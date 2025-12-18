Veszélyes szökevény lepte meg a hevesi falut: utcán szaladgált az egzotikus óriásmadár

Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy egzotikus, nagy testű madár bukkant fel a település egyik utcájában, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta az ijedtséget, amelynek befogása nem egyszerű feladat, mivel az állat rendkívül erős és akár veszélyes is lehet.

A különös esetről Tuza Gábor, Sirok polgármestere számolt be. Elmondása szerint az emu a Vörös úton jelent meg, az ott élők pedig azonnal jelezték az esetet az önkormányzatnak, mivel nem tudták, pontosan milyen állattal állnak szemben. A polgármesternek elküldött fotók alapján először még ő sem volt biztos a fajban, de végül kiderült, hogy egy emuról van szó - írta a Heol.hu.

Tarnaszentmáriáról szökhetett meg

A történet további egyeztetések során vált egyértelművé. Tuza Gábor felvette a kapcsolatot egy állattenyésztéssel foglalkozó ismerősével, aki elmondta: Tarnaszentmárián él egy család, amely emut tart. A szomszédos település polgármesterével történt egyeztetés során kiderült, hogy az állat már körülbelül egy hete eltűnt, de eddig nem akadtak a nyomára.

Az emu meglepően hosszú utat tett meg: hegyen-völgyön át jutott el Tarnaszentmáriáról Sirokba. A polgármester tréfásan megjegyezte, hogy az állat még a környéken feltűnő vadállatokat is elkerülhette útja során.

Nem veszélytelen az elfogása

Az eset miatt a rendőrséget is értesítették, ám az emu befogása komoly kihívást jelent. Az állat erős lábai és éles karmai miatt veszélyes lehet, különösen, ha megriad. A hatóságok szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az emu gazdája is részt vesz az elfogásban, mivel ő tudja a leginkább megközelíteni és megnyugtatni az állatot. A tervek szerint háló segítségével próbálják majd befogni.

A lakosokat arra kérték, hogy amennyiben újra meglátják az emut, ne próbálják meg megközelíteni, hanem azonnal értesítsék az illetékeseket.

Heves vármegyében nem ez az első eset, hogy egzotikus állat bukkan fel lakott területen: korábban már más alkalommal is láttak elkóborolt emut a térségben, ami ismét ráirányította a figyelmet az ilyen állatok felelős tartásának fontosságára.

Címlapkép: Facebook