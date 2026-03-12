2026. március 12. csütörtök Gergely
Hotelasztal megterítve a reggelihez a Vatikánra néző teraszon Rómában.
Kvíz: Jártál már Rómában? Lássuk, mit tudsz az olasz főváros történelméről, látnivalóiról!

Pénzcentrum
2026. március 12. 17:56

A magyarok és más európai utazók egyik legkedveltebb célpontja Róma, az olasz főváros. A kulturális örökség, ókori épületek, múzeumok mellett Róma bővelkedik gasztronómiai élményekben, izgalmas programokban és akár vásárlási lehetőségekben is. Te jártál már Rómában, vagy tervezed, hogy ellátogatsz Olaszország fővárosába? A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a méltán közkedvelt városról. 

1/10 kérdés
Mikor alapították Rómát a legendák szerint?
i. e. 753
i. e. 44
i. e. 996
i. e. 476
2/10 kérdés
Melyik folyó partján fekszik Róma?
Tevere
Temze
Duna
Szajna
3/10 kérdés
Melyik nem tartozik az alábbiak közül Róma hét dombja közé?
Augustus
Palatinus
Capitolium
Aventinus
4/10 kérdés
Róma melyik híres látványossága egy amfiteátrum?
Forum Romanum
Colosseum
Circus Maximus
Domus Aurea
5/10 kérdés
Melyik városállam található Róma területén belül?
Monaco
Vatikán
Andorra
San Marino
6/10 kérdés
Melyik híres lépcsősor vezet fel a Trinità dei Monti templomhoz?
Szent lépcső
Spanyol lépcső
Cordonata
Sándor-lépcső
7/10 kérdés
Melyik az alábbiak közül Róma híres szökőkútja?
Triton-kút
Herkules-kút
Trevi-kút
Neptun-kút
8/10 kérdés
Melyik uralkodó idején égett le Róma jelentős része Kr. u. 64-ben?
Nero
Caligula
Augustus
Claudius
9/10 kérdés
Melyik művész festette a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóit?
Raffaello
Leonardo da Vinci
Caravaggio
Michelangelo
10/10 kérdés
Hány metróvonala van Rómának?
2
1
3
4
