Emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Fontos változásra hívta fel a figyelmet Varga Mihály: új pénzügyi lehetőségek nyílhatnak a magyar cégek előtt
A globális pénzügyi rendszer átrendeződése egyszerre jelent új kockázatokat és lehetőségeket, ezért kiemelten fontos a pénzügyi ellenállóképesség erősítése és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése – jelentette ki Varga Mihály a 10. Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferencián. A jegybankelnök hangsúlyozta: a gazdasági széttöredezettség mérséklése és a határokon átnyúló fizetési rendszerek hatékonyságának javítása a következő időszak fontos feladata lesz.
Varga Mihály rámutatott: a geopolitikai feszültségek, a kereskedelmi kapcsolatok átrendeződése és a pénzügyi technológiák gyors fejlődése alapvetően alakítják át a nemzetközi pénz- és tőkepiacok működését. A globális pénzügyi rendszer fokozatosan többpólusúvá válik, amelyben a regionális pénzügyi hálózatok és az egyes devizák szerepe is felértékelődik.
A jegybankelnök kiemelte, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer átalakulásában a kínai fizetőeszköz, a renminbi is egyre jelentősebb szerepet tölt be. A határokon átnyúló renminbi-elszámolások értéke 2025-ben elérte a 70,6 billió jüant, ami mintegy 10 százalékos éves növekedést jelent. Mindez ugyanakkor nem változtat azon, hogy a dollár és az euró továbbra is meghatározó szereplője a globális pénzügyi rendszernek.
Varga Mihály kiemelte, hogy Magyarország nyitott gazdaságként különösen érdekelt a kiszámítható és biztonságos nemzetközi pénzügyi kapcsolatok fenntartásában. Az ázsiai, különösen a kínai gazdasági és kereskedelmi együttműködések fejlődése új finanszírozási és elszámolási lehetőségeket teremthet a magyar vállalkozások számára.
A renminbi használatának bővülése egyes tranzakciók esetében csökkentheti a devizaváltási költségeket, és hozzájárulhat a finanszírozási lehetőségek diverzifikálásához. A jegybankelnök hozzátette: az olyan szakmai fórumok, mint a Magyar Nemzeti Bank és a Bank of China közös szervezésében megvalósuló Budapest Renminbi Kezdeményezés Konferencia, fontos szerepet töltenek be az új gazdasági lehetőségek feltárásában, a kockázatok azonosításában és a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok erősítésében.
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Címlapkép: MTI/Purger Tamás
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