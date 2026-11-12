Óriási roham indult az ügynökaktákért: egy hét alatt négyévnyi kérelem zúdult a levéltárra, több mint egy év a várakozási idő

Olyan sokan szeretnék megismerni saját vagy hozzátartozóik állambiztonsági iratait, hogy már biztosan egy évnél hosszabb várakozási időre kell számítaniuk az igénylőknek. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárához november 4. óta tízezer kérelem érkezett be, miközben az intézmény fennállásának elmúlt 28 évében összesen mindössze hetvenezer megkeresést regisztráltak.

Rendkívüli érdeklődés alakult ki az állambiztonsági iratok iránt a nyitottaktak.hu elindulását követően. Nagy-Csere Áron, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának titkárságvezetője az RTL Híradónak elmondta, hogy a november 4. óta eltelt hat napban közel tízezer megkeresés érkezett hozzájuk.

Az érdeklődés már az első napon kiugró volt: az iratokat gyűjtő oldal indulásakor közel hatezer kérelmet nyújtottak be egyetlen nap alatt. Összehasonlításképpen, a levéltár fennállásának 28 éve alatt összesen mindössze hetvenezer megkeresést regisztráltak.

A titkárságvezető szerint a mostani igénylésmennyiség olyan terhelést jelent, amely bármely szervezet működését komolyan próbára tenné. A levéltár jelenleg nem tud pontos határidőt mondani az iratok kiadására, Nagy-Csere Áron szerint azonban egészen biztos, hogy az igénylőknek egy évnél hosszabb várakozási idővel kell számolniuk.

Az ügynökaktákat gyűjtő weboldal múlt héten szerdán élesedett, megtekintésük innentől online, bárki számára lehetséges. Az első körben három irattípus vált elérhetővé: a 6-os kartonok, a B-naplók és a mágnesszalagos „H” adattár. Az ügynökakták keresése ingyenes, regisztráció sem kell. A részletes beszervezési dossziék (B-dossziék) korábbi cikkünk szerint jövő február 25-ig kerülnek fel.

A magyar állambiztonsági iratok hiányosságai miatt régóta tartja magát az az elmélet, amely szerint a teljes és hiteles hazai ügynöklistát valójában Moszkvában őrzik. A témában a budapesti levéltár főigazgatója is megszólalt, erről ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.

Az ügynökakták nyilvánosságra kerülése nem csak történelmi esemény, de sokak számára lelki teher is. Korábbi cikkünkben így azt is körül jártuk, hogyan lehet ezt a terhet úgy kezelni, hogy ne szakadjon szét tőle egy család, egy baráti kör vagy egy kisközösség. Itt olvasható el teljes terjedelmében: