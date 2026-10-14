Évente több mint 300 millió fát vágnak ki a divatipar miatt, de egyre több vállalat keres alternatív megoldásokat a faalapú nyersanyagok kiváltására.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyan egészségügyi válsággal fenyeget a klímaváltozás, amire nem vagyunk felkészülve
Az éghajlatváltozás egyre komolyabb fenyegetést jelent az agyunk egészségére, mivel a hőhullámok, a légszennyezés és a fertőző betegségek terjedése növeli a neurológiai megbetegedések kockázatát. A folyamat ráadásul a leghátrányosabb helyzetű közösségeket sújtja a leginkább – figyelmeztetnek a szakértők.
A neurológiai betegségek – a migréntől a demencián át a Parkinson-kórig – a becslések szerint minden harmadik embert érintenek élete során. A mentális egészségi problémákkal együtt 2019-ben mintegy 1500 milliárd eurós globális gazdasági terhet jelentettek. Ulf Kallweit neurológus, az Európai Neurológiai Akadémia környezeti hatásokkal foglalkozó munkacsoportjának társelnöke a gasteini Európai Egészségügyi Fórumon arra hívta fel a figyelmet, hogy a hőmérséklet emelkedésével ez a helyzet tovább romolhat - írta meg az euronews.
A legnyilvánvalóbb összefüggés a magas hőmérséklet és a stroke között áll fenn. Kallweit szerint 30 °C felett ugrásszerűen nő a stroke-esetek száma, és míg jelenleg a hőséggel összefüggő megbetegedések az összes eset mintegy egy százalékát teszik ki, ez az arány a következő két-három évtizedben akár öt-nyolc százalékra is emelkedhet.
A hőség közvetett módon, az alvásminőség rontásával is károsítja az agyat. A trópusi éjszakák – amikor a hőmérséklet nem süllyed 20 °C alá – megakadályozzák a szervezet éjszakai lehűlését, gátolva ezzel a mélyalvást. A szakértő rámutatott, hogy a tartós alváshiány jelentősen növeli a stroke és a demencia kialakulásának kockázatát.
A növekvő hőmérséklet a fertőző betegségek földrajzi terjedését is átírja. A kullancsok által terjesztett Lyme-kór neurológiai szövődményeket okozhat, a malária pedig – bár egyelőre nem jellemző Európában – a szakértő szerint öt-tíz éven belül Dél-Európában is megjelenhet.
A kockázatok nem egyenletesen oszlanak meg. A gyermekek, a várandós nők, az idősek és a krónikus betegek különösen kiszolgáltatottak, a hátrányos szociális körülmények pedig tovább fokozzák a veszélyt.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Kutatások kimutatták, hogy a szegényebb környékeken élőknél kisebb az agytérfogat, és gyakoribbak az érrendszeri károsodások jelei. "Ha hőség van, és nem engedhetsz meg magadnak légkondicionálót, akkor jobban megszenvedsz" – fogalmazott Kallweit.
A városi környezet kialakítása kulcsfontosságú szempont, hiszen a zaj és a légszennyezés rontja, a zöldterületek jelenléte viszont javítja az agyegészséget. Kallweit szerint a heti egyórás erdőjárás három százalékkal csökkenti a stroke, négy százalékkal pedig a demencia kockázatát. A neurológus emellett az épületek tervezésének újragondolását is szorgalmazta – például a déli tájolás felülvizsgálatát –, valamint hatékonyabb védelmet sürgetett a légszennyezéssel és a mérgező anyagokkal szemben.
Kiderült, teljesen tönkre teheti a fogaid ez a hétköznapi étel: borzasztó kínoknak lesz kitéve, aki nem figyel
Sokan a cukorkát, a csokoládét és a cukros üdítőket tartják a fogszuvasodás legfőbb okozóinak, pedig egy jóval hétköznapibb nassolnivaló is hozzájárulhat a problémához.
Nem hozta meg a várt áttörést a BioNTech kísérleti, mRNS-alapú immunterápiája a fej-nyaki daganatos betegek körében végzett klinikai vizsgálatok során.
Miközben a mesterséges intelligenciába áramló beruházások segítenek életben tartani a világgazdaság növekedését, egyre komolyabb veszélyt jelent a nagy államok eladósodása.
Nagy átalakításra készül a kormány a magyar kórházakban: a betegek gyógyulásától is függhet az intézmények finanszírozása
Átalakulhat a magyar egészségügy finanszírozása és ellátásszervezése, 2027-től új minőségellenőrzési hatóság jöhet létre, az ágazat pedig 500 milliárd forintos többletforráshoz juthat.
Egyetlen plazmaadásért akár több tízezer forint értékű juttatást is kaphatnak a magyarok, a rendszeres donorok pedig éves szinten akár több százezer forinthoz juthatnak.
Az OEP leendő főigazgatója szerint évtizedek óta romlik az egészségügy finanszírozási helyzete, és a rendszer átalakítására van szükség.
Magyarországon 9-szer drágább ugyanaz a gyógyszer, mint Angliában: sokkoló árakat találtak a patikában
Angliában jóval olcsóbb a népszerű torokgyógyszer, mint Magyarországon: mi az oka?
Összesen 51-en betegedtek meg Budapest egyik kerületének óvodáiban, ahol néhány nap alatt tömeges gyomor-bélrendszeri járvány alakult ki.
Kinek jár MÁK-kártya, milyen utazási kedvezményt biztosít, kell-e külön igényelni, és milyen más utazási utalványok érhetők el?
Korai stádiumú csomót fedeztek fel XIV. Leó tüdejében, a pápát a következő napokban meg fogják operálni - jelentette be maga az egyházfő vasárnap.
Pestis ügy: a szakértők szerint kizárt egy újabb globális járvány kitörése.
Magyarok millióit kínozhatja a kellemetlen népbetegség: ezt a 6 ételt ajánlják reflux ellen az orvosok
A szakértők 6 olyan ételt és italt emeltek ki, amelyek segíthetnek kordában tartani a kellemetlen tüneteket - az egyik ráadásul szinte semmibe sem kerül.
Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program, valamint az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése Magyarországon
A Magyarországon élő 14–19 évesek 41 százalékának mentális jólléte fokozott figyelmet indokol egy friss kutatás szerint.
Egyre súlyosabb a háziorvoshiány Magyarországon, miután már több mint ezer praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint.
Rendkívüli! Rejtélyes haláleset történt a pestisellenes kutatóintézetben: kevesen tudják az igazságot
Továbbra is tisztázatlan annak a 28 éves laboratóriumi dolgozónak a halála, aki az irkutszki pestisellenes kutatóintézetben vesztette életét
A szülés kitolási szakaszában lévő kismamához riasztották az Országos Mentőszolgálat munkatársait.
Láthatatlan gyilkosként támad ez a népbetegség: ezeket az apró jeleket szinte mindenki figyelmen kívül hagyja
Szakorvosok hívták fel a figyelmet azokra az aprónak tűnő jelekre, amelyek valójában diabéteszre utalhatnak
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.