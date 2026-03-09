A város híres savanyúvize az uniós előírások miatt elvesztette hivatalos gyógyvíz minősítését.
Medvét láttak Nógrádban: kirándulókat és horgászokat figyelmeztetnek a népszerű tónál
Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték. A környéken túrázókat és horgászokat óvatosságra intették, bár a szakemberek szerint pánikra nincs ok, a medve valószínűleg csak átutazóban jár a térségben.
Az esetről a Magyar Országos Medvefigyelő számolt be Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a környéken élők és az arra járók figyelmét is felhívták arra, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal járjanak az erdőkben és a víztározó környékén. A medve jelenléte miatt külön kérést fogalmaztak meg a horgászok felé is: azt javasolják, hogy a tó környékén egyelőre mellőzzék az erős szagú halcsalik használatát, mert ezek könnyen odavonzhatják a vadállatot. A bejegyzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nagyvad feltehetően csak áthalad a térségen, és valószínűleg rövid időn belül elhagyja a környéket, akár Szlovákia irányába.
A szakemberek szerint ma már nem számít ritkaságnak, hogy barna medvék jelennek meg Észak-Magyarországon. Szabó László, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség elnöke és az Országos Magyar Vadászkamara megyei titkára korábban arról beszélt, hogy a hazánkba tévedő medvék sokszor nem vonulnak valódi téli álomba - írta a Nool.hu. Ennek egyik oka, hogy Magyarországon kevés olyan zavartalan erdős terület található, ahol hosszabb időre el tudnának rejtőzni. A fakitermelés, a turisták vagy éppen az agancsgyűjtők jelenléte gyakran megzavarja őket, ami miatt az állatok nyugtalanabbak lehetnek.
Ezeket a szabályokat érdemes betartani az erdőben
A szakemberek azt javasolják, hogy aki az erdőben kirándul, tartson be néhány alapvető szabályt:
- maradjon a kijelölt turistaútvonalakon,
- beszélgessen normál hangerőn, hogy az állatok időben észrevegyék az embert,
- kerülje az állatok megközelítését,
- és ha medvét lát, őrizze meg a nyugalmát, ne próbáljon közelebb menni hozzá.
A jelenlegi információk szerint a medve csak rövid ideig tartózkodhat a térségben, de a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek addig is fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól.
