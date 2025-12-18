Kritikus a levegő minősége ezekben a magyar városokban: inkább ki se menj az utcára

A tudósok évek óta figyelmeztetnek: a madárinfluenza, ismertebb nevén H5N1, bármikor olyan ugrást tehet a madarakról az emberre, amely globális egészségügyi válságot okozhat.
A szálló por miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön közzétett, az előző napi méréseket ismertető térképe szerint.
A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes.
A csütörtökön közölt adatok szerint veszélyes a levegő minősége Debrecenben és Békéscsabán. A mérések adatai szerint Nyíregyháza, Sajószentpéter és Putnok levegőjének minősége egészségtelen. Hernádszurdok, Miskolc, Kazincbarcika, Eger, Salgótarján, Budapest, Tököl, Százhalombatta, Esztergom, Tatabánya, Székesfehérvár, Várpalota, Ajka, Győr, Mosonmagyaróvár, Szentgotthárd, Kaposvár, Pécs levegőjének minősége kifogásolt.
A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített.
Idén az ingatlanpiacot a főváros és a vidék közötti különbségek növekedése, valamint az Otthon Start Program hatására erősen átalakuló vevői és eladói motivációk jellemezték.
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára közölte, hogy két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat.
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet egy professzor.
A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
