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Egy idős, rövid, fehér hajú nő háttal látható, aki egy széken ül, mellette egy összecsukható járókeret, a háttérben pedig barátai láthatók elmosódottan egy idősek otthonában
Egészség

Tömeges járvány tört ki egy magyar idősotthonban: látogatási tilalmat rendeltek el, több tucatnyian megbetegedtek

Pénzcentrum
2026. november 12. 17:32 2 perc

Tömeges megbetegedéseket jelentettek egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősotthonból, ahol összesen 52 gondozott és dolgozó betegedett meg. A fertőzés elsősorban hányással és hasmenéssel járt, az intézményben pedig látogatási tilalmat rendeltek el. Emellett egy új mpoxfertőzést is igazoltak Magyarországon – derül ki az Országos Népegészségügyi Intézet (ONI) legfrissebb járványügyi jelentéséből.

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Az Országos Népegészségügyi Intézet október 26. és november 1. közötti időszakra vonatkozó jelentése szerint egy tömeges közösségi gyomor-bélrendszeri járványt jelentettek az országban. A megbetegedések egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei idősek otthonában történtek, ahol október 22-én kezdődött a járvány.

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Az intézményben a 307 érintettből összesen 52-en betegedtek meg, köztük 50 gondozott és két dolgozó. A fertőzés jellemzően hasmenéssel és hányással járt, kórházi ellátásra azonban egyetlen esetben sem volt szükség.

A járványügyi vizsgálat részeként hat betegnél végeztek laboratóriumi vizsgálatokat, de ezek során nem sikerült azonosítani a megbetegedéseket okozó kórokozót. A hatóságok szerint a fertőzés valószínűsíthetően közvetlen érintkezés útján terjedt. Az idősotthon vezetése saját hatáskörben látogatási tilalmat rendelt el, és megszigorította a higiénés előírásokat.

Újabb mpoxfertőzést igazoltak Magyarországon

A heti jelentés szerint Veszprém vármegyében egy 35 éves férfinál laboratóriumi vizsgálattal igazoltak mpoxfertőzést (majomhimlő). A beteg korábban nem részesült mpox elleni védőoltásban. Az országos adatok szerint a 44. héten emellett 115 campylobacteriosisos, 103 szalmonellózisos és 50 rotavírus okozta gyomor-bélhurutos megbetegedést regisztráltak. Emellett 33 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 26 hepatitis A-fertőzés volt.

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A bárányhimlős megbetegedések száma az előző heti 80-ról 82-re emelkedett, míg a szalmonellózisos eseteké 91-ről 103-ra nőtt. A jelentés alapján a gennyes agyhártyagyulladásos esetek száma is emelkedett, háromról tízre, a fertőző agyvelőgyulladásos megbetegedéseké pedig kilencre.
Címlapkép: Getty Images
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