A magyarok és más európai utazók egyik legkedveltebb célpontja Róma, az olasz főváros. A kulturális örökség, ókori épületek, múzeumok mellett Róma bővelkedik gasztronómiai élményekben, izgalmas programokban és akár vásárlási lehetőségekben is. Te jártál már Rómában, vagy tervezed, hogy ellátogatsz Olaszország fővárosába? A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a méltán közkedvelt városról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Jártál már Rómában? Lássuk, mit tudsz az olasz főváros történelméről, látnivalóiról! 1/10 kérdés Mikor alapították Rómát a legendák szerint? i. e. 753 i. e. 44 i. e. 996 i. e. 476 Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik folyó partján fekszik Róma? Tevere Temze Duna Szajna Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik nem tartozik az alábbiak közül Róma hét dombja közé? Augustus Palatinus Capitolium Aventinus Következő kérdés 4/10 kérdés Róma melyik híres látványossága egy amfiteátrum? Forum Romanum Colosseum Circus Maximus Domus Aurea Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik városállam található Róma területén belül? Monaco Vatikán Andorra San Marino Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik híres lépcsősor vezet fel a Trinità dei Monti templomhoz? Szent lépcső Spanyol lépcső Cordonata Sándor-lépcső Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik az alábbiak közül Róma híres szökőkútja? Triton-kút Herkules-kút Trevi-kút Neptun-kút Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik uralkodó idején égett le Róma jelentős része Kr. u. 64-ben? Nero Caligula Augustus Claudius Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik művész festette a Sixtus-kápolna mennyezetfreskóit? Raffaello Leonardo da Vinci Caravaggio Michelangelo Következő kérdés 10/10 kérdés Hány metróvonala van Rómának? 2 1 3 4 Eredmények

