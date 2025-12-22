Meglepő győztes, íme Magyarország Év Rovara 2026-ban: 50 ezer forintot ér, jobb, ha elkerülöd!

Az év rovara 2026-ban a párducfoltos hangyaleső (Dendroleon pantherinus) lett – jelentették be természetvédelmi szakemberek. A hazánkban ritka, védett rovar elsősorban idős, odvas fákhoz kötődik, ezért fennmaradása szorosan összefügg az erdők természetességével.

A Magyar Rovartani Társaság a Facebookon osztotta meg a hírt: az online és papíralapú szavazás eredményeként a 2026-os Év Rovara a párducfoltos hangyaleső (Dendroleon pantherinus) lett. DE mit érdemes tudni a különleges rovarról?

A párducfoltos hangyaleső a hazai hangyalesőfauna közepes termetű faja, jellegzetes, enyhén a testénél hosszabb, hegyes szárnyakkal. Magyar nevét az elülső szárny hátsó szegélyén látható, szemfoltra emlékeztető mintázatról kapta, amely a háztetőszerűen összecsukott szárnyakon különösen jól kivehető. Teste többnyire sárgás színű, lábai hosszúak és karcsúak, csápjai megnyúltak, végük enyhén megvastagodott.

Az imágók gyengén repülnek, ugyanakkor vonzza őket a mesterséges fény. Rajzásuk nyár közepére esik, párzásuk éjszaka történik, petéiket faodvakba rakják. Fejlődésük egy évig tart: három lárvastádium után bábozódnak. A faj különlegessége, hogy lárvái – a hangyalesőkkel ellentétben – nem építenek tölcsért, hanem faodvakban élnek, ahol más rovarok lárváival és kifejlett egyedeivel táplálkoznak. Ragadozó életmódot folytatnak a kifejlett példányok is.

A párducfoltos hangyaleső elsősorban természetközeli élőhelyeken fordul elő: domb- és hegyvidéki melegkedvelő erdőkben, valamint nagy folyók menti ligeterdőkben. Előfordulását ugyanakkor régi épületekhez is kötötték, ahol lárváit erősen korhadt tetőszerkezeti faanyagban mutatták ki. Palaearktikus elterjedésű faj, amely Európától egészen Észak-Kínáig megtalálható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Magyarországon ritkának számít, elsősorban az idős, odvas fák számának csökkenése miatt. A faj védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Az év rovarává választás célja, hogy felhívja a figyelmet az ilyen élőhelyek megőrzésének fontosságára, valamint ösztönözze a lakosságot a faj megfigyelésében és adatgyűjtésben való részvételre.