Aggasztó jelenségre figyelmeztet a Heineken: emiatt ürülhetnek ki a kocsmák világszerte

A Heineken arra figyelmeztette brit vendéglátóipari partnereit, hogy a GLP-1-készítmények használói kevesebb alkoholt fogyasztanak, ezért érdemes kisebb adagokkal és alkoholmentes italokkal alkalmazkodni a változó igényekhez. Egy amerikai kutatás szerint az ilyen gyógyszereket használó háztartások sörre fordított kiadásai két év alatt átlagosan 13,5 százalékkal maradtak el a készítményeket nem használó háztartásokétól. Az iparági szereplők ugyanakkor egyelőre eltérően ítélik meg, hogy a gyógyszerek terjedése hosszabb távon mennyire befolyásolja az alkoholfogyasztást - írta meg a Reuters.

A világ második legnagyobb sörgyártója egy eddig nem publikált, októberi prezentációjában arra szólította fel brit vendéglátóipari partnereit, hogy próbáljanak alkalmazkodni a GLP-1-szerek robbanásszerű terjedéséhez. A Heineken szerint ezek a gyógyszerek – köztük a Novo Nordisk által gyártott Ozempic és Wegovy – csökkentik az alkoholfogyasztási vágyat, teltségérzetet okoznak, és megnehezítik a hagyományos, több korsón át tartó társasági alkalmak fenntartását. A vállalat azt javasolta a vendéglátóhelyeknek, hogy népszerűsítsék a félpintes kiszereléseket, az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú italokat, valamint kínáljanak kisebb adag ételeket az italok mellé.

A Heineken közlése szerint a GLP-1-gyógyszereket használók nem mondanak le teljesen az alkoholfogyasztásról, ám egyre inkább a kisebb adagokat, az alacsonyabb alkoholtartalmú italokat és a prémiumtermékeket részesítik előnyben. Európa a holland sörfőző óriás legnagyobb piaca az árbevétel alapján, miközben Nagy-Britanniát – ahol a cég több mint kétezer pubot üzemeltet – viszonylagos növekedési gócpontként tartják számon.

A brit pubok, bárok és éttermek éves sörforgalma megközelíti a 14 milliárd fontot, amiből az alkoholmentes és alacsony alkoholtartalmú sörök részesedése egyelőre alig 300 millió fontot tesz ki.

Bár az iparág képviselői eddig nagyrészt igyekeztek bagatellizálni a GLP-1-szerek hatását, a fogyasztási adatok egyre egyértelműbb képet mutatnak. A Circana piackutató vállalat 2024 és 2026 között nyomon követett amerikai háztartásokat elemző kutatása szerint azok a háztartások, ahol GLP-1-használó él, két év elteltével havonta átlagosan 7 százalékkal kevesebbet költöttek alkoholra a nem használó háztartásokhoz képest. A sörforgalom terén még szembetűnőbb a különbség: ott 13,5 százalékos visszaesést regisztráltak, ami egyaránt megmutatkozik az otthoni és a vendéglátóhelyi fogyasztásban.

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A tudományos kutatások eredményei szintén ezt az összefüggést támasztják alá. Joseph Schacht, a Coloradói Egyetem professzora, aki randomizált, kontrollált klinikai vizsgálatot vezetett a GLP-1-szerek alkoholfogyasztási zavarral küzdő páciensekre gyakorolt hatásáról, kiemelte, hogy a klinikai tesztek következetesen igazolják az alkohol iránti sóvárgás és a fogyasztás csökkenését. Schacht úgy véli, a GLP-1-készítmények az alkoholfogyasztási zavarok kezelésében egyfajta "Prozac-pillanatot" hozhatnak el, ugyanakkor komoly kihívás elé állítják a szeszipari gyártókat, amennyiben a szélesebb fogyasztói közönség is visszafogja az alkoholfogyasztást.

A nagy szeszipari szereplők eltérően reagálnak a folyamatokra. A Diageo italkonglomerátum azt kommunikálta a befektetőinek, hogy a hatás még a GLP-1-készítmények szélesebb körű elterjedése esetén is kezelhető marad. A Carlsberg álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok egyelőre nem támasztják alá, hogy a gyógyszerek érdemben befolyásolnák a sörfogyasztási trendeket, míg az Anheuser-Busch InBev nem kívánta kommentálni az értesüléseket.