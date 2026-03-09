A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Virágba borult Európa legszebb famatuzsáleme: nézzétek, lenyűgöző a tavasz rózsaszín csodája!
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája. De a hírek szerint nemcsak a Havi-hegyen élvezhetjük a mandulavirágzást, hanem a Balatonnál is...
A Facebookon terjedt a hír: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen már virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája, amely minden tavasszal lenyűgöző látványt nyújt az idelátogatóknak. A hegy legidősebb mandulafája a Pécsi Püspökség területén áll, és körülbelül 140 éves. Törzse vastag, csavarodott, ahogy az idős mandulafákra jellemző, és bár ez a fa a legismertebb, nem áll egyedül: a kegytemplom környékén több koros társával együtt virágzik, csalogatva a sétálókat a tavaszi napsütésben.
A Havi-hegy mandulafáinak története a 19. századi filoxérajárványhoz kötődik: a szőlőültetvények elpusztulása után mandulásokat telepítettek a hegyre, így ezek a különleges fák mára a környék jellegzetes tavaszi látványosságává váltak. Az első írásos említések 1916-ból származnak, amikor egy napilap így fogalmazott: „a mandulafa-sorban kezdődik az élet”. Egy 1926-os cikk szerint pedig: „A Havihegyre vezető utat szép mandulafák árnyékolták, dacoltak az északi széllel, és valahogyan meleggé, kedvessé tették a templom megközelítését.”
A Pécset övező erdős hegyvonulat keleti végén, egy kopár mészkősziklán emelkedik a Havas Boldogasszony kegykápolnája, amely több mint 300 éve meghatározó eleme a város látképének. A legenda szerint az 1690–91-es pestisjárvány után a város polgárai fogadalmat tettek, hogy templomot építenek Havas Boldogasszony tiszteletére. Az építés helyét egy álom alapján jelölték ki: ott kellett állnia, ahol augusztusban hó esett – ez a magaslat lett a Havihegy. A templom 1697-re készült el, és azóta is zarándokok sokaságát vonzza.
A pécsi mandulavirágzás nem csupán botanikai különlegesség, hanem a város kulturális örökségének része is. Janus Pannonius, Pécs püspöke 558 évvel ezelőtt egy dunántúli mandulafáról írt versében az örök megújulás és a műveltség szimbólumaként emlegette a fát:
"S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben,
Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd! Mandulafám, kicsi Phyllis, nincs még fecske e tájon,
Vagy hát oly nehezen vártad az ifju Tavaszt?"
A Havas Boldogasszony templom előtt álló ikonikus matuzsálem a magyar Év Fája 2018-ban, majd az Európai Év Fája 2019-ben is elnyerte a díjat, és minden évben új látogatókat vonz Pécsre, hogy saját szemükkel csodálják meg rózsaszín pompáját.
A Balatonnál is újra azt láthatjuk a csodás mandulavirágzás
Nemcsak a Havi-hegyen élvezhetjük a mandulavirágzást: a Balatonnál, Vonyarcvashegyen is megkezdődött a virágzás:
A Keszthelyi régióban - így Balatongyörökön is az egyik legjellemzőbb, őshonos gyümölcsfa a mandulafa. A balatongyöröki Becehegyen, Paphegyen is hamarosan, amerre csak a szem ellát, rózsaszín ruhába öltöznek a mandulafák.
