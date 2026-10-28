A Tisza-kormány október végén benyújtotta a jövőre hatályba lépő vagyonadó végleges törvényjavaslatát.
Súlyos adót vethetne ki a Tisza-kormány a külföldre költöző gazdagokra: ennyit szednének be a vagyonosoktól
A kormány benyújtotta a külföldre költözők vagyonának adóztatását célzó, úgynevezett exit tax bevezetéséről szóló törvényjavaslatot. A 2027. január 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetniük a jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező magánszemélyeknek a felhalmozott, nem realizált tőkenyereségük után, ha megszüntetik magyar adóügyi illetőségüket - szúrta ki a Portfolio.
Az új adókötelezettség azokat a magánszemélyeket érinti, akik az illetőségváltást megelőző tíz évből legalább ötben magyar adóügyi illetőséggel rendelkeztek. Feltétel továbbá, hogy az érintett eszközeik összértéke meghaladja az 500 millió forintot, vagy legalább 20 százalékos, minimum 250 millió forint értékű társasági részesedéssel rendelkezzenek. A szabályozás célja, hogy megakadályozza az adókiesést, amely abból fakadna, hogy a vagyonos magánszemélyek külföldre költözésével megszűnik vagy korlátozódik a magyar állam adóztatási joga az érintett eszközökön.
Az adó alapját az eszközök kiköltözést megelőző napi piaci értéke adja, így a fizetési kötelezettség a tényleges értékesítés hiányában is keletkezik. A tervezet széles eszközkört fed le, így az értékpapírok és társasági részesedések mellett kiterjed az opciókra, a kriptoeszközökre, valamint a tartós befektetési számlákra (TBSZ), a nyugdíj-előtakarékossági számlákra (NYESZ) és az életbiztosításokra is.
A készpénz és a hagyományos bankbetét mentesül a szabály alól, kivéve, ha azok például egy TBSZ konstrukció részét képezik. Fontos részletszabály, hogy az eszközönkénti nyereségeket összeadják, a keletkezett veszteségeket azonban nem lehet velük szembeállítani.
A fizetés határideje és módja a célországtól függ. Kövesdy Attila adószakértő magyarázata szerint a szabályozás figyelembe veszi az Európai Unió Bíróságának szabad tőkeáramlásra vonatkozó joggyakorlatát, amely több országban is megakasztotta a hasonló törvényeket. Ennek megfelelően, ha valaki egy európai uniós vagy Európai Gazdasági Térségbeli (EGT) államba költözik, automatikus és kamatmentes fizetési halasztást kap.
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Ilyen esetekben a kiszámított adót főszabály szerint csak akkor kell megfizetni, ha az eszközt ténylegesen eladják, elajándékozzák, jelentős értéket vonnak ki belőle, vagy ha az illető egy EU-n kívüli harmadik államba költözik tovább. Ha viszont a magánszemély eleve az unión kívülre – például az Egyesült Államokba – helyezi át az illetőségét, nincs lehetőség halasztásra, így az adót az adott adóév bevallási határidejéig be kell fizetnie.
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