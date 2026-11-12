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Hirtelen fordulat a piacon: magához tért a forint a dollár másfél éves csúcsa után

Pénzcentrum
2026. november 12. 13:49 2 perc

Csütörtök délelőtt javított a forint, az euró jegyzése 364,1-ig, a dolláré 328-ig süllyedt. A magyar deviza a szerdai gyengülésből kapaszkodott vissza, miközben a dollár nemzetközi szárnyalása a hajnali, több mint másfél éves csúcs után egyelőre megtorpant. A devizapiac változásait a Pénzcentrum Árfolyam oldalán is lehet követni.

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A délelőtti kereskedés végéhez közeledve az euróval szemben 364,1-ig, a dollárral szemben pedig 328-ig erősödött a forint. Kora reggel még 364,8 forintot kértek egy euróért és 329,2 forintot egy dollárért. Az euró jegyzése átmenetileg 365-ig is emelkedett, ezt követően azonban fordult az irány, és a forint fokozatosan ledolgozta a veszteségét.

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A dollárral szembeni felértékelődést az is támogatta, hogy az amerikai deviza lendülete alábbhagyott. A dollárindex, amely a zöldhasú értékét a legfontosabb devizákból álló kosárhoz viszonyítva méri, a hajnali csúcs elérése után már lényegében oldalazott.

Másfél éves csúcsra tört a dollár

Csütörtök hajnalban a dollárindex 103 pont fölé emelkedett, amire 2025 áprilisa óta nem volt példa. Ezzel átvitte a 102,8–103 pont közötti technikai ellenállási sávot, vagyis azt a szintet, amely korábban gátat szabott az árfolyam további emelkedésének.

A dollár ereje már szerdán is rányomta a bélyegét a devizapiaci hangulatra. Az EUR/USD jegyzése délután 1,11 alá, másfél éves mélypontra süllyedt. Ezzel párhuzamosan a dollár-forint kurzus a kedd reggeli, 322 alatti szintről szerda délutánra 329 közelébe lőtt ki, míg az euróért átmenetileg 365,2 forintot is adni kellett.

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Az agresszív kamatvárakozások fűtik a ralit

A dollár lendületét a kedden napvilágot látott, a várakozásoknál magasabb októberi amerikai inflációs adat, valamint a Federal Reserve döntéshozóinak határozottan héja hangvételű megszólalásai alapozták meg.

Christopher Waller a december 9-i kamatdöntő ülés kapcsán akár egy 50 bázispontos kamatemelés lehetőségét is felvillantotta. A piaci szereplők ennek nyomán már készpénznek vették a decemberi szigorítást, és egy nagyobb léptékű lépés esélyét is elkezdték beárazni. Ezek a várakozások fűtötték a dollárt, mielőtt csütörtök délelőtt kifulladt volna a rali.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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