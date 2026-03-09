Fotókon a szörnyű pusztítás: letaroltak egy erdőt a Szigetközben egy rétisas fészke körül

Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés készül, miközben szakértők szerint a tojások is veszélybe kerülhettek.

Feljelentést tesz természetkárosítás gyanúja miatt Szabó Rebeka, a Párbeszéd – Zöldek országgyűlési képviselője, miután egy természetfilmes felkavaró képeket tett közzé egy védett területen történt fakitermelésről. A fotók szerint egy költő rétisas fészke körül vágták ki a fákat a Szigetközi Tájvédelmi Körzet egyik erdejében - írta a Telex.hu.

A történtekről Szendőfi Balázs természetfilmes számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a fakitermelés a Szigetközben, Lipót közelében, a 17/D jelű erdőrészletben történt, amely Natura 2000-es és fokozottan védett természeti területnek számít. A beszámoló szerint azt az egy fát meghagyták, amelyen a rétisas fészke található, a körülötte lévő erdő jelentős részét azonban kivágták. Szemtanúk szerint a fakitermelés zavarása miatt a tojó madár hosszabb időre elhagyta a fészkét és a tojásait. Később ugyan visszatért, amikor a munkagépek távoztak, de nagy valószínűséggel addigra a tojások már tönkrementek.

A természetfilmes azt is kiemelte, hogy a terület erdei fokozottan védettek, és alapvetően természetvédelmi rendeltetésűek. Ennek ellenére szerinte az egész térségben vágásos erdőgazdálkodási rendszer működik, ami komoly kérdéseket vet fel a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott: Szabó Rebeka bejelentette, hogy természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tesz, valamint kérdéseket intézett az erdő kezeléséért felelős Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. felé is. A terület ugyanis a társaság győri erdészetének kezelésében áll. A politikus szerint tisztázni kell, hogy miként történhetett fakitermelés egy költő, fokozottan védett ragadozó madár fészke közelében. Azt is jelezte, hogy az ügyet az Országgyűlésben is napirendre kívánja tűzni.

A rétisas Magyarország egyik legnagyobb testű ragadozó madara, amely fokozottan védett faj. Költési időszakában különösen érzékeny a zavarásra, ezért a természetvédelmi szabályok általában szigorú korlátozásokat írnak elő a fészkek környezetében végzett tevékenységekre.