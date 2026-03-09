2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
Két tinédzser az anyukájukkal, akik egy kosarat cipelnek, bogyókat és gombákat szednek az erdőben nyáron.
HelloVidék

Szenzációs hír: a világ legjobb turisztikai projektje lett a miskolci „Ehető Erdő” élményprogram

HelloVidék
2026. március 9. 14:15

A miskolci „Ehető Erdő” élményprogram elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó díjat a Green Destinations nemzetközi versenyén, a Virágzó közösségek (Thriving Communities) kategóriában. A program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi: az Erdei gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal fedezik fel az erdőt, majd a helyi alapanyagokból készítenek ízletes fogásokat.

A világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést nyerte el a miskolci „Ehető Erdő” élményprogram a Green Destinations nemzetközi versenyén, a Virágzó közösségek (Thriving Communities) kategóriában. A díjat a világ legnagyobb turisztikai szakmai eseményén, az ITB Berlin kiállításon adták át Németországban, így Magyarország két nemzetközi díjjal büszkélkedhet a bodrogkeresztúri gólyamentő program tavalyi sikere után - írta a Turizmus.com.

A program sikere a Bükki Kör szakmai összefogásának köszönhető: erdészek, borászok, séfek, szállásadók és kreatív szakemberek dolgoztak együtt a koncepción. Az ötletgazda Bózsó Gyula erdész volt, a gasztronómiai innovációt pedig a Végállomás bistro&wine és a Hotel Palota Lillafüred dolgozta ki – utóbbi Magyarország első Good Travel Seal fenntarthatósági minősítésű szállodája.

A miskolci „Ehető Erdő” a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei gasztroexpressz keretében a résztvevők kisvonattal járják be az erdőt, szakvezetéssel ismerkednek az ehető növényekkel és az erdei ökoszisztéma működésével, majd a túra végén a Bükk alapanyagaiból készült fogásokat kóstolhatják. A programhoz számos kiegészítő elem is kapcsolódik: vacsoraestek, bor- és sajtkóstolók, koktélok az erdő ízeivel, valamint főzőiskolai workshopok, amelyek mind a fenntartható turizmus élményét erősítik.

A „Ehető Erdő” projekt 2025 szeptemberében került be a Green Destinations TOP 100 fenntartható turisztikai kezdeményezése közé Montpellierben, majd októberben Dubajban a világ TOP6 fenntartható turisztikai programja közé választották a Virágzó közösségek kategóriában. Miskolc így olyan nemzetközileg elismert desztinációkkal versenyezett, mint Bohinj (Szlovénia), Isabela de Basilan (Fülöp-szigetek), Lanzarote (Spanyolország), Niseko (Japán) és Pärnu (Észtország).

A program nemcsak a turisták, hanem a helyi közösségek számára is értéket teremt, hiszen bemutatja a helyi erdők, borok, ételek és kézműves termékek gazdagságát, miközben fenntartható módon kapcsolja össze a természetet és a turizmust. A VisitMiskolc és a MIDMAR Nonprofit Kft. együttműködésében létrejött weboldal és turisztikai termékek biztosítják, hogy az „Ehető Erdő” mindenki számára elérhető legyen, aki szeretné személyesen is megtapasztalni a Bükk erdeinek ízletes és élményszerű világát.

 
Címlapkép: Getty Images
