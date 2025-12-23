Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus

Tízmilliókat kaszáltak a magyar sportfogadók 2025-ben, és egyre merészebb szorzókat játszanak meg, így egyáltalán nem meglepő a nyeremények komoly összege - ezt mondta Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. játékok és innováció igazgatója. Kérdeztük arról, hogy mi az innováció szerepe a jelenlegi szerencsejáték-piacon, és hogyan alakítják az oddsokat versenyhelyzetben. És a kulisszák mögé is beleshettünk, hogy megtudjuk: kiből lehet oddsmester, aki a szorzókat határozza meg a főhadiszálláson. Interjú.

Az idei év páratlan volt, nem rendeztek sem olimpiát, sem labdarúgó Európa-bajnokságot vagy világbajnokságot. Milyen mértékben érezhető ez a sportfogadási szegmensben? Tapasztalható volt forgalomcsökkenés?

A foci EB és VB a két legnagyobb esemény sportfogadási szempontból, ami mindig kiugró forgalmat generál, ráadásul nyáron rendezik ezeket, ami egyébként más szempontból holtszezon. Idén azt tapasztaltuk, hogy valamennyire hiányzik ez a kiugró nyári csúcs, de - szerencsére - voltak olyan események, amelyek ezt tudták kompenzálni. Így például júliusban a női Eb-ből több meccs is „becsúszott” a top 20-ba.

A nyári hónapokban első alkalommal rendezték 32 csapattal az Egyesült Államokban a klubvilágbajnokságot, amely különösen népszerűnek bizonyult a Tippmix-fogadók körében. Az első 6 helyet az előbb is említett júliusi toplistán Klub-vb-meccsek foglalják el, ezt követi az MTK-FTC „örökrangadó” az NB I első fordulójából (1-1), illetve a Sinner–Alcaraz (3:1) finálé Wimbledonból.

Ki volt eddig 2025 "Tippmixkirálya", ki kaszálta a legnagyobbat egy adott játék során? Mi volt a legnagyobb odds, ami ugyan durván magas volt, mégis bejött? És mekkora volt a legnagyobb kötés, amivel nyert valaki?

Rengeteg „Tippmixkirály” volt már az évben, rendre milliós nyereményeket érnek el a játékosaink. Oddsok tekintetében általában a „Pontos végeredmény” sorral szoktak már egy meccsen is 100,00-s szorzót elérni. Volt egy ercsi játékosunk Tippmixen, aki összesen 8 ezer forintra nyert 7,8 milliót, pontos eredményekkel. Sőt, ő úgy variálta, hogy megmondta, hogy mi az első félidőben a pontos eredmény, meg a végén.

Egy szekszárdi Tippmix-játékos 225 000 Ft-os össztétre összesen 38 289 460 Ft-ot nyert. Egy nagykanizsai fogadónk 22 500 Ft-os téttel, 8/10-es kombináció típusú fogadással 11 684 850 Ft-ot nyert úgy, hogy volt egy hibás tippje is. Egy budapesti tippmixelő összesen 4900 Ft-os téttel 18 445 987 Ft-ot vihetett haza.

Sokan örültek Szoboszlai Dominik hatalmas szabadrúgásgóljának az Arsenal ellen, hiszen a hosszútávú fogadások között is szerepelt olyan opció, hogy a válogatott kapitánya ebben a szezonban szabadrúgásból betalál a Premier League-ben – ami itt meg is történt. Tippmixen volt olyan játékos, aki annyira bízott ebben, hogy 100 ezer Ft-os tétet sem sajnált, jutalma 600 ezer Ft-os nyeremény lett.

De nemcsak a focin, más sportágban is hihetetlen oddsok válnak nyertessé. Amikor Nico Hülkenberg a nyáron rendezett Brit Nagydíjon a 19. helyről indult, volt olyan, aki tétet rakott a végső helyezésére, a dobogóra állásra – úgy, hogy több mint kétszáz futam alatt egyszer sem állt ott! Mórahalmon két olyan Tippmix-szelvény is játékba került, amely 500 forintos tétre 750 000 forintos nyereményt ért a német pilóta bravúrjával.

Mi alapján döntenek arról, hogy mely eseményekre kínálnak piacfeletti odds-okat? Ez marketing-, versenystratégiai vagy felhasználói kérdés?

Mindhárom szempont megjelenik. A magyar játékosok körében népszerű fogadási eseményeket és/vagy kimeneteleket választjuk, és a versenytárs oddsait is vizsgáljuk, ez a vonatkozó marketing tekintetében is fontos lehet. Nekünk azt kell mindig megtippelni, és az oddsok is ezt próbálják tükrözni, hogy mit gondolnak az emberek. Hogy például a Fradi-meccseken hány százalék fogad majd a döntetlenre, vagy a különböző kimenetelekre. Kifejezett célunk, hogy szórakoztató legyen a fogadás, és a nap végén mi ebből nem meggazdagodni fogunk - nyilván csődbe se szeretnénk menni -, de pont az a célunk, hogy jól ítéljük meg a fogadói vélekedést úgy, hogy a fogadóink ezt - a nyereményszorzók mellett - egy jó fogadási lehetőségként éljék meg.

Tervezik-e a fogadási kínálat nem sportirányú bővítését, amely külföldön már bevett gyakorlat, Magyarországon azonban kevésbé elterjedt? Gondolok itt például politikai eseményekre, vagy szórakoztatóipari eseményekre szóló fogadásokra.

Ez nálunk sem új, a nem-sport kínálat a Tippmixpro ajánlatában már jelen van, 2023 októbere óta része a fogadási palettának, ebben a kategóriában a márciusi Oscar-díj is népszerű volt a fogadók körében. A közelmúlt fejleménye, hogy hazai időjárásra, KSH-adatokra, a Ferencváros hazai bajnoki mérkőzéseinek nézőszámára, a BBC év sportolója díjazottjára is lehet, lehetett már fogadni, vagy akár arra is, hogy ki lesz a következő James Bond. E tekintetben a kínálatunk további bővítésének a lehetőségeit is vizsgáljuk. Ami újdonság, hogy december 16-tól már nemcsak online, hanem az úgynevezett földi hálózatunkban, a Tippmix kínálatában is megjelentek a nem-sport események.

Milyen stratégiát követnek az e-sport piacán? Tervezik-e az e-sport portfólió bővítését, és ha igen, mely versenyek, játékok irányába?

A forgalmi adatok alapján valóban nem becsülhetjük le ezt a szegmenst. A nyári időszakban például az 5. legnépszerűbb sportág volt a fogadók között. A TippmixPró-n is 5. helyen van, de ott egy digitálisabb ügyfélkör van, akik nyitottabbak erre a digitálisabbnak tekinthető játékformára. Mindez azonban annak is köszönhető, hogy nagyon nagy kínálatunk van. Az e-sport egyre népszerűbb, és a holtidőszakokban is kiváló lehetőség a fogadók számára, mert ezek a sorozatok is állandóan elérhetőek a fogadási műsorban. Itt elsősorban a szimulációs játékok: FIFA, NBA, majd a Counter Strike, League of Legends, Dota, amelyekre előszeretettel tippelnek játékosaink. A trendeket mi is követjük, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy a lehető legszínesebb e-sport kínálattal találkozzanak oldalainkon a fogadók.

Mi a prioritás inkább, az online vagy az offline fogadás?

Mindkettő egyaránt fontos. Különböző játékos-szokások mentén azonos játékosélmény elérése a cél, ezen folyamatosan dolgozunk. A tippmix.hu oldalt is fejlesztettük, egyszerűsítettük, hogy a legrelevánsabb információkat kapja a játékos. A Tippmix-szelvényeknek már közel 60%-a úgy kerül feladásra, hogy a fogadó online összeállítja a tippsorát, a kapott kód alapján pedig a lottózóban játékba küldik a fogadását. Tehát félig már digitális a folyamat, de vannak, akik ragaszkodnak az offline, vagy ahogy mi mondjuk, a földi kiszolgáláshoz.

Az online felület nemrég átesett egy jelentős felújításon. Ez felhasználói visszajelzések, piaci igények vagy belső stratégiai döntés eredménye volt? Mely elemek fejlesztése volt a legfontosabb?

Mindegyik együtt. Az online sportfogadás 2023-as liberalizációjával egyidejűleg megújítottuk a TippmixPrót is. A megújítás azonban nem csupán „ráncfelvarrást” jelentett, hanem olyan funkciók bevezetését is, amelyekkel nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét a TippmixPro. Ezek mind olyan funkciók, amelyeket a legnagyobb nemzetközi fogadóirodák is használnak. Persze, folyamatosan fejlesztünk és jövünk elő új megoldásokkal, hogy a változó piaci elvárásoknak is meg tudjunk felelni.

Ehhez elengedhetetlen a stabilitás, a megfelelő háttér, és persze a kiváló frontend, a megjelenés, a navigáció egyszerűsége, valamint a kedvelt fogadási funkciók állandó elérhetősége is. Kiemelném a fejlesztések közül a nagyon kedvelt Korai Kifizetés funkciót, ahol kétgólos előnynél már nyertes a fogadás, attól függetlenül, hogy esetleg a mérkőzés végül döntetlennel vagy a megfogadott csapat vereségével zárul. Kiemelt meccseknél a Szuper Odds a Korai kifizetéssel egyszerre is elérhető, így a fogadó dönthet, hogy melyik funkciót választja.

Az interjút a „titkos szobában”, az oddsmestereknél kezdtük. Ők azok, akik meghatározzák, melyik eseményre mekkora szorzókat látnak majd a fogadók, akik eldönthetik, fogadnak-e rá. Milyen elvárásnak kell megfelelnie, aki oddsokat „szervezne”?

Elvárás a felsőfokú végzettség, az angol nyelvtudás, és persze nagyon fontos a sport iránti elkötelezettség, enélkül nem lehet végezni ezt a munkát, legalábbis nem hosszútávon. Az oddsmestereink nem csak itt, az irodában, hanem akár reggel munkába jövet is a sporttal foglalkoznak: piacfigyelést végeznek, sporteseményeket néznek a telefonjaikon. Ez elhivatottság. Hozzáteszem, hogy amíg valaki oddsmesterként dolgozik nálunk, tilos fogadnia.

És mi alapján írják meg az oddsokat? Mely faktorokat, adatforrásokat súlyozzák elsődlegesen a szakértők az árképzés során?

Itt nincsenek nagy titkok meg nagy csodák. Egyébként ugyanazt csinálják, mint a játékosok, amikor elgondolkoznak azon, mit fogadnának meg, milyen mixet raknának össze. Az oddsmestereink a piacfigyelés, valamint a sportismeret mellett azt is súlyozzák, hogy az ő elképzelésük szerint a magyarországi fogadók hogyan „reagálnak” az oddsokra. Mi az, amire szívesebben fogadnak? Nem fogadnak-e esetleg többet az adott eseményre, ha olyan szorzót adunk, amivel máshol nem találkoztak? Próbálunk a játékosok fejével gondolkodni, mellette persze tudjuk, mik lesznek adott játéknapon a legnépszerűbb események: ebből már említettünk párat, de az állandó kedvencek között mindig ott van a Fradi, illetve a Liverpool meccse.

Az oddsadás során van szerepe az előbb már említett sportismeretnek: a csapatokkal, versenyzőkkel, játékosokkal kapcsolatos legfrissebb hírek, legutóbbi meccseken, versenyeken elért eredmények, illetve a korábbi vonatkozó fogadási eseményeken tapasztalt tételoszlás figyelembevételével történik az oddsmeghatározás.

A sportfogadás esetében nem kerülhető el a bunda kérdése, ami évtizedeken át súlyos problémákat okozott a világ sportjában – elsődlegesen a fociban. Mit tesznek akkor, ha mondjuk egy adott eseményt „szétbombáznak” a fogadók? Ilyenkor beriaszt a rendszer?

Real-time monitorozási lehetőségünk van a beérkező tétek nyomon követésére, illetve minden fogadási eseményhez a nívójának megfelelő kockázatkezelési limit kerül meghatározásra. Ezek segítségével történhet meg a normál fogadási mintázattól eltérő fogadások beazonosítása.

Fontos hangsúlyozni, hogy a normál mintázattól eltérő fogadások még nem feltétlenül jelentenek meccsmanipulációt.

Ha bármi gyanúsát észlelünk, a fogadási lehetőséget felfüggesztjük, majd az érintett mérkőzést el is távolíthatjuk a kínálatból. Szükség esetén az ULIS nemzetközi szervezet bevonásával – amely a sport integritásának megőrzését tűzte zászlajára – a vonatkozó adatok megküldésével nemzetközi vizsgálatot is kezdeményezhetünk az érintett sporteseménnyel kapcsolatban.

Korábban többször is szóba került a Tippmix és TippmixPro monopolhelyzete a magyar piacon. Azóta változott-e a külföldi szereplők aktivitása? Vannak-e új belépési kísérletek, vagy véglegesnek tekinthető a külföldi online fogadóirodák kivonulása Magyarországról?

A földi hálózatban a Tippmix valóban monopolhelyzetben van, azonban az online sportfogadás terén a TippmixPro már rendelkezik hazai vetélytárssal. Jelenleg nincsen olyan rendelkezésre álló információ, hogy külföldi iroda szeretne engedélyt szerezni online sportfogadás szervezésére Magyarországon, ugyanakkor ez bármikor megtörténhet.

A fogadók bevonzására máig vannak próbálkozások a szürke zónából, a rendkívül feszes szabályozások és tiltások ellenére, nekünk épp ezért az a feladatunk, hogy olyan kínálatot biztosítsunk a sportfogadásban, ami itt tartja a fogadókat a legális, államilag szabályozott piacon, és azt hiszem, ezt minden nap meg is tesszük.

címlapkép: Mónus Márton/Pénzcentrum