2025. december 18. csütörtök Auguszta
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel lőtt tartályhajó mozog a tengeren.
HelloVidék

Fellélegezhetnek Dunaföldváron: végre kiszabadult a zátonyra futott teherhajó

HelloVidék
2025. december 18. 10:15

Több napon át kényszerfogságban volt egy szlovák zászló alatt közlekedő teherszállító hajó Dunaföldvárnál, miután az alacsony vízállás miatt letért a hajózóútról és zátonyra futott. Egy kisebb árhullám azonban végül megoldotta a helyzetet: a hajó kiszabadult, bár a Duna azóta ismét apadó pályára állt.

Mint arról korábban beszámoltunk róla, a Bonavia nevű teherszállító hajó december 2-án akadt fenn Dunaföldvárnál, a kemping közelében, a település felőli oldalon. A hajó az alacsony vízállás miatt letért a kijelölt hajózóútról, és megfeneklett. A baleset személyi sérülést és anyagi kárt nem okozott, ugyanakkor a Budapesti Rendőr-főkapitányság szabálysértési eljárást indított az ügyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A megfeneklés idején a Duna vízállása közel mínusz 80 centiméteren volt, és az ezt követő napokban tovább apadt a folyó. December 10-én már mínusz 111 centimétert mutatott a mérce, ami jól érzékelteti, mennyire kritikus volt a helyzet a hajózás szempontjából - írta a Duol.hu.

A fordulatot egy kisebb árhullám hozta, amelynek során a Duna vízszintje mintegy 70 centiméterrel emelkedett. Ez elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a Bonavia kiszabaduljon a zátonyról, és folytathassa útját. A mentés külön beavatkozás nélkül, a természetes vízszintemelkedés segítségével valósult meg.

Az öröm azonban nem tart sokáig: a folyó azóta ismét apad. December 17-én Dunaföldvárnál mínusz 109 centiméteren állt a vízmérce, és a vízügyi előrejelzések szerint a csökkenő tendencia a következő napokban is folytatódik. December 23-ra már mínusz 131 centiméteres vízállást valószínűsítenek, bár ez az érték még becslésnek számít.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nem példa nélküli az eset

Dunaföldvár térségében nem ez az első eset, hogy alacsony vízállás miatt hajó fut zátonyra. A Duna ezen szakaszán a sekélyebb mederrészek különösen kockázatossá válnak tartós apadás idején.

Összehasonlításképpen: a valaha mért legalacsonyabb vízállás itt mínusz 199 centiméter volt, ami jól mutatja, milyen szélsőséges helyzetek is előfordulhatnak a folyón.
Címlapkép: Getty Images
#baleset #rendőrség #víz #duna #vízhiány #hajó #szlovákia #december #árhullám #vízügy #folyó #hajózás #vízállás #hellovidék #vízszint #apadás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:30
10:15
10:03
09:45
09:36
Pénzcentrum
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Új invazív csúcsragadozó terjed észrevétlenül Magyarországon: már a Szigetközt is elfoglalta
2
1 hete
Eladó a magyar pecások kedvenc horgászparadicsoma: privát szigettel és 35 milliós halállománnyal
3
2 hete
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
4
2 hete
Gyászol a villányi borvidék: tragikus hirtelenséggel elhunyt a fiatal borász, Kiss Gábor
5
5 napja
Beavatkozás a Duna magyar szakaszán, a főágban: ilyen még nem törént, ezen most nagyon sok múlhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átvezetés
Átutalást jelent az ügyfél saját számlái között. Forintszámlák közötti pénzmozgás esetén átvezetéssel teljesíthető a meghatalmazotti számláról saját néven vezetett számlára, ill. saját néven vezetett számláról meghatalmazotti számlára történő átutalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 10:30
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 10:03
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
Agrárszektor  |  2025. december 18. 10:28
Kiderült az igazság az ukrán árudömpingről: bajba kerülhetnek a magyar termelők