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A képen egy Véda Traffipax sebességmérő kamerarendszer látható az M5-ös autópályán, Budapest közelében, amely az autópálya forgalmát figyeli. A képen egy, az autópályát átszelő, a forgalom felügyeletét szolgáló kamerákkal és é
Autó

Éles az átlagsebesség-mérő traffipax rendszer Magyarországon: mikor jöhetnek az első bírságok az autósoknak?

Pénzcentrum
2026. október 30. 14:02 2 perc

Bár a jelenlegi jogszabályok még nem teszik lehetővé a bírságolást, már javában zajlik az átlagsebességet mérő kamerarendszerek tesztelése a hazai autópályákon. A próbaüzem során kirívó gyorshajtásokat is rögzítettek, ezért a szaktárca a lakosság többségének támogatásával a szankcionálás jogi feltételeinek megteremtését tervezi.

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Az M1-es autópályán tíz új, átlagsebesség mérésére is alkalmas, úgynevezett "mosolygós" traffipaxot telepítettek. A mikrohullámú radarral működő, VÉDA-kompatibilis eszközök azonnali visszajelzést adnak a sofőröknek a tempójukról. Ezzel párhuzamosan az M6-os sztrádán, Érd és Himesháza között a már meglévő kamerák segítségével vizsgálták a járművek haladását három hosszabb szakaszon.

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A tesztidőszak adatai szerint a kijelölt szakaszokon az autósok egy része kilométereken át fenntartotta a sebességtúllépést. A személyautók több mint 17 százaléka 145 kilométer/órás, míg 6 százalékuk 156 kilométer/órás átlagtempó felett haladt.

A legtöbb szabályszegést az éjszakai órákban, hajnali egy és négy között rögzítették. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a legkirívóbb esetben 214 kilométer/órás átlagsebességet is mértek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy aki ilyen tempóval halad, az nem egyszerűen siet, hanem tartósan és tudatosan semmibe veszi a szabályokat, amivel másokat is veszélybe sodor.

Magyarországon a sebességellenőrzés jelenleg pontszerű, így a kameráknál pillanatnyilag lelassító autósok könnyen elkerülhetik a felelősségre vonást. Bár a rendszer már rögzíti a folyamatos gyorshajtást, a hatályos jogszabályok értelmében az átlagsebesség-mérés adatai alapján még nem lehet büntetést kiszabni.

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A minisztérium ezen az állapoton kíván változtatni, amihez a társadalmi támogatottság is megvan, hiszen egy közlekedésbiztonsági felmérésben a válaszadók több mint 72 százaléka egyetértett az új típusú mérés, illetve a gyorshajtás mértékéhez igazodó szankciók bevezetésével.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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