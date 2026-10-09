Súlyos adóváltozás miatt érheti érvágás a Fradit: dominóhatás indulhat el a magyar kirakatcsapatnál - vajon hányan távoznak emiatt?

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A jövő évtől életbe lépő adójogszabályi változások miatt nehéz helyzetbe kerül a Ferencvárosi Torna Club több kiemelkedő szakosztálya. Az ekho felső határának drasztikus csökkentése a labdarúgók mellett a vízilabda- és a kézilabdacsapatot is érzékenyen érinti, ami kényszerű játékoseladásokhoz és a keretek szűkítéséhez vezethet - derül ki az RTL Híradó riportjából.
A napokban megjelent kormányhatározat értelmében január 1-jétől jelentősen átalakul a sportolók kedvezményes, ekho alapú adózása. Az eddigi, évi 500 millió forintos felső értékhatár az általános szabályokhoz igazodva 60 millió forintra csökken. Ez a lépés komolyan megnehezítheti a hazai élvonalbeli klubok dolgát a legjobban fizetett játékosok szerződtetésében és megtartásában.
Míg egyes fővárosi egyesületek – például az MTK Budapest – jelezték, hogy szerződéses sportolóikat nem érinti a módosítás, a Ferencvárosnál komoly aggodalomra ad okot a szigorítás. Bár a klub nem hozta nyilvánosságra, pontosan hány sportolójuk havi keresete haladja meg az 5 millió forintos határt, jelezték, hogy több, nemzetközi szinten is kiemelkedő csapatuk került veszélybe.
A 2019 óta háromszor is Bajnokok Ligáját nyerő vízilabdacsapat például a beszámolók szerint szinte biztosan nem tudja megtartani világklasszis szerb játékosát, Dusan Mandicsot. A klubvezetés a kialakult helyzetben a játékosok értékesítésében, valamint a keretek szűkítésében látja az egyetlen kiutat.
A kiadások racionalizálása egyébként már korábban megkezdődött az egyesületnél. Orosz Pál, a férfi labdarúgócsapat vezérigazgatója még szeptember végén arról számolt be, hogy a futballisták bérköltségét 30 százalékkal csökkentették, amit akkor még elegendőnek tartott a sikeres nemzetközi kupaszerepléshez.
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