A Zalaszentgyörgyi horgásztó partján egy helyi horgász egy 57 kilogrammos busát fogott, amely ráadásul különleges, vöröses árnyalatú volt.
Fotókon a szörnyű pusztítás: letaroltak egy erdőt a Szigetközben egy rétisas fészke körül
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés készül, miközben szakértők szerint a tojások is veszélybe kerülhettek.
Feljelentést tesz természetkárosítás gyanúja miatt Szabó Rebeka, a Párbeszéd – Zöldek országgyűlési képviselője, miután egy természetfilmes felkavaró képeket tett közzé egy védett területen történt fakitermelésről. A fotók szerint egy költő rétisas fészke körül vágták ki a fákat a Szigetközi Tájvédelmi Körzet egyik erdejében - írta a Telex.hu.
A történtekről Szendőfi Balázs természetfilmes számolt be közösségi oldalán. Bejegyzése szerint a fakitermelés a Szigetközben, Lipót közelében, a 17/D jelű erdőrészletben történt, amely Natura 2000-es és fokozottan védett természeti területnek számít. A beszámoló szerint azt az egy fát meghagyták, amelyen a rétisas fészke található, a körülötte lévő erdő jelentős részét azonban kivágták. Szemtanúk szerint a fakitermelés zavarása miatt a tojó madár hosszabb időre elhagyta a fészkét és a tojásait. Később ugyan visszatért, amikor a munkagépek távoztak, de nagy valószínűséggel addigra a tojások már tönkrementek.
A természetfilmes azt is kiemelte, hogy a terület erdei fokozottan védettek, és alapvetően természetvédelmi rendeltetésűek. Ennek ellenére szerinte az egész térségben vágásos erdőgazdálkodási rendszer működik, ami komoly kérdéseket vet fel a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összeegyeztethetőségével kapcsolatban. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott: Szabó Rebeka bejelentette, hogy természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tesz, valamint kérdéseket intézett az erdő kezeléséért felelős Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. felé is. A terület ugyanis a társaság győri erdészetének kezelésében áll. A politikus szerint tisztázni kell, hogy miként történhetett fakitermelés egy költő, fokozottan védett ragadozó madár fészke közelében. Azt is jelezte, hogy az ügyet az Országgyűlésben is napirendre kívánja tűzni.
A rétisas Magyarország egyik legnagyobb testű ragadozó madara, amely fokozottan védett faj. Költési időszakában különösen érzékeny a zavarásra, ezért a természetvédelmi szabályok általában szigorú korlátozásokat írnak elő a fészkek környezetében végzett tevékenységekre.
Úgy tűnik, tényleg tavaszi nagytakarításba kezdett Galambos Lajos, mindenki Lagzi Lajcsija. A mulatós legenda jelentős munkagép-arzenáljától is megválna.
Ennyi volt, vége a hobbi szőlőtermesztésnek: pusztulás és milliós bírság fenyegeti a mulasztó gazdákat
Éveken belül drámai változás következhet be a magyar szőlőültetvényekben, az ágazat szakértői szerint a hobbi szőlőtermesztés ideje gyakorlatilag lejárt.
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője.
Ismét fellángolt a nádastűz a Tisza-tónál: a lángok ráadásul olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett megközelíteni.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Szaftos, omlós, ellenállhatatlan – ismerd meg a rántott hús vidéki változatát, a vasi pecsenyét, a „szegények rántott húsát”! Kóstoltad már?
Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet...
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a munkabeszüntetés idején biztosítja majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
75 kupon, akár 50% kedvezmény - így spórolhatsz a tavaszi bevásárláson a SPAR-ral (x)
Új akcióval köszönti a tavaszt a SPAR országszerte.