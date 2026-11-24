Hévíz ismét szeretne beleszólást kapni a világhírű Tófürdő működtetésébe, ezért a helyi és térségi aláírásgyűjtés után már online is várják a támogatásokat. Naszádos Péter polgármester a kormánnyal tárgyalna arról, hogy az önkormányzat újra tulajdonrészt szerezzen a gyógyfürdőt üzemeltető társaságban. A városnak korábban 26 százalékos részesedése volt, ezt azonban 2013-ban elveszítette.

A helyi és térségi aláírásgyűjtés után már az ország bármely pontjáról támogathatják online Hévíz kezdeményezését. Naszádos Péter polgármester szerint a támogatók aláírásai erősíthetik a város tárgyalási pozícióját, amikor a kormány képviselőivel egyeztetnek a Tófürdő jövőjéről. A polgármester elképzelése szerint egy új, nonprofit gazdasági társaságot kellene létrehozni, amelynek független vezetése lenne, a tulajdonosok között pedig az állam két érintett minisztériuma és Hévíz önkormányzata is helyet kapna. A cél az, hogy a városnak ismét legyen beleszólása a működtetésbe, a fürdőben megtermelt pénzt pedig helyben lehessen felhasználni karbantartásra és fejlesztésekre.

A Zaol.hu cikke szerint a kezdeményezés nem előzmény nélküli: 2003-ban már indult hasonló aláírásgyűjtés, amely akkor eredményre vezetett. A városvezetés most abban bízik, hogy a szélesebb társadalmi támogatás ezúttal is segíthet elérni a célokat.

Korábban 26 százalékos tulajdonrésze volt az önkormányzatnak

A Hévízi Tófürdő tulajdonosi és működtetési háttere az elmúlt évtizedekben többször változott. A rendszerváltás után az intézmény állami költségvetési szervként működött, majd 2004 őszén létrejött a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház Közhasznú Társaság. Ebben az állam mellett Hévíz önkormányzata is tulajdonos lett, 26 százalékos részesedéssel.

A közös működtetés azonban nem bizonyult tartósnak. Az egészségügyi intézmények államosításához kapcsolódó átalakítás során, 2013. április 1-jével megszűnt a társaság, a fürdő és a kórház működtetése pedig ismét közvetlenül állami költségvetési intézményhez került. Ezzel az önkormányzat elveszítette a tulajdonrészét és az abból fakadó beleszólási lehetőséget.

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Hévíz most ezt a korábbi szerepét szeretné visszaszerezni. A városvezetés szerint a működtetést és a nagyobb beruházásokat külön kellene kezelni, így a fürdő napi üzemeltetése és a fejlesztések finanszírozása nem feltétlenül ugyanahhoz a szereplőhöz tartozna.