Drámai videón: lángolt a nádas a Tisza-tónál, hatalmas füst borította el a környéket

Kigyulladt a nádas a Tisza-tónál, Tiszafüred térségében a hétvégén, a lángokat ugyan sikerült megfékezni, de a tűz hétfő estére ismét fellángolt néhány száz méterrel arrébb.

A tűzeset még március 8-án, vasárnap kezdődött, amikor lángra kapott a parti növényzet a Tisza‑tó egyik nádas területén. A riasztás után a tiszafüredi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol a nehéz terepviszonyok miatt különösen körülményes volt a beavatkozás.

A lángok olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett közvetlenül megközelíteni. Emiatt gyalogosan, kéziszerszámokkal próbálták megfékezni a tüzet, és hosszabb munkával sikerült elszigetelniük a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna a nádasban.

A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint a lángok több méter magasra csaptak fel, a környéken pedig hatalmas füstfelhő gomolygott. A parti növényzet egy része a tűzben teljesen megsemmisült.

A vasárnapi oltás után azonban hétfő estére újra felcsaptak a lángok a korábbi helyszíntől néhány száz méterre. A tűzoltók ismét beavatkoztak, és gyorsan sikerült megfékezniük az újabb tüzet.

A nádastüzek tavasszal nem számítanak ritka jelenségnek a térségben: a száraz növényzet és a szeles időjárás könnyen kedvez a lángok terjedésének a tóparti nádasokban. A hatóságok ezért ilyenkor fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, különösen a természetvédelmi területek közelében.