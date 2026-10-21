Megszólaltak a magyar cégek az euró bevezetéséről: ezektől a veszélyektől tartanak a legtöbben

A magyar kis- és középvállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, mindössze 15 százalékuk ellenzi a közös valuta átvételét. A cégek többsége hosszabb távon várja a pénzváltás előnyeit, az első években azonban a bérek emelkedése, az erősödő verseny és a beszállítói alkupozíciók változása is komoly kihívást jelenthet. Az UniCredit Bank több mint 900 vállalkozás bevonásával készült felmérése szerint a cégek jelentős része már készül az átállásra, de a többség még nem kezdte meg a konkrét feladatok végrehajtását.

A magyar kis- és középvállalkozások 67 százaléka támogatja az euró bevezetését, míg 15 százalékuk ellenzi azt – derül ki az UniCredit Bank megbízásából készült felmérésből, amelynek eredményeit szerdán juttatták el az MTI-hez. A kutatásban több mint 900 hazai vállalkozás vett részt július 30. és augusztus 27. között.

A felmérés alapján a cégek elsősorban a kiszámíthatóbb üzleti környezetet és az árfolyamkockázatok mérséklődését várják a közös európai valuta használatától. Az előnyök azonban nem feltétlenül jelentkeznének azonnal. A vállalkozások 64 százaléka három-öt éves távlatban számít kedvező hatásokra, míg az átállást követő első egy-két évre vonatkozóan csak 36 százalékuk vár pozitív eredményeket.

A válaszokból az is kiderül, hogy az euró bevezetését támogatók és ellenzők aránya mellett az informáltság is meghatározó. A magukat jól tájékozottnak tartó cégvezetők 84 százaléka támogatja a közös valutát, a kevésbé tájékozottak körében viszont mindössze 31 százalék ez az arány.

Öt-tíz éven belül jöhetne az euró

A vállalkozások jelentős része nem számít gyors átállásra. A megkérdezettek harmada öt éven belül, 44 százaléka pedig hat-tíz éves időtávon tartja reálisnak az euró magyarországi bevezetését.

A felmérés tehát azt mutatja, hogy a cégek többsége támogatná a közös valutát, de a bevezetés időpontját illetően jóval óvatosabb. A várakozásokban a gazdasági és politikai feltételek mellett az is szerepet játszhat, hogy a vállalkozásoknak időre van szükségük a pénzügyi, informatikai és adminisztratív rendszereik átalakításához.

Az euró bevezetésének pontos időpontja ugyanakkor továbbra is a gazdaságpolitikai és az európai uniós feltételek teljesülésétől függ. A vállalkozások várakozásai önmagukban nem jelentenek garanciát arra, hogy a közös valuta a felmérésben megjelölt időtávon belül megjelenik Magyarországon.

A béremelkedés és a verseny miatt aggódnak a cégek

Az euró bevezetése nemcsak előnyöket, hanem alkalmazkodási kényszert is jelenthet a vállalkozások számára. A megkérdezett cégek 37 százaléka tart attól, hogy az átállás után növekednek a munkavállalók bérigényei, ugyanekkora arányuk az erősödő versenytől fél. A válaszadók 35 százaléka a beszállítói vagy vevői alkupozíció romlását is kockázatnak tartja.

Az adminisztratív átállás a cégek 29 százaléka szerint okozhat nehézséget. A számlázási, könyvelési és informatikai rendszerek módosítása ugyanakkor jellemzően jól körülhatárolható feladat, szemben a piaci verseny változásaival, amelyekre nehezebb előre felkészülni.

Toldi Balázs, az UniCredit Bank vállalati divíziójának vezetője szerint a technikai átállás megoldható, a piaci erőviszonyok változására azonban nincs egyszerű recept. A vállalkozásokat elsősorban az foglalkoztatja, hogyan őrizhetik meg versenyképességüket, miként kezelhetik költségeiket, és hogyan tarthatják meg ügyfeleiket az új gazdasági környezetben.

A cégek 44 százalékának már most is gondot okoz az árfolyam

A felmérés szerint tízből négy vállalkozás, pontosabban a válaszadók 44 százaléka számára érezhető terhet jelent az árfolyam ingadozása. Az euró bevezetése ezért sok cég számára nem pusztán pénzváltási kérdés, hanem a tervezhetőség javításának lehetőségét is jelentené.

A válaszadók 66 százaléka kiszámíthatóbb üzleti tervezést vár a közös valutától, 64 százalékuk pedig az árfolyamkockázat csökkenését reméli. Konkrét eredményjavulásra már jóval kevesebben számítanak, ami arra utal, hogy a cégek az eurót elsősorban a működési bizonytalanságok mérséklésének eszközeként látják, nem pedig automatikus nyereségnövelő tényezőként.

Az árfolyamra vonatkozó kérdésnél a válaszadók által ideálisnak tartott átváltási árfolyam mediánja 360 forint, átlaga pedig 356,6 forint volt. A megkérdezettek 57 százaléka azonban nem adott meg konkrét értéket. A felmérés készítői szerint ez azt jelezheti, hogy a vállalkozások számára a kiszámíthatóság fontosabb, mint egy meghatározott átváltási árfolyam.

A vállalkozások több mint fele már mérlegeli a felkészülést

Bár az euró bevezetésének időpontja bizonytalan, a cégek egy része már megkezdte a szükséges lépések előkészítését. A megkérdezettek 14 százaléka már felkészült vagy megkezdte a felkészülést, további 53 százalék pedig tervezi vagy mérlegeli az átálláshoz szükséges intézkedéseket.

A vállalkozásoknak a pénzügyi rendszerek, a könyvelés és a számlázás átalakítása mellett a szerződéseket, az árképzést és a belső folyamatokat is felül kellhet vizsgálniuk. Az exportáló és importáló cégek számára különösen fontos lehet az árfolyamkockázatok kezelése, míg a kizárólag belföldön működő vállalkozásoknál az átállás adminisztratív és informatikai feladatai kerülhetnek előtérbe.

A kutatás eredményei szerint a magyar kkv-k többsége nyitott az euró bevezetésére, de a vállalkozások nem várnak minden problémára automatikus megoldást. A kiszámíthatóbb tervezés és a kisebb árfolyamkockázat mellett a bérek, a költségek és a verseny alakulása is meghatározza majd, hogy az átállás milyen hatással lesz a cégek mindennapi működésére.