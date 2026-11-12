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Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a 10. Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferencián a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Budai Központjában 2026. november 12-én.
Gazdaság

Fontos változásra hívta fel a figyelmet Varga Mihály: új pénzügyi lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt

Pénzcentrum
2026. november 12. 11:48 2 perc

A globális pénzügyi rendszer átrendeződése egyszerre jelent új kockázatokat és lehetőségeket, ezért kiemelten fontos a pénzügyi ellenállóképesség erősítése és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése – jelentette ki Varga Mihály a 10. Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferencián. A jegybankelnök hangsúlyozta: a gazdasági széttöredezettség mérséklése és a határokon átnyúló fizetési rendszerek hatékonyságának javítása a következő időszak fontos feladata lesz.

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Varga Mihály rámutatott: a geopolitikai feszültségek, a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése és a pénzügyi technológiák gyors fejlődése alapvetően alakítják át a nemzetközi pénz- és tőkepiacok működését. A globális pénzügyi rendszer fokozatosan többpólusúvá válik, amelyben a regionális pénzügyi hálózatok és az egyes devizák szerepe is felértékelődik.

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A jegybankelnök kiemelte, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulásában a kínai fizetőeszköz, a renminbi is egyre jelentősebb szerepet tölt be. A határokon átnyúló renminbi-elszámolások értéke 2025-ben elérte a 70,6 billió jüant, ami mintegy 10 százalékos éves növekedést jelent. Mindez ugyanakkor nem változtat azon, hogy a dollár és az euró továbbra is meghatározó szereplője a globális pénzügyi rendszernek.

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Varga Mihály kiemelte, hogy Magyarország nyitott gazdaságként különösen érdekelt a kiszámítható és biztonságos nemzetközi pénzügyi kapcsolatok fenntartásában. Az ázsiai, különösen a kínai gazdasági és kereskedelmi együttműködések fejlődése új finanszírozási és elszámolási lehetőségeket teremthet a magyar vállalkozások számára.

A renminbi használatának bővülése egyes tranzakciók esetében csökkentheti a devizaváltási költségeket, és hozzájárulhat a finanszírozási lehetőségek diverzifikálásához. A jegybankelnök hozzátette: az olyan szakmai fórumok, mint a Magyar Nemzeti Bank és a Bank of China közös szervezésében megvalósuló Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferencia, fontos szerepet töltenek be az új gazdasági lehetőségek feltárásában, a kockázatok azonosításában és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok erősítésében.

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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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