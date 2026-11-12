Hatalmas pénzeső jöhet a válságkezelésre: teljesen átalakulhat a katasztrófavédelem és a betegellátás

Jelentősen megerősítené az Európai Unió a közös katasztrófavédelmi és egészségügyi válságkezelési rendszerét. Az Európai Parlament a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésben 12,42 milliárd eurót különítene el erre a célra, ami 1,74 milliárd euróval haladja meg az Európai Bizottság eredeti javaslatát. A tervek között egy közös légi erdőtűzoltó flotta létrehozása, a gyógyszer- és védőfelszerelés-készletek bővítése, valamint a katasztrófák korai előrejelzésének fejlesztése is szerepel.

Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta álláspontját az uniós polgári védelmi mechanizmus következő, 2028 és 2034 közötti időszakáról. A képviselők szerint a természeti katasztrófák, a szélsőséges időjárási események és az egészségügyi válsághelyzetek kezelésére a jelenleg javasoltnál nagyobb forrásokra van szükség.

Az Európai Bizottság eredetileg 10,68 milliárd eurós keretet javasolt, az EP ezt 12,42 milliárd euróra emelné. A források 40 százalékát polgári védelmi feladatokra, további 40 százalékát egészségügyi vészhelyzetek kezelésére fordítanák, a fennmaradó 20 százalék pedig rugalmasan felhasználható tartalékként szolgálna.

A parlamenti álláspont szerint az uniós válságkezelésnek nemcsak a már bekövetkezett katasztrófák elhárítására kell koncentrálnia. Nagyobb hangsúlyt kapna a megelőzés, a felkészülés és a kockázatok folyamatos nyomon követése is.

Közös légi tűzoltóflotta készülhet 2028-tól

Az egyik legfontosabb tervezett fejlesztés egy közös uniós légi erdőtűzoltó-flotta létrehozása, amely már 2028-tól rendelkezésre állhatna. Ez különösen azokban az időszakokban jelenthetne segítséget, amikor a tagállamok egyszerre több súlyos erdőtűzzel küzdenek, és saját kapacitásaik már nem elegendőek.

Az EP a katasztrófák megelőzését és előrejelzését is fejlesztené. Ennek részeként erősítenék a veszélyeztetett területek feltérképezését, a hosszú távú éghajlati előrejelzések alkalmazását, valamint az uniós űrtechnológiai eszközök bevonását a korai riasztási rendszerekbe.

A tervek a polgári és katonai szervezetek közötti együttműködést is szorosabbá tennék. Emellett nagyobb szerepet kapnának a helyi és regionális hatóságok, amelyek a természeti katasztrófák és egyéb válsághelyzetek kezelésében gyakran az első beavatkozók között vannak.

Az önkéntes katasztrófavédők helyzetét is rendeznék

Az új szabályozás a katasztrófavédelemben dolgozó önkéntesek helyzetét is javítaná. Az Európai Parlament külön jogállást biztosítana számukra, és rendezné a biztosítási fedezetüket, képesítéseik elismerését, valamint a munkavégzésükhöz kapcsolódó mentességeket.

A cél, hogy az önkéntesek szervezettebb és biztonságosabb keretek között vehessenek részt a mentési és helyreállítási munkákban. A képviselők emellett olyan uniós keretrendszert alakítanának ki, amely világosan meghatározza a különböző kormányzati szintek feladatait és felelősségét a katasztrófák utáni helyreállítás során.

Gyógyszerkészleteket is felhalmoznának, a betegeket más országokba is átszállíthatnák

A tervezett keret jelentős része az egészségügyi vészhelyzetekre való felkészülést szolgálná. Az EP szorosabb együttműködést szeretne a tagállamok között, többek között közös gyógyszer- és orvosi védőfelszerelés-készletek kialakításával.

A korai előrejelző rendszerek fejlesztése mellett az egészségügyi kapacitások összehangolására is nagyobb hangsúlyt helyeznének. A támogatások kiterjednének a szakosodott egészségügyi központok és az orvosi csapatok határokon átnyúló együttműködésére, valamint az intenzív osztályok kapacitásainak felmérésére.

Különösen fontos lehet a betegek tagállamok közötti átszállításának megszervezése. Ha valamelyik ország egészségügyi rendszere túlterheltté válik, a közös európai rendszer segítségével más tagállamok intézményeiben is elláthatnák a betegeket.

Még tárgyalások következnek a tagállamokkal

Az Európai Parlament most elfogadott álláspontja még nem jelenti a végleges költségvetési döntést. A képviselők felhatalmazása alapján megkezdődhetnek a tárgyalások az uniós tagállamok kormányait képviselő Tanáccsal a jogszabály végleges szövegéről.

A 12,42 milliárd eurós keret tehát egyelőre az Európai Parlament álláspontját tükrözi. A végleges összeg és a részletes szabályok a következő tárgyalási fordulókban dőlhetnek el. Az új mechanizmus 2028-tól léphet