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Tech

Tovább dagad az Nvidia-botrány: lemondott a kémügybe keveredett vezér, esik a részvény

Pénzcentrum
2026. november 12. 16:17 2 perc

Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután fény derült több házasságon kívüli kapcsolatára, amelyek egyike súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett. A mesterségesintelligencia-piacot uraló vállalat vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át. A botrány és a vezetőváltás hírére beszakadt a cég részvényárfolyama, így egyetlen nap alatt mintegy 400 milliárd dollárral csökkent az Nvidia piaci kapitalizációja.

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A 63 éves társalapító csütörtöki távozásához vezető eseménysorozat a napokban vett drámai fordulatot. Huang először azt ismerte el, hogy viszonyt folytatott az Nvidia kiemelt partnere, a Megaspeed nevű felhőszolgáltató egyik vezetőjével, Alice Huanggal. Az ügy azért is különösen kényes, mert az amerikai hírszerzés szerint az üzletasszony a kínai titkosszolgálatnak kémkedhetett, bár Peking ezt tagadja. Emellett az amerikai hatóságok eleve vizsgálják a Megaspeedet, mivel a gyanú szerint a cég az exportkorlátozásokat kijátszva juttatott fejlett AI-chipeket Kínának.

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Bár az Nvidia igazgatótanácsa a hónap elején belső vizsgálatot indított a nemzetbiztonsági kockázatok tisztázására, és akkor még bizalmat szavazott a cégvezetőnek, a végső lökést a The New York Times szerdai tényfeltáró cikke adta meg. Ebből kiderült, hogy a vezérigazgatónak a saját közvetlen beosztottjával, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével, Kimberly Powell-lel is viszonya volt.

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A kiszivárgott információk nyomán összehívott igazgatótanács a vezérigazgató azonnali menesztése mellett döntött. A határozat értelmében Huang az igazgatótanácsban sem maradhat, noha 3,61 százalékos részesedésével továbbra is a vállalat negyedik legnagyobb részvényese. A végleges utód megtalálásáig a cég irányítását a pénzügyi igazgatói posztot 2013 óta betöltő Colette Kress veszi át, aki jelenlegi feladatait is megtartja az átmeneti időszakban.

A váratlan vezetőváltás sokkolta a piacokat. Az Nvidia árfolyama a csütörtöki nyitást követően meredeken, kezdetben 14 százalékkal zuhant, majd 8,6 százalékos mínuszra korrigált. A 4000 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú technológiai óriás jelentős súlya miatt a zuhanás a teljes szektort magával rántotta, így a Nasdaq index is csökkenéssel reagált. A botrány kifejezetten érzékeny időszakban rázta meg az Nvidiát, mivel a befektetők a technológiai vállalatok növekvő eladósodottsága és beruházási költségei miatt egyre kritikusabban figyelik a mesterséges intelligenciába fektetett hatalmas összegek megtérülését.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #tech #tőzsde #kirúgás #kína #mesterséges intelligencia #részvényárfolyam #nemzetbiztonság #chip #nvidia #vezérigazgató
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
41 perce
Kínai migráncsokat eleve nem lenne szabad ilyen stratégiailag fontos ágazatok közelébe engedni mert mind csak kémkedni és technológiákat lopni mennek Nyugatra. Szép nagy (és jól megérdemelt) pofon ez most az amerikai multikultinak ami már régóta kijárt. Különösen vicces hogy pont a nagy szuterenista Trump alatt történt.
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