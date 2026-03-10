A Pénzcentrum 2026. március 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Drámai videón: lángolt a nádas a Tisza-tónál, hatalmas füst borította el a környéket
Kigyulladt a nádas a Tisza-tónál, Tiszafüred térségében a hétvégén, a lángokat ugyan sikerült megfékezni, de a tűz hétfő estére ismét fellángolt néhány száz méterrel arrébb.
A tűzeset még március 8-án, vasárnap kezdődött, amikor lángra kapott a parti növényzet a Tisza‑tó egyik nádas területén. A riasztás után a tiszafüredi hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, ahol a nehéz terepviszonyok miatt különösen körülményes volt a beavatkozás.
A lángok olyan partszakaszon csaptak fel, amelyet tűzoltóautóval nem lehetett közvetlenül megközelíteni. Emiatt gyalogosan, kéziszerszámokkal próbálták megfékezni a tüzet, és hosszabb munkával sikerült elszigetelniük a lángokat, mielőtt azok továbbterjedhettek volna a nádasban.
A helyszínen készült felvételek tanúsága szerint a lángok több méter magasra csaptak fel, a környéken pedig hatalmas füstfelhő gomolygott. A parti növényzet egy része a tűzben teljesen megsemmisült.
A vasárnapi oltás után azonban hétfő estére újra felcsaptak a lángok a korábbi helyszíntől néhány száz méterre. A tűzoltók ismét beavatkoztak, és gyorsan sikerült megfékezniük az újabb tüzet.
A nádastüzek tavasszal nem számítanak ritka jelenségnek a térségben: a száraz növényzet és a szeles időjárás könnyen kedvez a lángok terjedésének a tóparti nádasokban. A hatóságok ezért ilyenkor fokozott óvatosságra figyelmeztetnek, különösen a természetvédelmi területek közelében.
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Szaftos, omlós, ellenállhatatlan – ismerd meg a rántott hús vidéki változatát, a vasi pecsenyét, a „szegények rántott húsát”! Kóstoltad már?
Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet...
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a munkabeszüntetés idején biztosítja majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság hat kiemelt projektet valósít meg 3,3 milliárd forint értékben a jelenlegi uniós ciklusban.
A laboreredmények végül igazolták a legrosszabb forgatókönyvet: madárinfluenza fertőzte meg egy kiskunfélegyházi kacsatelep állományát.
Retro hangulat és romos falak – egykor népszerű pihenőhely, ma már csak a múlt emlékei láthatók a Mátrai Panzióban. Ki tudja, mi volt, vállalati üdülő,...
Ikonikus balatoni forrás került tiltólistára: tábla és kötél zárja el az utat a legendás gyógyvízhez
„Nem ivóvíz” tábla fogadja azokat, akik a balatonfüredi Kossuth-forráshoz érkeznek. A város egyik legismertebb gyógyvízlelőhelyén ma már nemcsak a gyógyhatás kérdéses, a víz fogyasztását is...
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
