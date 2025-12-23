Óriási beruházás készül Magyarországon: ezt kell tudni róla

A Solarpro Holding rekordméretű napenergia-beruházást valósít meg Heves megyében: egy 450 megawattos csúcsteljesítményű erőmű épül, amely Magyarország eddigi legnagyobb naperőműve lesz, és éves szinten mintegy 470 gigawattóra áramtermelésre lesz képes.

A LONGi napelemgyártó vállalat tájékoztatása szerint a projekt keretében összesen nagyjából 700 ezer napelemet telepítenek. Az új erőmű termelési kapacitása alapján évente mintegy 186 ezer magyar háztartás villamosenergia-igényét fedezheti, a rezsicsökkentett tarifához tartozó, 2523 kilowattórás átlagos éves fogyasztással számolva.

A heves megyei beruházás jelentőségét jól mutatja, hogy teljesítménye csaknem kétszerese lesz a jelenleg legnagyobb hazai napelemfarmnak számító, 250 megawattos mezőcsáti létesítménynek. A projekt befejezését követően az új erőmű átveszi az első helyet a magyarországi napenergia-kapacitások rangsorában.

A fejlesztés különlegessége a felhasznált technológiában rejlik. A kínai gyártó legmodernebb, úgynevezett hátsó érintkezésű moduljait építik be, amelyeknél az áramgyűjtő fémvezetékek nem az előlapon, hanem teljes egészében a panelek hátoldalán helyezkednek el. Ez a műszaki megoldás kiküszöböli az előlapi vezetékek okozta árnyékolást, így hatékonyabban hasznosítja a napfény energiáját.

A gyártó adatai alapján ezek a modulok akár 22 százalékos hatásfokot is elérhetnek. Ez a hagyományos panelekhez képest körülbelül 8 százalékkal magasabb energiahozamot jelent.

A beruházó Solarpro Holding 2007 óta aktív a megújulóenergia-piacon Közép- és Kelet-Európában. A vállalat hat kelet-európai piacon van jelen, és eddig összesen több mint 12 gigawattnyi napelem-kapacitást telepített. Tevékenysége lefedi a napelemes és energiatároló projektek teljes életciklusát a tervezéstől az üzembe helyezésen át az üzemeltetésig.

A cég a Renalfa Solarpro Group bécsi befektetési társaság része, amely megújulóenergia- és elektromos közlekedési megoldásokra specializálódott. Magyarországon a Solarpro eddig mintegy húsz projektben vett részt, amelyek összes beépített teljesítménye közel 290 megawatt.

A vállalat portfóliójában nagyméretű erőművek is szerepelnek: Tázláron 63 megawattos, Kaposváron 55 megawattos, Százhalombattán 21,3 megawattos, Pakson pedig 21 megawattos létesítmény. Emellett számos kisebb, jellemzően fél megawatt körüli projektet is megvalósítottak, különösen 2018–2019-ben. A cég egy kombinált, napelemes-akkumulátoros energiatároló hibrid rendszer kivitelezésében is közreműködött.

A hazai napenergia-szektor növekedési ütemét jól szemlélteti, hogy a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) nyilvántartása szerint 2025 első napjáig az idei évben 716 megawattnyi ipari méretű napelem-kapacitás csatlakozott a hálózatra.

A bővülés dinamikája 2019 óta töretlen: az akkori 936 megawattos összkapacitás mára 4746 megawattra emelkedett. Ez éves átlagban mintegy 635 megawattos növekedésnek felel meg, vagyis nagyjából 31,5 százalékos bővülési ütemet jelent. A mostani heves megyei projekt önmagában az átlagos éves kapacitásnövekedés körülbelül kétharmadát teszi ki, ami arra utal, hogy befejezésének időpontjától függően a következő egy-két évben is fennmaradhat a szektor lendületes növekedése.