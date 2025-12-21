Megmenekült a lakitelki csodaház: bírsággal fenyegették a tulajdonost, de végül nem kell leszendie a karácsonyi fényeket

Lakiteleken idén majdnem véget ért Cseh Rózsa hagyományos adventi díszkivilágítása, miután az önkormányzat balesetveszélyre hivatkozva eltávolításra szólította fel a dekorációkat. Végül a díszeket a járdáról áthelyezték, így a település lakói továbbra is élvezhetik a karácsonyi fényeket.

Cseh Rózsa, lakiteleki lakos évek óta hagyományként minden advent idején ünnepi fényekkel és díszekkel ékesíti fel otthonát és annak környezetét, ám idén úgy tűnt, ez a szokás megszakad. Az önkormányzat ugyanis egy lakossági bejelentést követően felszólította arra, hogy a háza elé kihelyezett dekorációkat távolítsa el, mivel azok balesetveszélyt jelenthetnek – számolt be az esetről a KecsUp.

Végül azonban nem kell lemondani a lakitelki karácsonyi látványosságról. Erről maga Cseh Rózsa számolt be egy Facebook-bejegyzésben, amelyben jelezte: a kültéri díszeket eltávolították a járdáról, így azok már nem akadályozzák a gyalogos közlekedést. Bejegyzésében mindazoknak köszönetet mondott, akik kiálltak mellettük, egyúttal boldog karácsonyt kívánt mindenkinek.

Madari Róbert független polgármester elmondta: a karácsonyi kivilágítás évek óta örömet szerez a település lakóinak, és korábban is kerültek díszek a járda környékére. Idén azonban a dekorációk száma jelentősen megnőtt, ami már az önkormányzati tulajdonban lévő közterületen érzékelhető közlekedési akadályt és figyelemelterelést okozott. A polgármester hangsúlyozta: az önkormányzat egy harmadik fél bejelentése miatt volt köteles intézkedni, ugyanakkor a bírságolást mindenképpen szeretnék elkerülni.

Címlapkép: Facebook/Cseh Rózsa