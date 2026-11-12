Az európai statisztikák rávilágítanak: a magyarok a december 24-i munkaszüneti nap ellenére továbbra is a legtöbbet dolgozó nemzetek közé tartoznak az Európai Unióban
Újra lendületben a magyar tőzsde: az OTP és a Mol is emelkedett, így indulhat a csütörtöki kereskedés
Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2005,46 pontos, 1,39 százalékos emelkedéssel 146 591,85 ponton zárt szerdán.
Varga Zoltán kommentárjában azt írta, hogy a BUX index felpattant szerdán, így a 146 ezer pontos szint felett tudott zárni. A csütörtöki kereskedés mérsékelt emelkedéssel indulhat.
A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely jelenleg 42 320 forintnál jelent rövid távú támaszt, a következő ellenállási szint az 50 napos mozgóátlag 43 141 forintnál. Az OTP-részvények ára 440 forinttal, 1,05 százalékkal 42 500 forintra nőtt, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.
A Mol is felfelé indult, 4958 forintnál látható a következő fontos akadály, míg támasz 4880 forintnál húzódik. A Mol 168 forinttal, 3,51 százalékkal 4950 forintra erősödött 3,1 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 13 010 forintos ellenállás fölé kapaszkodott, mely így támaszt jelent, a következő ellenállás 13 240 forintnál van. A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,15 százalékkal 13 150 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Magyar Telekom a 2915 forintos szinttel küzd, felette 3000 forintnál húzódik a következő ellenállás. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,21 százalékkal 2920 forintra csökkent, forgalma 585,1 millió forint volt.
Vegyesen mozgott a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését.
Egyre nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az energiahatékonyság a 2027-es költségvetési tervezetben.
A vádak szerint egy jövedelmező vízumbiznisz keretében több mint száz vietnámi állampolgár illegális Nyugat-Európába jutását segítették elő.
Nem szabadulhat az ünnepek előtt Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter.
Fontos megállapodás született Brüsszelben: a válságkezelésre és Ukrajna támogatására is jutnak milliárdok
A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut.
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni
A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról is beszélt.
Meglepő változás a magyar cégeknél: egyre jobban bíznak az AI-ban, de sokan megfeledkeznek a kontrollról
Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei
A tervezett vagyonadó miatt átalakulhat a családi vagyonok tulajdonosi megosztása, a nők döntési szerepe is erősödhet.
A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.
Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta áldozatát, akit még a szabadon engedése után is megfenyegetett.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.