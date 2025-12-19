Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Vége a magánynak! Fiatal kea leányzó költözött a vidéki vadasparkba + Videó
Hosszú várakozás után végre jó hírt kaptak a Szegedi Vadaspark látogatói és dolgozói. Lezárult a kötelező karanténidőszak, így bemutatkozhatott az intézmény egyik legkülönlegesebb új lakója.
Sikeresen befejeződött a kötelező egészségügyi karantén, ezért elfoglalhatta helyét a kifutóban a Szegedi Vadaspark legújabb lakója, egy fiatal kea tojó. A madár tavaly kelt, és hosszú utat tett meg a lengyel fővárosból, Varsóból, mire Szegedre érkezett. A szakemberek tájékoztatása szerint a karanténidőszak problémamentesen zajlott, az állat egészséges, és gyorsan alkalmazkodott új környezetéhez.
Az érkezés különösen fontos mérföldkő a vadaspark életében, hiszen eddig mindössze egyetlen kea élt az intézményben. Az idősebb, rangidős madár hosszú ideje egyedül lakta a kifutót, így a fiatal tojó érkezésével véget ért a papagáj magányos korszaka. A gondozók szerint a két madár már az első napokban érdeklődést mutatott egymás iránt, ami jó alapot teremthet a későbbi harmonikus együttéléshez.
A kea Új-Zéland őshonos papagájfaja, amely világszerte híres kiemelkedő intelligenciájáról, kíváncsiságáról és problémamegoldó képességéről. Európai állatkertekben is ritkának számít, ezért a Szegedi Vadaspark új lakója nemcsak a látogatók számára jelent különleges élményt, hanem szakmai szempontból is értékes gyarapodása az intézmény állományának.
A vadaspark munkatársai bíznak abban, hogy a fiatal tojó érkezése hosszú távon is pozitív hatással lesz a keák életére, és a látogatók egy aktívabb, kiegyensúlyozottabb párost figyelhetnek majd meg a kifutóban.
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.
Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta...
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy igazi vízirigót!
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki az ikonikus Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán.
A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el.
Az Eger külterületén, a K2-es út mentén azonosított egyedülálló sziklaalakzat tovább növeli a térség kultúrtörténeti jelentőségét.
Ne hagyd, hogy hulljon a tűlevél! Így maradhat sokáig zöld a karácsonyfa: 5+1 tipp a bakonyi termelőtől
A bakonyi fenyőültetvényes, Jandala Attila tanácsaival most megtudhatjuk, hogyan tarthatjuk hosszabb ideig frissen a fákat, és mire érdemes figyelni a vásárláskor.
Vértes Ildikó népi iparművész mesélt arról, mitől lesz szeretettel teli és igazán finom a mézeskalács, hogyan készül az a fajta, amely akár évekig is eláll.
Mogyorósbányán súlyos elhanyagolás miatt beavatkozásra volt szükség: több bullmastiff és cane corso jellegű kutyát borzalmas körülmények közül mentettek ki az állatvédők.
Vége a klasszikus magyaros helyeknek? Újabb ikonikus éttermek zártak be - ezúttal Kelet-Magyarországon
Nyíregyházán az elmúlt években több hosszú ideje működő étterem, kávézó és vendéglátóegység kényszerült végleg bezárni, ezzel jelentős átalakulást hozva a város vendéglátási térképén.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
