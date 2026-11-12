Tovább dagad az Nvidia-botrány: lemondott a kémügybe keveredett vezér, esik a részvény

Távozik az Nvidia éléről Jensen Huang vezérigazgató, miután fény derült több házasságon kívüli kapcsolatára, amelyek egyike súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvetett. A mesterségesintelligencia-piacot uraló vállalat vezetését ideiglenesen Colette Kress pénzügyi igazgató veszi át. A botrány és a vezetőváltás hírére beszakadt a cég részvényárfolyama, így egyetlen nap alatt mintegy 400 milliárd dollárral csökkent az Nvidia piaci kapitalizációja.

A 63 éves társalapító csütörtöki távozásához vezető eseménysorozat a napokban vett drámai fordulatot. Huang először azt ismerte el, hogy viszonyt folytatott az Nvidia kiemelt partnere, a Megaspeed nevű felhőszolgáltató egyik vezetőjével, Alice Huanggal. Az ügy azért is különösen kényes, mert az amerikai hírszerzés szerint az üzletasszony a kínai titkosszolgálatnak kémkedhetett, bár Peking ezt tagadja. Emellett az amerikai hatóságok eleve vizsgálják a Megaspeedet, mivel a gyanú szerint a cég az exportkorlátozásokat kijátszva juttatott fejlett AI-chipeket Kínának.

Bár az Nvidia igazgatótanácsa a hónap elején belső vizsgálatot indított a nemzetbiztonsági kockázatok tisztázására, és akkor még bizalmat szavazott a cégvezetőnek, a végső lökést a The New York Times szerdai tényfeltáró cikke adta meg. Ebből kiderült, hogy a vezérigazgatónak a saját közvetlen beosztottjával, az Nvidia egészségügyi üzletágának alelnökével, Kimberly Powell-lel is viszonya volt.

A kiszivárgott információk nyomán összehívott igazgatótanács a vezérigazgató azonnali menesztése mellett döntött. A határozat értelmében Huang az igazgatótanácsban sem maradhat, noha 3,61 százalékos részesedésével továbbra is a vállalat negyedik legnagyobb részvényese. A végleges utód megtalálásáig a cég irányítását a pénzügyi igazgatói posztot 2013 óta betöltő Colette Kress veszi át, aki jelenlegi feladatait is megtartja az átmeneti időszakban.

A váratlan vezetőváltás sokkolta a piacokat. Az Nvidia árfolyama a csütörtöki nyitást követően meredeken, kezdetben 14 százalékkal zuhant, majd 8,6 százalékos mínuszra korrigált. A 4000 milliárd dolláros piaci kapitalizációjú technológiai óriás jelentős súlya miatt a zuhanás a teljes szektort magával rántotta, így a Nasdaq index is csökkenéssel reagált. A botrány kifejezetten érzékeny időszakban rázta meg az Nvidiát, mivel a befektetők a technológiai vállalatok növekvő eladósodottsága és beruházási költségei miatt egyre kritikusabban figyelik a mesterséges intelligenciába fektetett hatalmas összegek megtérülését.