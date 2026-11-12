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Gazdaság

Újra lendületben a magyar tőzsde: az OTP és a Mol is emelkedett, így indulhat a csütörtöki kereskedés

MTI
2026. november 12. 08:52 2 perc

Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2005,46 pontos, 1,39 százalékos emelkedéssel 146 591,85 ponton zárt szerdán.

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Varga Zoltán kommentárjában azt írta, hogy a BUX index felpattant szerdán, így a 146 ezer pontos szint felett tudott zárni. A csütörtöki kereskedés mérsékelt emelkedéssel indulhat.

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A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, mely jelenleg 42 320 forintnál jelent rövid távú támaszt, a következő ellenállási szint az 50 napos mozgóátlag 43 141 forintnál. Az OTP-részvények ára 440 forinttal, 1,05 százalékkal 42 500 forintra nőtt, forgalmuk 13,0 milliárd forintot tett ki.

A Mol is felfelé indult, 4958 forintnál látható a következő fontos akadály, míg támasz 4880 forintnál húzódik. A Mol 168 forinttal, 3,51 százalékkal 4950 forintra erősödött 3,1 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 13 010 forintos ellenállás fölé kapaszkodott, mely így támaszt jelent, a következő ellenállás 13 240 forintnál van. A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,15 százalékkal 13 150 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,7 milliárd forintot ért el.

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A Magyar Telekom a 2915 forintos szinttel küzd, felette 3000 forintnál húzódik a következő ellenállás. A Magyar Telekom árfolyama 6 forinttal, 0,21 százalékkal 2920 forintra csökkent, forgalma 585,1 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
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