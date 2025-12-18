Több mint harminc év várakozás után elkészült az M5-ös autópálya kunszállási csomópontja, amely alapjaiban változtathatja meg a település közlekedését és fejlődési lehetőségeit.
Fellélegezhetnek Dunaföldváron: végre kiszabadult a zátonyra futott teherhajó
Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott. Egy kisebb árhullám azonban végül megoldotta a helyzetet: a hajó kiszabadult, bár a Duna azóta ismét apadó pályára állt.
Mint arról korábban beszámoltunk róla, a Bonavia nevű teherszállító hajó december 2-án akadt fenn Dunaföldvárnál, a kemping közelében, a település felőli oldalon. A hajó az alacsony vízállás miatt letért a kijelölt hajózóútról, és megfeneklett. A baleset személyi sérülést és anyagi kárt nem okozott, ugyanakkor a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.
A megfeneklés idején a Duna vízállása közel mínusz 80 centiméteren volt, és az ezt követő napokban tovább apadt a folyó. December 10-én már mínusz 111 centimétert mutatott a mérce, ami jól érzékelteti, mennyire kritikus volt a helyzet a hajózás szempontjából - írta a Duol.hu.
A fordulatot egy kisebb árhullám hozta, amelynek során a Duna vízszintje mintegy 70 centiméterrel emelkedett. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Bonavia kiszabaduljon a zátonyról, és folytathassa útját. A mentés külön beavatkozás nélkül, a természetes vízszintemelkedés segítségével valósult meg.
Az öröm azonban nem tart sokáig: a folyó azóta ismét apad. December 17-én Dunaföldvárnál mínusz 109 centiméteren állt a vízmérce, és a vízügyi előrejelzések szerint a csökkenő tendencia a következő napokban is folytatódik. December 23-ra már mínusz 131 centiméteres vízállást valószínűsítenek, bár ez az érték még becslésnek számít.
Nem példa nélküli az eset
Dunaföldvár térségében nem ez az első eset, hogy alacsony vízállás miatt hajó fut zátonyra. A Duna ezen szakaszán a sekélyebb mederrészek különösen kockázatossá válnak tartós apadás idején.
Összehasonlításképpen: a valaha mért legalacsonyabb vízállás itt mínusz 199 centiméter volt, ami jól mutatja, milyen szélsőséges helyzetek is előfordulhatnak a folyón.
