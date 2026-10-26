Szilvafa metszése ősszel és szilvafa ültetése ősszel: így tehetsz most a jövő évi termésért

A szilvafa következő évi terméséért már ősszel is sokat tehetünk, de a rosszkor elvégzett kerti munkákkal akár árthatunk is a növénynek. Míg az új facsemeték telepítésére kifejezetten alkalmas ez az időszak, a metszésnél már jóval körültekintőbben kell eljárnunk. Megmutatjuk, mikor és hogyan végezhető el a szilvafa metszése ősszel, milyen egyszerű teendőkkel készíthetjük fel fáinkat a télre, és mire kell figyelnünk, ha új szilvafa ültetése mellett döntünk.

Szilvafa metszése ősszel – mikor szabad hozzányúlni a fához?

A szilvafa rendszeres metszése fontos ahhoz, hogy a koronája ne sűrűsödjön be túlságosan, és évről évre megfelelő mennyiségű, jó minőségű gyümölcsöt teremjen. A szilvafa metszése ősszel azonban különös odafigyelést igényel, hiszen a csonthéjas gyümölcsfák érzékenyek a metszés időzítésére, a rosszkor ejtett sebek pedig növelhetik a fertőzések kockázatát.

A szilvafánál alapvetően két időszak alkalmas a metszésre. A tél végi, kora tavaszi metszés elsősorban a korona alakítására és a nagyobb szerkezeti változtatásokra szolgál, míg a szüret utáni metszéssel a túl sűrű részeket ritkíthatjuk meg, és visszafoghatjuk az erőteljes hajtásnövekedést. Utóbbi munkákat kora ősszel végezhetjük el, ha a fa még lombos, az időjárás pedig száraz és kellően enyhe.

A lombhullás utáni, késő őszi metszést viszont jobb elkerülni. A hideg, nedves időben a metszési sebek lassabban gyógyulnak, és könnyebben utat nyithatnak a különféle kórokozóknak. Ha tehát október végén vagy novemberben még nem metszettük meg a szilvafát, nem kell kapkodnunk: a komolyabb beavatkozásokkal jobb megvárni a következő megfelelő metszési időszakot.

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A szilvafa metszése lépésről lépésre

A szilvafa metszésének legfontosabb célja, hogy a korona megfelelő mennyiségű fényt és levegőt kapjon, miközben elegendő egészséges termőág marad rajta. A munkához éles metszőollót, a vastagabb ágakhoz ágvágót érdemes használni. A metszést száraz időben végezzük, tiszta szerszámokkal, és lehetőleg olyankor, ami után nem várható tartós esőzés.

Ha megtaláltuk az ideális napot a munkához, az alábbi lépések szerint végezzük ela metszést:

Távolítsuk el az elhalt, beteg és sérült ágakat! Először vizsgáljuk át az egész koronát, és keressük meg a kiszáradt, letört vagy fertőzésre utaló elváltozásokat mutató részeket. A beteg ágakat az egészséges farészig vágjuk vissza, majd fertőtlenítsük a szerszámokat, mielőtt tovább haladnánk a munkával. Ritkítsuk meg a korona belsejét! Vágjuk ki a befelé növő, egymást keresztező vagy egymáshoz dörzsölődő ágak közül a feleslegeseket. Arra törekedjünk, hogy a napfény a belső termőrészekhez is eljusson. Válogassuk meg a vízhajtásokat! A meredeken felfelé törő, erőteljes hajtások közül távolítsuk el azokat, amelyek besűrítik a koronát vagy kedvezőtlen irányba nőnek. Ne vágjuk ki automatikusan valamennyit, mert egyes hajtások később a termőrészek megújítására is felhasználhatók. Távolítsuk el a gyökérsarjakat! A törzs tövéből vagy a gyökérzetből előtörő sarjakat a kiindulási pontjuknál távolítsuk el. Az oltott fáknál ezek gyakran a gyökérzetet adó alanyból fejlődnek, ezért nem a kívánt szilvafajtát képviselik, miközben a fa tápanyagait is felhasználják. Szükség esetén rövidítsük meg a megfelelő ágakat! Ha egy ág túl hosszúra nőtt, lehetőleg egy kedvező irányba fejlődő oldalágra metsszük vissza. Rügy fölötti visszametszésnél kifelé néző rügyet válasszunk, és ne hagyjunk hosszú csonkot. Ellenőrizzük a korona egyensúlyát! A metszés végén nézzük meg a fát néhány lépés távolságból is. A cél nem a minél több ág eltávolítása, hanem egy jól szellőző, arányos korona kialakítása, ezért kerüljük a túlzott visszavágást.

Az öreg szilvafa metszése során már az elöregedett termőrészek megújítása és a túl sűrű korona ritkítása a legfontosabb. Az évek óta elhanyagolt fákat azonban nem szabad egyetlen alkalommal drasztikusan visszavágni: az ifjítást inkább több évre elosztva végezzük, hogy a fa fokozatosan új hajtásokat és termőrészeket nevelhessen.

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Szilvafa ültetése ősszel – mikor és hová kerüljön az új fa?

Az ősz az egyik legalkalmasabb időszak az új gyümölcsfák ültetésére, hiszen a nyugalmi állapotba kerülő facsemeték könnyebben viselik az átültetést, a talaj pedig a téli fagyok beálltáig még lehetőséget biztosít a gyökerek fejlődésére. A szilvafa ültetése ősszel így elősegíti, hogy a növény tavasszal megerősödve kezdje meg a növekedést.

A szabadgyökerű szilvafákat általában október végén és novemberben, a lombhullást követően érdemes elültetni, amíg a talaj nem fagyott át. A konténeres facsemeték ültetési időszaka ennél hosszabb, de náluk is kerülni kell a fagyott vagy túlságosan átázott talajt. A fagyzugos, különösen hideg fekvésű kertekben a tavasz is jó választás lehet az ültetéshez.

A szilvafa helyének kiválasztásakor az alábbi szempontokra érdemes figyelni:

Fényviszonyok: lehetőleg napos, szélvédett helyet válasszunk, ahol a fa elegendő fényt kap a megfelelő fejlődéshez és a gyümölcsök éréséhez.

lehetőleg napos, szélvédett helyet válasszunk, ahol a fa elegendő fényt kap a megfelelő fejlődéshez és a gyümölcsök éréséhez. Talaj: a szilvafa a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajt kedveli. A tartósan pangó vizet és a túlságosan tömörödött talajt kerüljük.

a szilvafa a tápanyagban gazdag, jó vízgazdálkodású talajt kedveli. A tartósan pangó vizet és a túlságosan tömörödött talajt kerüljük. Ültetési távolság: számoljunk a fa későbbi méretével is. Az erőteljes növekedésű szilvafáknak akár 5–6 méteres térközre is szükségük lehet.

számoljunk a fa későbbi méretével is. Az erőteljes növekedésű szilvafáknak akár 5–6 méteres térközre is szükségük lehet. Fajtaválasztás: ellenőrizzük, hogy a kiválasztott szilvafajta öntermékeny-e, vagy szüksége van másik, megfelelő időben virágzó fajtára a beporzáshoz. Választáskor a betegségekkel, különösen a szilvahimlővel szembeni ellenálló képességet is vegyük figyelembe.

A facsemetét lehetőleg megbízható faiskolából szerezzük be, és vásárláskor ellenőrizzük a gyökérzet, a törzs és az oltási hely állapotát. Fontos, hogy az oltvány címkéjén szerepeljen a fajta és az alany megnevezése is, hiszen utóbbi jelentősen befolyásolja a fa későbbi méretét és növekedését.

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A szilvafa ültetése lépésről lépésre

Ha kiválasztottuk a megfelelő helyet és beszereztük a facsemetét, következhet az őszi ültetés. A munkához ásóra, metszőollóra, öntözőkannára vagy kerti slagos vízforrásra lesz szükségünk. Érdemes előkészíteni némi érett komposztot, mulcsot, valamint szükség esetén egy karót is a fiatal fa megtámasztásához.

A szilvafa ültetése az alábbi lépések szerint történjen:

Készítsük elő az ültetőgödröt! Ássunk a gyökérzetnél legalább kétszer szélesebb gödröt, amely elég mély ahhoz, hogy a gyökerek természetes helyzetükben elférjenek benne. A gödör alját és oldalát lazítsuk fel, a kiásott földből pedig távolítsuk el a nagyobb köveket és gyökérmaradványokat. Készítsük elő a facsemetét! A szabadgyökerű oltvány gyökereit ültetés előtt áztassuk vízbe körülbelül 1–2 órára, és az esetleges sérült, elszáradt gyökérvégeket vágjuk le. A konténeres facsemetét alaposan öntözzük meg, majd óvatosan emeljük ki a cserépből. Helyezzük a fát a gödörbe! A szabadgyökerű csemete gyökereit egyenletesen terítsük szét, ügyelve arra, hogy ne hajoljanak vissza. Az oltási hely maradjon a talajszint fölött, a fa pedig ne kerüljön mélyebbre, mint ahogyan a faiskolában nevelkedett. Töltsük vissza a földet! A kiásott földet fokozatosan lapátoljuk vissza a gyökerek köré, és óvatosan tömörítsük, hogy ne maradjanak nagyobb légüregek. Ha a talaj javítására érett komposztot használunk, azt mértékkel, a földdel elkeverve adjuk hozzá. Friss trágyát ne tegyünk közvetlenül a gyökerekhez. Öntözzük be alaposan! Az ültetés után bőségesen öntözzük meg a fát, hogy a talaj megfelelően a gyökerekhez simuljon. A törzs körül kialakított sekély öntözőtányér segít abban, hogy a víz ne folyjon el a gyökérzónából. Rögzítsük a facsemetét, és takarjuk a talajt! Ha a facsemete megtámasztást igényel, rögzítsük karóhoz puha, a kérget nem sértő kötözőanyaggal. A fa köré terítsünk 5–8 centiméter vastag mulcsréteget, de a törzs közvetlen környezetében hagyjunk szabadon körülbelül 10 centimétert.

A frissen ültetett szilvafa gondozása az első évben különösen fontos, mert a gyökérzetnek időre van szüksége a megerősödéshez. Tartósan száraz időben rendszeresen ellenőrizzük a talaj nedvességét, és szükség szerint öntözzük meg a fát, ugyanakkor ügyeljünk arra, hogy a gyökerek ne álljanak pangó vízben.

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Szilvafa gondozása ősszel: hogyan készítsük fel a télre a gyümölcsfát?

A szilvafa őszi gondozása nem ér véget a metszéssel és az új facsemeték elültetésével. A hideg hónapok közeledtével néhány egyszerű ápolási munkával segíthetjük a fák biztonságos áttelelését, és csökkenthetjük a következő évi termést veszélyeztető betegségek kialakulásának esélyét.

Ha az ősz tartósan száraz, időnként alaposan öntözzük meg a fákat, különösen a frissen ültetett csemetéket. A fa töve körüli mulcsozás segít megőrizni a talaj nedvességét, és mérsékli a hőmérséklet-ingadozást, de a mulcsot ne halmozzuk közvetlenül a törzshöz. A fiatal fák törzsét szükség esetén védjük hálóval a nyulaktól és a rágcsálóktól, ügyelve arra, hogy a védőanyag ne szorítsa a törzset.

Fontos őszi feladat még a beteg növényi részek eltávolítása is. Gyűjtsük össze a fán maradt, összeaszalódott gyümölcsmúmiákat, valamint a fertőzött lehullott terméseket és leveleket, amelyekben különféle kórokozók telelhetnek át. Ősszel kerüljük a túlzott nitrogén-utánpótlást is, mert az új, fagyérzékeny hajtások fejlődését serkentheti.

Lombhullás után egy őszi lemosó permetezéssel csökkenthetjük az áttelelő kórokozók és kártevők számát. A kezelés azonban nem minden szilvafánál szükséges: mindig a fa állapotához és a korábban tapasztalt növényvédelmi problémákhoz igazítsuk, és kizárólag az adott célra engedélyezett készítményt használjunk.