Meglepő győztes, íme Magyarország Év Rovara 2026-ban: 50 ezer forintot ér, jobb, ha elkerülöd!

A magyar költségvetési politika idei évét a folyamatos gazdaságpolitikai bejelentések és a viszonylag fegyelmezett hiánypálya ellentmondásos együttélése jellemezte.
Az év rovara 2026-ban a párducfoltos hangyaleső (Dendroleon pantherinus) lett – jelentették be természetvédelmi szakemberek. A hazánkban ritka, védett rovar elsősorban idős, odvas fákhoz kötődik, ezért fennmaradása szorosan összefügg az erdők természetességével.
A Magyar Rovartani Társaság a Facebookon osztotta meg a hírt: az online és papíralapú szavazás eredményeként a 2026-os Év Rovara a párducfoltos hangyaleső (Dendroleon pantherinus) lett. DE mit érdemes tudni a különleges rovarról?
A párducfoltos hangyaleső a hazai hangyalesőfauna közepes termetű faja, jellegzetes, enyhén a testénél hosszabb, hegyes szárnyakkal. Magyar nevét az elülső szárny hátsó szegélyén látható, szemfoltra emlékeztető mintázatról kapta, amely a háztetőszerűen összecsukott szárnyakon különösen jól kivehető. Teste többnyire sárgás színű, lábai hosszúak és karcsúak, csápjai megnyúltak, végük enyhén megvastagodott.
Az imágók gyengén repülnek, ugyanakkor vonzza őket a mesterséges fény. Rajzásuk nyár közepére esik, párzásuk éjszaka történik, petéiket faodvakba rakják. Fejlődésük egy évig tart: három lárvastádium után bábozódnak. A faj különlegessége, hogy lárvái – a hangyalesőkkel ellentétben – nem építenek tölcsért, hanem faodvakban élnek, ahol más rovarok lárváival és kifejlett egyedeivel táplálkoznak. Ragadozó életmódot folytatnak a kifejlett példányok is.
A párducfoltos hangyaleső elsősorban természetközeli élőhelyeken fordul elő: domb- és hegyvidéki melegkedvelő erdőkben, valamint nagy folyók menti ligeterdőkben. Előfordulását ugyanakkor régi épületekhez is kötötték, ahol lárváit erősen korhadt tetőszerkezeti faanyagban mutatták ki. Palaearktikus elterjedésű faj, amely Európától egészen Észak-Kínáig megtalálható.
Magyarországon ritkának számít, elsősorban az idős, odvas fák számának csökkenése miatt. A faj védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Az év rovarává választás célja, hogy felhívja a figyelmet az ilyen élőhelyek megőrzésének fontosságára, valamint ösztönözze a lakosságot a faj megfigyelésében és adatgyűjtésben való részvételre.
