2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Facebook
HelloVidék

Veszélyes szökevény lepte meg a hevesi falut: utcán szaladgált az egzotikus óriásmadár

HelloVidék
2025. december 18. 14:45

Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy egzotikus, nagy testű madár bukkant fel a település egyik utcájában, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta az ijedtséget, amelynek befogása nem egyszerű feladat, mivel az állat rendkívül erős és akár veszélyes is lehet.

A különös esetről Tuza Gábor, Sirok polgármestere számolt be. Elmondása szerint az emu a Vörös úton jelent meg, az ott élők pedig azonnal jelezték az esetet az önkormányzatnak, mivel nem tudták, pontosan milyen állattal állnak szemben. A polgármesternek elküldött fotók alapján először még ő sem volt biztos a fajban, de végül kiderült, hogy egy emuról van szó - írta a Heol.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Tarnaszentmáriáról szökhetett meg

A történet további egyeztetések során vált egyértelművé. Tuza Gábor felvette a kapcsolatot egy állattenyésztéssel foglalkozó ismerősével, aki elmondta: Tarnaszentmárián él egy család, amely emut tart. A szomszédos település polgármesterével történt egyeztetés során kiderült, hogy az állat már körülbelül egy hete eltűnt, de eddig nem akadtak a nyomára.

Az emu meglepően hosszú utat tett meg: hegyen-völgyön át jutott el Tarnaszentmáriáról Sirokba. A polgármester tréfásan megjegyezte, hogy az állat még a környéken feltűnő vadállatokat is elkerülhette útja során.

Nem veszélytelen az elfogása

Az eset miatt a rendőrséget is értesítették, ám az emu befogása komoly kihívást jelent. Az állat erős lábai és éles karmai miatt veszélyes lehet, különösen, ha megriad. A hatóságok szerint a legbiztonságosabb megoldás az, ha az emu gazdája is részt vesz az elfogásban, mivel ő tudja a leginkább megközelíteni és megnyugtatni az állatot. A tervek szerint háló segítségével próbálják majd befogni.

A lakosokat arra kérték, hogy amennyiben újra meglátják az emut, ne próbálják meg megközelíteni, hanem azonnal értesítsék az illetékeseket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Heves vármegyében nem ez az első eset, hogy egzotikus állat bukkan fel lakott területen: korábban már más alkalommal is láttak elkóborolt emut a térségben, ami ismét ráirányította a figyelmet az ilyen állatok felelős tartásának fontosságára.

Címlapkép: Facebook 
#rendőrség #veszély #állat #állattartás #hellovidék #madár #befogás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:15
15:04
14:45
14:29
Pénzcentrum
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
4
2 hete
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor
5
5 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kvázipénz
A készpénzen és a látra szóló bankbetéteken kívül magában foglalja a lekötött betéteket is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 13:03
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 12:18
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
Agrárszektor  |  2025. december 18. 14:33
Átalakulhat a zöldség-gyümölcspiac az EU-ban: erre jó lesz felkészülni