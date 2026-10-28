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Gazdaság

A lakosságnak kedvez, a cégeknek fájni fog: átalakul a tranzakciós illeték Magyarországon, megmarad a banki különadó is

Pénzcentrum
2026. október 28. 09:02 2 perc

Az Országgyűlés elé került legújabb adójavaslatok alapján jövőre is fennmarad a bankok extraprofitadója, miközben a biztosítóknál megszűnnek a kisebb szereplőket segítő kedvezményes adósávok. Emellett átalakul a tranzakciós illeték is, hiszen a lakosság számára kedvezően emelkedik az illetékmentes értékhatár, a maximálisan fizetendő összeg emelése viszont elsősorban a cégeknek jelent majd többletterhet - írta a Portfolio.

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A pénzügyi szervezetek extraprofitadójának szabályozása 2027-ben lényegében változatlan marad, csupán az adóalap és a számításhoz használt adatok gördülnek előre egy évet. A fizetendő összeget a 2025-ös éves beszámoló adózás előtti eredményéből kell levezetni. Az adókulcsok sem változnak, így 20 milliárd forintos adóalapig 10, az afeletti részre pedig 30 százalékos mértékkel kell számolni.

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A terhet a bankoknak két egyenlő részletben, 2027. június 10-ig és december 10-ig kell befizetniük. Bár a bankszektor az adóterhek csökkentésének pontos menetrendjét várta, a kötelezettséget továbbra is csak a hosszú lejáratú – 2031 után lejáró – állampapírok vásárlásával mérsékelhetik. Az adókedvezmény a névérték-növekmény 10 százaléka lehet, legfeljebb a kiszámított különadó 30 százalékáig. A növekményt a tavaly őszi, valamint a 2026-os őszi állományhoz viszonyítva állapítják meg.

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A biztosítási szektorban a kormány átalakítja az adóterheket, és megszünteti a 20 milliárd forint alatti adóalappal rendelkező, kisebb szereplők eddigi sávos kedvezményeit. Jövőre ők is a nagyvállalatokkal azonos kulcsokkal adóznak, vagyis a casco után 15, a vagyon- és balesetbiztosítások után 10, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás után pedig 23 százalékos adót fizetnek. A biztosítói pótadó rendszere 2027-ben is a korábbi, sávos adókulcsok szerint működik tovább a díjbevételek alapján. A biztosítók szintén csökkenthetik pótadó-kötelezettségüket a 2032 után lejáró állampapírok vásárlásával, ebben az esetben a kedvezmény viszonyítási bázisát a 2026-os őszi hónapok átlagos állománya adja.

A tranzakciós illetéknél két jelentős változás lép életbe. A lakossági és postai ügyleteknél az illetékmentes értékhatár 50 ezer forintról 150 ezer forintra emelkedik, ami érezhető könnyítést jelent az ügyfeleknek. Ezzel párhuzamosan azonban az illeték tételes felső korlátja 20 ezer forintról 30 ezer forintra nő, ez a szigorítás pedig elsősorban a vállalatok számára jelent majd nagyobb tehernövekedést.
Címlapkép: Getty Images
#KGFB #adó #állampapír #különadó #gazdaság #cégek #tranzakció #lakosság #bankok #biztosítók
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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