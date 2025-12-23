Jövőre megduplázódik a családi kedvezményként igénybe vehető összeg.
Óriási beruházás készül Magyarországon: ezt kell tudni róla
A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében: egy 450 megawattos csúcsteljesítményű erőmű épül, amely Magyarország eddigi legnagyobb naperőműve lesz, és éves szinten mintegy 470 gigawattóra áramtermelésre lesz képes.
A LONGi napelemgyártó vállalat tájékoztatása szerint a projekt keretében összesen nagyjából 700 ezer napelemet telepítenek. Az új erőmű termelési kapacitása alapján évente mintegy 186 ezer magyar háztartás villamosenergia-igényét fedezheti, a rezsicsökkentett tarifához tartozó, 2523 kilowattórás átlagos éves fogyasztással számolva.
A heves megyei beruházás jelentőségét jól mutatja, hogy teljesítménye csaknem kétszerese lesz a jelenleg legnagyobb hazai napelemfarmnak számító, 250 megawattos mezőcsáti létesítménynek. A projekt befejezését követően az új erőmű átveszi az első helyet a magyarországi napenergia-kapacitások rangsorában.
A fejlesztés különlegessége a felhasznált technológiában rejlik. A kínai gyártó legmodernebb, úgynevezett hátsó érintkezésű moduljait építik be, amelyeknél az áramgyűjtő fémvezetékek nem az előlapon, hanem teljes egészében a panelek hátoldalán helyezkednek el. Ez a műszaki megoldás kiküszöböli az előlapi vezetékek okozta árnyékolást, így hatékonyabban hasznosítja a napfény energiáját.
A gyártó adatai alapján ezek a modulok akár 22 százalékos hatásfokot is elérhetnek. Ez a hagyományos panelekhez képest körülbelül 8 százalékkal magasabb energiahozamot jelent.
A beruházó Solarpro Holding 2007 óta aktív a megújulóenergia-piacon Közép- és Kelet-Európában. A vállalat hat kelet-európai piacon van jelen, és eddig összesen több mint 12 gigawattnyi napelem-kapacitást telepített. Tevékenysége lefedi a napelemes és energiatároló projektek teljes életciklusát a tervezéstől az üzembe helyezésen át az üzemeltetésig.
A cég a Renalfa Solarpro Group bécsi befektetési társaság része, amely megújulóenergia- és elektromos közlekedési megoldásokra specializálódott. Magyarországon a Solarpro eddig mintegy húsz projektben vett részt, amelyek összes beépített teljesítménye közel 290 megawatt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A vállalat portfóliójában nagyméretű erőművek is szerepelnek: Tázláron 63 megawattos, Kaposváron 55 megawattos, Százhalombattán 21,3 megawattos, Pakson pedig 21 megawattos létesítmény. Emellett számos kisebb, jellemzően fél megawatt körüli projektet is megvalósítottak, különösen 2018–2019-ben. A cég egy kombinált, napelemes-akkumulátoros energiatároló hibrid rendszer kivitelezésében is közreműködött.
A hazai napenergia-szektor növekedési ütemét jól szemlélteti, hogy a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) nyilvántartása szerint 2025 első napjáig az idei évben 716 megawattnyi ipari méretű napelem-kapacitás csatlakozott a hálózatra.
A bővülés dinamikája 2019 óta töretlen: az akkori 936 megawattos összkapacitás mára 4746 megawattra emelkedett. Ez éves átlagban mintegy 635 megawattos növekedésnek felel meg, vagyis nagyjából 31,5 százalékos bővülési ütemet jelent. A mostani heves megyei projekt önmagában az átlagos éves kapacitásnövekedés körülbelül kétharmadát teszi ki, ami arra utal, hogy befejezésének időpontjától függően a következő egy-két évben is fennmaradhat a szektor lendületes növekedése.
Az eurót este hat órakor 388,75 forinton jegyezték a reggeli 386,55 forint után.
Megvan a dátum, mikor nyomja le a magyar gazdaság a nyugati bezzegországokat: utolérjük Ausztriát is
Utolérheti Magyarország Ausztriát életszínvonalban? Egy friss előrejelzés szerint nem kizárt – de komoly feltételei vannak.
A részvénypiac forgalma 10,7 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Váratlan időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ.
Az indoklás szerint az Apple a piaci erejével visszaélve megsértette az európai versenyjogi előírásokat.
A lepárló azért marad zárva, hogy a vállalat fejlesztéseket hajthasson végre a létesítményben.
A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az uniós támogatások jelentős károkat okoztak a kínai tejágazatnak.
Az arany az elmúlt hónapokban egymás után döntötte meg korábbi rekordjait, idén eddig közel 70 százalékkal drágult.
A nemzetközi felmérések adatai ugyanakkor azt mutatják, hogy ehhez még jelentős előrelépésre lenne szükség.
A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.
Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a korábbi szigorú szabály helyett 3 százalékpontos toleranciasávot vezet be a devizaadósság arányára.
"Nem 2000 forint lesz a kenyér, hanem 1850, és nem januártól, hanem februártól" - Kiakadtak a gazdák és a fuvarozók Lázárék megállapodásán
Orosz Tibor érdekvédő az útdíj-megállapodás kapcsán arról beszélt: a fuvarozók nem adtak felhatalmazást, és nem fogadták el a kormány ajánlatát.
Nem lehet tovább titkolni, mélyül a törésvonal az "új" és a "régi" EU között: hogy fog ebből kijönni Magyarország?
Egy friss kutatás szerint az Európai Unió gazdaságilag fejlettebb tagállamaiban szoros összefüggés mutatható ki az innovációs képességek és a fenntarthatósági teljesítmény között.
Fű alatt indulhat a hazai termőföldek kiárusítása? Váratlanul módosították a törvényt: zöld az út a befektetők előtt
December 24-én életbe lép egy látszólag jelentéktelen jogszabályi változás, amely alapjaiban alakíthatja át a magyar termőföldpiac szabályozását.
A három éve tartó stagnálás után 2025-ben lassú kilábalás kezdődhet a német gazdaságban, az érdemi fellendülés azonban csak később jöhet.
Megállapodott az Építési és Közlekedési Minisztérium és a fuvarozói érdekképviseletek a fuvardíjak jelentős emeléséről, amely két lépcsőben valósul meg 2025 elején.
Az Európai Központi Bank a várakozásunknak és a széleskörű piaci várakozásoknak is megfelelően 2,00%-on hagyta a betéti rátát.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.