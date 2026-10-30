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Budapest, Magyarország, Bevásárlókocsik a Tesco hipermarket bejárata előtti parkolóban.
Vállalkozás

Most érkezett: radikális lépésre kényszerült a Tesco – nincs tovább, a kivonulás mellet döntöttek

Pénzcentrum
2026. október 30. 10:29 2 perc

A Tesco 1,2 milliárd euróért eladja csehországi és szlovákiai érdekeltségeit az Ahold Delhaize kiskereskedelmi csoportnak. A tranzakcióból származó bevételt a brit áruházlánc elsősorban részvény-visszavásárlásra fordítja, miközben a magyarországi hálózat továbbra is a vállalat tulajdonában marad - írja a tescoplc.com.

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A Tesco cseh és a szlovák piac összes üzlete és irodája mellett a kralupyi, az eperjesi és a beckói logisztikai központ is az új tulajdonoshoz kerül. A felvásárló, az Ahold Delhaize egy jelentős nemzetközi élelmiszer-kiskereskedelmi csoport, amely tizenhét helyi márkát fog össze, és Európában, az Egyesült Államokban, valamint Indonéziában hetente mintegy 77 millió vásárlót szolgál ki. A két érintett leányvállalat komoly értéket képvisel, mivel az előző pénzügyi évben 2,9 milliárd font árbevételt termeltek, és ezek adták a közép-európai régió tisztított üzemi eredményének túlnyomó részét.

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A brit áruházlánc az adózás és a tranzakciós költségek levonása után mintegy egymilliárd font nettó készpénzbevétellel számol. Mivel a befolyó összeget részvény-visszavásárláson keresztül visszajuttatják a tulajdonosoknak, az értékesítés a tervek szerint nem befolyásolja majd érdemben sem az egy részvényre jutó eredményt (EPS), sem a cégcsoport eladósodottsági mutatóit.

Ken Murphy, a Tesco vezérigazgatója szerint a harmincéves helyi jelenlét lezárása jelentősen egyszerűsíti a cégcsoport működését. A kivonulással a vállalat a brit és az ír alaptevékenységére, valamint az élelmiszer-központú beruházásaira tud fókuszálni. Mivel az ügylet véglegesítéséhez még szükség van a versenyhatósági és egyéb szabályozói jóváhagyásokra, a tranzakció várhatóan a jövő év, azaz 2027 második felében zárul le. Addig a cseh és a szlovák hálózat zavartalanul, a Tesco részeként működik tovább.

A mostani lépés szervesen illeszkedik a lánc tágabb régiós stratégiájába, hiszen a vállalat 2021 óta mintegy félmilliárd font értékben értékesített nem az alaptevékenységéhez kapcsolódó közép-európai ingatlanokat és bevásárlóközpontokat. A cseh és a szlovák leányvállalatok eladása ugyanakkor a magyarországi üzletágat nem érinti. A hazai hálózatot továbbra is a Tesco birtokolja és üzemelteti, jóllehet a menedzsment folyamatosan vizsgálja az itteni működés stratégiai lehetőségeit is.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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