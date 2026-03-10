A személyszállítás még várat magára: a német TÜV auditja továbbra is tart, miközben a vonalon már elindult a teherforgalom.
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
Súlyos műszaki problémák miatt évekig zárva volt, most viszont hamarosan újra nyithat a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ, a Balaton egyik legismertebb élményfürdője. A létesítményt még 2021-ben kellett bezárni a tetőszerkezet és az épület több szerkezeti hibája miatt, a csaknem kétmilliárd forintos felújítás után azonban hamarosan ismét fogadhatja a vendégeket.
Hivatalosan is bejelentették, mikor nyit újra a siófoki Galerius Élményfürdő és Wellness Központ. A Balaton egyik legismertebb fürdőkomplexuma 2026. április 1-jén, reggel 9 órakor nyitja meg újra kapuit a látogatók előtt - írta a Termál Online.
A létesítmény még 2021 júliusában zárt be, miután komoly szerkezeti problémák derültek ki az épületnél. Kezdetben csak a tetőszerkezet hibáira gyanakodtak, de a későbbi vizsgálatok több tervezési és kivitelezési hiányosságot is feltártak, így végül teljes körű felújításra volt szükség. A munkálatok során nemcsak a tetőt, hanem a fürdő több műszaki rendszerét is korszerűsítették. A beruházás költsége közel kétmilliárd forint volt, amelyet részben pályázati forrásból, részben Siófok saját költségvetéséből finanszíroztak.
Az újranyitás időzítése nem véletlen: a fürdő már a húsvéti hosszú hétvége előtt fogadhatja a vendégeket, ami a város turizmusának is komoly lendületet adhat.
A Galerius a Balaton térségében hiánypótló létesítménynek számít, hiszen egész évben használható élmény- és termálmedencékkel, wellnessrészleggel és szaunavilággal várja a látogatókat. A fürdő még 2006-ban nyílt meg, és azóta a balatoni turizmus egyik fontos attrakciója lett.
Nincs mese, berobbant a legszebb tavasz: a Pécs fölé magasodó Havi-hegyen is virágba borult Európa egyik legszebb mandulafája.
A miskolci „Ehető Erdő” program a Bükk erdeit, a természetismeretet és a helyi gasztronómiát ötvözi. Az Erdei Gasztroexpressz során a résztvevők kisvonattal járják be az...
Felkavaró történet borzolja a kedélyeket a Szigetközben: egy költő rétisas fészke körül vágták ki az erdőt egy fokozottan védett területen. A történtek miatt feljelentés is...
Lehetséges, hogy unokáink hobbitház-szerű manóhajlékokban élnek majd? A házaitok sokkal inkább emlékeztetnek egy jurtára, mint egy hagyományos Kádár-kockára.
Március 8-án határozatlan idejű sztrájk kezdődött a pécsi helyi közlekedésben: a buszvezetők egy része munkabeszüntetéssel tiltakozik a béremelés elmaradása miatt.
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték.
A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Szaftos, omlós, ellenállhatatlan – ismerd meg a rántott hús vidéki változatát, a vasi pecsenyét, a „szegények rántott húsát”! Kóstoltad már?
Vigyázzunk a sünökre a kertekben! A védett keleti sün a lombkupacokban és rőzserakásokban alszik, ellenek és telel, ezért az óvatlan kertészkedés könnyen súlyos veszélyt jelenthet...
Az utóbbi napokban a Duna árhullámának vizét használták fel arra, hogy több Tolna vármegyei holtág és csatorna vízszintjét megemeljék.
Figyelem! Ismét lezárták a Balaton egyik ikonikus látványosságát: határozatlan ideig nem látogatható
Újra lezárták a Balaton-felvidék egyik legismertebb kirándulóhelyét: a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely területére természetvédelmi okok miatt jelenleg nem lehet bemenni.
Nagy dobás Pest megyében: hivatalosan is gyógyhellyé nyilvánították Ceglédfürdőt, így a Budapesthez közeli fürdőváros újabb rangos turisztikai minősítést kapott.
Sztrájk jöhet a pécsi helyi közlekedésben: a Tüke Busz Zrt. közzétette azt a menetrendet, amely a munkabeszüntetés idején biztosítja majd az úgynevezett elégséges szolgáltatást.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Tavasz elején járunk: az olvadás és a nagyobb csapadék ellenére is rekordközeli alacsony a Balaton vízszintje, ami sokakban aggodalmat kelt. Mi történik a „magyar tengerrel”?
Ingyen látogatható a tavaszi csoda a Balatonnál: eztán még könnyebb bejutni a virágzó botanikus kertbe
Tavaszi virágszőnyeg fogadja a látogatókat a keszthelyi Georgikon Botanikus Kert területén, ahol a napokban újabb bejáratot nyitottak meg a közönség előtt.
Bontás közben akadtak az újabb régészeti szenzációra Szolnokon: a Jókai utcában induló régészeti feltárás egy 16. századi erődrendszer nyomait hozhatja felszínre.
Kapitális süllőt fogott a Dunán a nyolcszoros magyar bajnok horgász, Gégény Viktor: élete rekordját döntötte meg.
Ilyen volt, ilyen lett: feltámadt a barokk luxus, hihetetlen átalakuláson ment keresztül a Szeleczky-kastély
Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a boconádi Szeleczky-kastély, amely az elmúlt évtizedekben sokféle funkciót kapott, de most ismét visszanyerte régi fényét. A barokk épület...
