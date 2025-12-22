Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy napig mindenki ingyen csobbanhat: rendhagyó nyitásra készül a gyógyfürdő + forraltbor is jár
Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni. A meleg termálvíz mellett forralt borral és működő szaunával is várják a vendégeket december végén.
Különleges meglepetéssel készül a látogatóknak a tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand: december 27-én díjmentesen látogatható lesz a fürdő – jelentette be közösségi oldalán Fodor Sándor polgármester. A létesítmény október óta zárva tart, miután meghibásodott a termálkút szivattyúja, ezért a megszokott üzemelés szünetel.
A javítási munkálatok jelenleg is tartanak, a fürdő teljes újranyitása várhatóan január második felében történhet meg. A karácsony utáni időszakban azonban egy nap erejéig kivételt tesznek, így a vendégek újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatásait.
A tóalmási strand a térség egyik legkedvezőbb árú fürdője: normál esetben a felnőtt napijegy kétezer forintba, a diák- és nyugdíjasbelépő pedig ezer forintba kerül. Az ingyenes nyitvatartási napon azonban nemcsak a belépés lesz díjmentes, hanem extra szolgáltatásokkal is készülnek.
A szervezők meleg itallal, forralt borral kínálják a vendégeket, és ezen az egyetlen napon a fürdő szaunája is üzemelni fog, így igazi téli feltöltődést ígérnek azoknak, akik ellátogatnak Tóalmásra.
Egy évnyi lezárás után végre jó hírt kaptak a túrázók és a kőszegiek: megindulhat a régóta várt felújítás a népszerű Óház-kilátónál.
Unod a bejglit, mégis hagyományos ízekre éhezel? A pozsonyi kifli receptje lesz a tökéletes választás: ezt az omlós tésztát gazdag diós és mákos töltelék teszi...
Alföldi Róbert nem bízta a véletlenre: Szombathelyen szerezte be a karácsonyfáját - nézzétek, mit vett!
Próbák és ünnepi készülődés – a Jászai Mari-díjas színész-rendezőnek most Szombathely lett a második otthona. A sűrű menetrend közepette még a karácsonyfa-beszerzést is itt intézte.
Varsóból futott be a Szegedi Vadaspark legújabb lakója. A karantén után végre elfoglalhatta helyét a fiatal kea.
Miközben sok vidéki településen csak a rászorulók kapnak segítséget az ünnepek előtt, van egy tolnai falu, ahol minden háztartásra gondolnak. Mórágyon senki sem marad ajándék...
Mely kerti növények bizonyultak a 2025-ös év nagy nyerteseinek? Ilyen aszályos években mit érdemes egyáltalán ültetni, és milyen új trendek rajzolódnak ki?
Ha sikerrel jár Debrecen uniós pályázata, teljesen új szintre léphet a város vízgazdálkodása és zöldinfrastruktúrája. A Civaqua Plusz program több milliárd forintos fejlesztésekkel reagálna az...
Egyetlen döntéssel borulhat az évek óta vitatott balatoni beruházás. A veszprémi kormányhivatal ugyanis elutasította a balatonföldvári Nyugati strandra tervezett kikötő engedélykérelmét.
Ünnepi hangulat költözött a Veszprémi Állatkertbe, ahol december 17-én immár hagyományosan megrendezték az Állatok karácsonyát.
Szokatlan látvány fogadta a sirokiakat: egy nagy testű madár bukkant fel a településen, amit sokan elsőre struccnak hittek. Később kiderült, hogy egy szökött emu okozta...
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott.
Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Súlyos vízhiánnyal és példátlan halpusztulással telt a 2025-ös év a Velencei-tónál – derül ki a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) friss értékeléséből.
Eladó a kővágóörsi MOZI étterem – Olga konyhája, egy olyan hely, amely hosszú éveken át nemcsak vendégeket, hanem törzsvendégeket nevelt, és stabil pontja volt a...
Frissen felújított vidéki termálfürdő kerülhet lakat alá: december 31-ig dől el, elkerülhető-e a bezárás
Bizonytalanná vált a jászberényi Lehel Termálfürdő jövője: a város legutóbbi képviselő-testületi ülésén elhangzott, hogy csak december 31-ig biztosított a fürdő működtetése.
Meglepő madárkülönlegesség bukkant fel a Bükk lábánál: a Szinva-patakon sikerült megfigyelni és lencsevégre kapni egy igazi vízirigót!
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki az ikonikus Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán.
A siófoki Sió-zsilip világszintű elismerést kapott: az Archello Awards 2025 nemzetközi építészeti világversenyen a köztér kategória zsűridíját nyerte el.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.