Nagy változás jön az IKEA-nál: teljesen új bolttípus jelenik meg Európában

Az IKEA legnagyobb üzemeltetője, az Ingka Group bejelentette, hogy új szakaszba lép a kisebb méretű üzletek fejlesztése. A vállalat tervei szerint hat hónapon belül húsz új helyszínen nyitnak ilyen kompakt egységeket, amelyekkel a kisebb városokban és az elővárosi térségekben is könnyebben elérhetővé válik a márka.

Az Ingka Group hosszú időn keresztül elsősorban a városok peremén működtetett nagy alapterületű, klasszikus IKEA-áruházakat, majd később a nagyvárosok belső területein is megjelent. A mostani lépés azonban új irányt jelent: a vállalat olyan helyszíneken is jelen kíván lenni, ahol korábban nem volt elérhető.

Franciaországban például nyárig megnyílik az első, mintegy 2000 négyzetméteres kompakt üzlet Limoges városában, amelyet további egységek követhetnek az országban. Portugáliában Coimbra ad majd otthont az első ilyen üzlettípusnak egy több mint 4000 négyzetméteres áruházzal. Lengyelországban pedig Białystokban jön létre az ország második kompakt IKEA-egysége még az idei év során.

Az új üzletekben a vásárlók több mint kétezer lakberendezési termék és kiegészítő közül választhatnak. Emellett a teljes IKEA-kínálat is elérhető lesz átvételi pontokon vagy házhozszállítással, így a kisebb alapterület ellenére is széles választékhoz juthatnak a vevők.

A vállalat szerint ez a koncepció jóval költséghatékonyabb a hagyományos áruházaknál, és lényegesen gyorsabban meg is valósítható. A kompakt boltokban tervezési szolgáltatások, válogatott élelmiszer-kínálat és személyes tanácsadás is várja majd a vásárlókat.

Az ilyen egységek további előnye, hogy olyan helyszíneken működnek, ahol az emberek egyébként is intézik napi bevásárlásaikat. A cég tapasztalatai szerint a vásárlók kifejezetten értékelik, ha az IKEA földrajzilag közelebb kerül hozzájuk, és jobban illeszkedik a mindennapi életükhöz.

A vállalat ugyanakkor hangsúlyozza, hogy fontos a világos kommunikáció: a vásárlóknak tudniuk kell, hogy ezek a kompakt üzletek nem kínálnak teljes választékot a hagyományos áruházakhoz képest.

A kisebb méretű egységek fejlesztése az Ingka Group hároméves, ötmilliárd eurós beruházási programjának része. A stratégia célja új helyszínek megnyitása és a meglévő áruházak korszerűsítése a vállalat 32 piacának többségén. A 2026-os üzleti év végén a cég kiértékeli az új kompakt boltok teljesítményét, és ez alapján dönt a további terjeszkedésről.