Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője

Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont hamarosan újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője. A létesítményt még 2021-ben kellett bezárni a tetőszerkezet és az épület több szerkezeti hibája miatt, a csaknem kétmilliárd forintos felújítás után azonban hamarosan ismét fogadhatja a vendégeket.

Hivatalosan is bejelentették, mikor nyit újra a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ. A Balaton egyik legismertebb fürdőkomplexuma 2026. április 1-jén, reggel 9 órakor nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt - írta a Termál Online.

A létesítmény még 2021 júliusában zárt be, miután komoly szerkezeti problémák derültek ki az épületnél. Kezdetben csak a tetőszerkezet hibáira gyanakodtak, de a későbbi vizsgálatok több tervezési és kivitelezési hiányosságot is feltártak, így végül teljes körű felújításra volt szükség. A munkálatok során nemcsak a tetőt, hanem a fürdő több műszaki rendszerét is korszerűsítették. A beruházás költsége közel kétmilliárd forint volt, amelyet részben pályázati forrásból, részben Siófok saját költségvetéséből finanszíroztak.

Az újranyitás időzítése nem véletlen: a fürdő már a húsvéti hosszú hétvége előtt fogadhatja a vendégeket, ami a város turizmusának is komoly lendületet adhat.

A Galerius a Balaton térségében hiánypótló létesítménynek számít, hiszen egész évben használható élmény- és termálmedencékkel, wellnessrészleggel és szaunavilággal várja a látogatókat. A fürdő még 2006-ban nyílt meg, és azóta a balatoni turizmus egyik fontos attrakciója lett.