban szolgálhat, hogy Grönlandot az USA részévé tegye". Trump a Fehér Házba való visszatérése óta újra felélesztette a sziget iránti régóta fennálló érdeklődését, annak stratégiai elhelyezkedésére és ásványkincs-gazdagságára hivatkozva.

Az amerikai elnök nem zárta ki az erő alkalmazását a sziget feletti ellenőrzés megszerzése érdekében, ami sokkolta Dániát, amely hagyományosan szoros kapcsolatokat ápol Washingtonnal. Trump konkrétan a kínai és orosz hajókat említette potenciális fenyegetésként a környező vizeken.

Dánia külügyminisztere, Lars Lokke Rasmussen "mélyen felkavarónak" nevezte Landry kinevezését, és figyelmeztette Washingtont, hogy tartsa tiszteletben a dán szuverenitást. Az EU Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen teljes szolidaritásáról biztosította Dániát és Grönland népét.

Grönland, ahol mintegy 57 000 ember él, 1979 óta kiterjedt önkormányzattal rendelkezik, bár a védelmi és külpolitika továbbra is dán kézben van. Bár a legtöbb grönlandi a Dániától való esetleges függetlenséget támogatja, a közvélemény-kutatások szerint elsöprő többségük ellenzi, hogy az USA részévé váljanak.

Trump már első elnöki ciklusa alatt megpróbálta megvásárolni Grönlandot. Mind Dánia, mind a grönlandi kormány elutasította a 2019-es javaslatot, kijelentve: "Grönland nem eladó".

A vita Landry kinevezése körül akkor zajlik, amikor az Arktiszon fokozódik a stratégiai verseny, mivel az olvadó jég új hajózási útvonalakat nyit meg és növeli az értékes ásványi erőforrásokhoz való hozzáférést. Grönland az Arktiszon, Észak-Amerika és Európa között helyezkedik el, ami az amerikai és a NATO biztonsági tervezésében is központi szerepet játszik.