2026. március 9. hétfő Franciska, Fanni
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy kárpáti barnamedve ragadozó portréja, miközben a kamerába néz, természetes környezetben a romániai erdőben, zöld háttérrel.
HelloVidék

Medvét láttak Nógrádban: kirándulókat és horgászokat figyelmeztetnek a népszerű tónál

HelloVidék
2026. március 9. 08:53

Medve bukkanhatott fel Nógrád vármegyében: a beszámolók szerint a nagyvadat az Komravölgyi-víztározó, valamint Karancsság és Etes térségében észlelték. A környéken túrázókat és horgászokat óvatosságra intették, bár a szakemberek szerint pánikra nincs ok, a medve valószínűleg csak átutazóban jár a térségben.

Az esetről a Magyar Országos Medvefigyelő számolt be Facebook-oldalán. A bejegyzés szerint a környéken élők és az arra járók figyelmét is felhívták arra, hogy a következő napokban fokozott óvatossággal járjanak az erdőkben és a víztározó környékén. A medve jelenléte miatt külön kérést fogalmaztak meg a horgászok felé is: azt javasolják, hogy a tó környékén egyelőre mellőzzék az erős szagú halcsalik használatát, mert ezek könnyen odavonzhatják a vadállatot. A bejegyzés ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a nagyvad feltehetően csak áthalad a térségen, és valószínűleg rövid időn belül elhagyja a környéket, akár Szlovákia irányába.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakemberek szerint ma már nem számít ritkaságnak, hogy barna medvék jelennek meg Észak-Magyarországon. Szabó László, a Nógrád Megyei Vadász Szövetség elnöke és az Országos Magyar Vadászkamara megyei titkára korábban arról beszélt, hogy a hazánkba tévedő medvék sokszor nem vonulnak valódi téli álomba - írta a Nool.hu. Ennek egyik oka, hogy Magyarországon kevés olyan zavartalan erdős terület található, ahol hosszabb időre el tudnának rejtőzni. A fakitermelés, a turisták vagy éppen az agancsgyűjtők jelenléte gyakran megzavarja őket, ami miatt az állatok nyugtalanabbak lehetnek.

Ezeket a szabályokat érdemes betartani az erdőben

A szakemberek azt javasolják, hogy aki az erdőben kirándul, tartson be néhány alapvető szabályt:

  • maradjon a kijelölt turistaútvonalakon,
  • beszélgessen normál hangerőn, hogy az állatok időben észrevegyék az embert,
  • kerülje az állatok megközelítését,
  • és ha medvét lát, őrizze meg a nyugalmát, ne próbáljon közelebb menni hozzá.

A jelenlegi információk szerint a medve csak rövid ideig tartózkodhat a térségben, de a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek addig is fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól.
Címlapkép: Getty Images
#horgászat #turista #figyelmeztetés #erdő #kirándulás #tó #természet #medve #hellovidék #vadállat #nógrád

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:53
08:44
08:30
08:15
Pénzcentrum
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
Kemény árat fizethet Magyarország az iráni háború miatt: globális konfliktus küszöbén állunk
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
Milliárdos kincs rejlik az ipari hulladékhegyekben: brutálisan meggazdagodhat az az ország, amelyik időben lép
Egyre több hazai benzinkúton vezetnek be mennyiségi korlátozást: benzinre, dízelre is vonatkozik!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 9. hétfő
Franciska, Fanni
11. hét
Március 9.
A lemezlovasok világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Habzik a patak, pusztulnak a halak: vízszennyezés történt a népszerű horgásztónál
2
2 napja
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
3
3 hete
Országos állat- és kirakodóvásárok 2026-ban: itt lista, ez az ország 15 legnépszerűbb vidéki zsibvására
4
3 hete
Ezen az eldugott vidéki zsáktelepülésen él A mi kis falunk sztárja, Hevér Gábor
5
2 hete
Közel másfél éve nem látott árhullám jöhet: látványosan áradnak a folyók Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
BBP-biztosítás
külföldi utazás vagy tartózkodás idejére szóló betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítási kötvény felmutatása ellenében a külföldi orvos - sürgős szükség esetén - a beteget ellátja, és honoráriumát később a biztosítóval számolja el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 07:47
Brutális zuhanással indít a forint hétfőn: láthatáron a 400-as euróárfolyam
Pénzcentrum  |  2026. március 9. 06:37
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
Agrárszektor  |  2026. március 9. 08:18
Vége a megszokásoknak? Át kell alakítani a földeket Magyarországon?