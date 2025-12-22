2025. december 22. hétfő Zénó
Budapest
Nyugodt érzések és pihenés a medencében. Nő élvezi a nyaralást. Szépség- és gyógyfürdőközpont, wellness és jólét, vízi kezelés.
HelloVidék

Egy napig mindenki ingyen csobbanhat: rendhagyó nyitásra készül a gyógyfürdő + forraltbor is jár

HelloVidék
2025. december 22. 09:15

Egyetlen napra újra megnyitja kapuit a Pest vármegyei Tóalmáson található Szent András Gyógyvizes Strand, ráadásul a belépésért nem kell fizetni. A meleg termálvíz mellett forralt borral és működő szaunával is várják a vendégeket december végén.

Különleges meglepetéssel készül a látogatóknak a tóalmási Szent András Gyógyvizes Strand: december 27-én díjmentesen látogatható lesz a fürdő – jelentette be közösségi oldalán Fodor Sándor polgármester. A létesítmény október óta zárva tart, miután meghibásodott a termálkút szivattyúja, ezért a megszokott üzemelés szünetel.

A javítási munkálatok jelenleg is tartanak, a fürdő teljes újranyitása várhatóan január második felében történhet meg. A karácsony utáni időszakban azonban egy nap erejéig kivételt tesznek, így a vendégek újra élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatásait.

A tóalmási strand a térség egyik legkedvezőbb árú fürdője: normál esetben a felnőtt napijegy kétezer forintba, a diák- és nyugdíjasbelépő pedig ezer forintba kerül. Az ingyenes nyitvatartási napon azonban nemcsak a belépés lesz díjmentes, hanem extra szolgáltatásokkal is készülnek.

A szervezők meleg itallal, forralt borral kínálják a vendégeket, és ezen az egyetlen napon a fürdő szaunája is üzemelni fog, így igazi téli feltöltődést ígérnek azoknak, akik ellátogatnak Tóalmásra.
Címlapkép: Getty Images
