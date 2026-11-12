Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését.
Vegyesen indította a csütörtököt a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben
Vegyesen mozgott a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Reggel hat órakor az euró 364,81 forintra gyengült a szerda délután hat órai 365,04 forintról. A dollár 329,08 forintról 329,35 forintra erősödött, a svájci frank pedig 395,10 forintról 395,30 forintra drágult. Az euró 1,1078 dollárra gyengült csütörtök reggel a szerda délutáni 1,1090 dollárról.
Újra lendületben a magyar tőzsde: az OTP és a Mol is emelkedett, így indulhat a csütörtöki kereskedés
Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Komoly lépésekre van szükség a magyar vízhiány ellen: több mint 200 milliárdos terv készül, a Velencei-tó jövője a tét
Tíz hazai nemzetipark-igazgatóság élére kerestek új vezetőket, a nyílt pályázatokra pedig mintegy százhúszan jelentkeztek.
Óriási roham indult az ügynökaktákért: egy hét alatt négyévnyi kérelem zúdult a levéltárra, több mint egy év a várakozási idő
Olyan sokan szeretnék megismerni saját vagy hozzátartozóik állambiztonsági iratait, hogy már biztosan egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az igénylőknek.
Fontos megállapodás született Brüsszelben: a válságkezelésre és Ukrajna támogatására is jutnak milliárdok
A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut.
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni
A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról is beszélt.
Meglepő változás a magyar cégeknél: egyre jobban bíznak az AI-ban, de sokan megfeledkeznek a kontrollról
Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei
A tervezett vagyonadó miatt átalakulhat a családi vagyonok tulajdonosi megosztása, a nők döntési szerepe is erősödhet.
A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.
Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta áldozatát, akit még a szabadon engedése után is megfenyegetett.
Súlyos rongálás történt a Keletiben: két Railjet étkezőkocsiját is feltörték, utasok százai jártak rosszul
Két nemzetközi vonat sem tudott időben elindulni, miután ismeretlenek feltörték az étkezőkocsikat és az utasterekben is kárt tettek.
Még nincs vége az áremelkedésnek: az elemzők szerint több tényező is felfelé hajthatja az inflációt 2027-ben.
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A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
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Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.